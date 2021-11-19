农夫山泉申请农夫三拳商标被驳回

在10月27日胡润研究院发布的《2020胡润百富榜》中，农夫山泉董事长钟睒睒（shan，三声）以3900亿元的财富首次成为中国首富，他的身家比去年增长了250亿。2~10名分别是张一鸣（字节跳动）、曾毓群（宁德时代）、马化腾、马云、黄峥、魏建军/韩雪娟夫妇（长城）、李嘉诚、何享健和王卫（顺丰）。实际上在福布斯2021全球富豪榜中，钟睒睒同样是中国首富和亚洲第二富豪，该榜单统计的其身家为689亿美元（约合4397亿元）。不过，截稿前?