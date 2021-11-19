农夫山泉申请农夫三拳商标被驳回

站长之家（ChinaZ.com）11月19日 消息:天眼查App显示，7月7日，农夫山泉股份有限公司申请注册的多个“农夫三拳”商标流程状态变更为“驳回通知发文”。
据悉，农夫山泉曾于今年7月申请注册了“农夫三拳”商标，国际分类涉及啤酒饮料、方便食品等。
11月4日，福布斯发布年度中国内地富豪榜，农夫山泉创始人钟睒睒以4，244亿的财富值问鼎2021年中国内地富豪榜榜首。
站长之家（ChinaZ.com）11月19日 消息:天眼查App显示，7月7日，农夫山泉股份有限公司申请注册的多个“农夫三拳”商标流程状态变更为“驳回通知发文”。
据悉，农夫山泉曾于今年7月申请注册了“农夫三拳”商标，国际分类涉及啤酒饮料、方便食品等。
11月4日，福布斯发布年度中国内地富豪榜，农夫山泉创始人钟睒睒以4，244亿的财富值问鼎2021年中国内地富豪榜榜首。
11月19日消息，天眼查显示，农夫山泉申请的农夫三拳”商标被驳回。据悉，农夫山泉股份有限公司申请注册的多个农夫三拳”商标流程状态变更为驳回通知发文”，以上商标申请注册于2021年7月，国际分类涉及啤酒饮料、方便食品等。不难发现，农夫山泉的山泉”发音与三拳”发音非常相近，这可能是农夫山泉想申请该商标的原因。值得注意的是，不止是农夫山泉申请注册农夫三拳”商标，天津天宝华酒类销售有限公司、烟台固特丽生物科技股份?
在10月27日胡润研究院发布的《2020胡润百富榜》中，农夫山泉董事长钟睒睒（shan，三声）以3900亿元的财富首次成为中国首富，他的身家比去年增长了250亿。2~10名分别是张一鸣（字节跳动）、曾毓群（宁德时代）、马化腾、马云、黄峥、魏建军/韩雪娟夫妇（长城）、李嘉诚、何享健和王卫（顺丰）。实际上在福布斯2021全球富豪榜中，钟睒睒同样是中国首富和亚洲第二富豪，该榜单统计的其身家为689亿美元（约合4397亿元）。不过，截稿前?
【TechWeb】企查查APP显示，11月19日，农夫山泉（建德）实业发展有限公司成立，法定代表人为周力，注册资本1000万元人民币，经营范围包含：企业管理；信息技术咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；品牌管理；软件开发等。企查查股权穿透显示，该公司由农夫山泉（09633.HK）100%控股。
福布斯发布年度中国内地富豪榜，上榜者总财富数从去年的1.33万亿美元增至1.48万亿美元。凭借着两家上市公司股价的良好表现，农夫山泉创始人钟睒睒以4,244亿的财富值问鼎2021年中国内地富豪榜榜首。
近日湖北武汉一女子反映其购买的农夫山泉瓶装矿泉水里有大量蛆虫。对此，农夫山泉回应称，农夫山泉生产过程为连续生产，所有源水都经过严格过滤、杀菌，包装容器亦经过严格杀菌，生产制造过程绝不可能进入虫卵，目前我们已经向公安机关报警处理。无独有偶，近期有消费者在黑猫投诉平台称自己购买的未开封的农夫山泉NFC橙汁中有大概5毫米的长条黑色漂浮物。该消费者拨打农夫山泉服务电话说明这一情况，客服称会尽快安排相关人员联系
10月21日，针对网友反映未开封的农夫山泉瓶装矿泉水里有大量蛆虫一事，农夫山泉通过其官方微博发布回应称，其生产过程为连续生产，所有源水都经过严格过滤、杀菌，包装容器亦经过严格杀菌，生产制造过程绝不可能进入虫卵。目前已经向公安机关报警处理。近段时间，农夫山泉负面不断，之前出现了因为拂晓白桃味气泡水宣传涉日本福岛事件备受质疑，官方的回应不仅没有平息舆论，还引发了虚假宣传的尴尬。在这样的情况下，农夫山泉公司
据胡润百富网站，胡润研究院于10月27日发布《2021胡润百富榜》。榜单显示，农夫山泉67岁的钟睒睒财富比去年增长250亿，即7%，以3900亿元首次成为中国首富。抖音创始人38岁的张一鸣财富增长至去年的3倍，增长了2300亿，超过马化腾和马云
天眼查App显示，11月3日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册“鹅民”商标，国际分类为教育娱乐，目前商标状态为申请中。
近日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册鹅厂特产商标，国际分类涉地毯席垫、健身器材等，目前商标状态为注册申请中。
企查查APP显示，近日，小米科技有限责任公司与国家知识产权局其他一审行政判决书公开。
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