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农夫山泉申请农夫三拳商标被驳回

2021-11-19 13:45 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月19日 消息:天眼查App显示，7月7日，农夫山泉股份有限公司申请注册的多个“农夫三拳”商标流程状态变更为“驳回通知发文”。

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据悉，农夫山泉曾于今年7月申请注册了“农夫三拳”商标，国际分类涉及啤酒饮料、方便食品等。

11月4日，福布斯发布年度中国内地富豪榜，农夫山泉创始人钟睒睒以4，244亿的财富值问鼎2021年中国内地富豪榜榜首。

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