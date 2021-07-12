农夫山泉注册商标农夫三拳 该商标此前曾被其他公司抢注

天眼查App显示，7月7日，农夫山泉股份有限公司申请注册多个“农夫三拳”商标，状态均为“商标申请中”。据悉，此前“农夫三拳”商标曾被多家公司及自然人注册。
天眼查App显示，7月7日，农夫山泉股份有限公司申请注册多个“农夫三拳”商标，状态均为“商标申请中”。据悉，此前“农夫三拳”商标曾被多家公司及自然人注册。
近日，王思聪因聊天记录口出金句引发热议，其中“想你的液”成为流行词语。
日前，有媒体报道称，农夫山泉拂晓白桃风味苏打气泡水在宣传时引用了日本福岛”等字样。有媒体称，这一描述，让消费者认为其产品原料取材于日本福岛。但自2011年日本福岛发生严重核泄漏后，周边水土遭受大量污染。鉴于核泄漏事故对食品、农产品质量安全的影响，我国就禁止从包括日本福岛县在内的多个县城采购进口食品、食用农产品及饲料。据浙江建德市监局发布的关于农夫山泉拂晓白桃味苏打气泡水原料来源有关情况的调查通报，2021
饿了么运营主体公司拉扎斯网络科技（上海）有限公司于6月8日申请注册饿了团商标。
随着华为、三星先后在折叠屏手机市场得到不错成绩，各大手机巨头也开始下场加入赛道。根据Counterpoint预计，2020年全球折叠屏手机出货量达到280万部。2021年折叠屏手机市场将比2020年增长2倍以上，到2022年将实现急剧增长。未来以小米、OPPO、vivo为首的中国品牌将进入市场，折叠屏手机将迎来新一波热潮。6月27日消息，据GSMArena报道，vivo低调注册了NEX Slide、NEX Fold、NEX Roll等商标，这意味着vivo即将推出折叠屏手机，而且
“造车”可能要成为又一个新的“风口”。不仅很多互联网大佬都宣布“跨界”造车，比如较早入局的百度和最近宣布造车的小米;还有很多“外行公司”也参与了汽车关联产业，例如华为、大疆等。
快手关联公司北京达佳互联信息技术有限公司已申请注册多个“小愉”“轻蝉”相关商标，国际分类涉及医疗器械、科学仪器、医药等，当前商标状态多为等待实质审查。
企查查APP显示，饿了么运营主体公司拉扎斯网络科技（上海）有限公司于6月8日申请注册饿了团商标，或将加码到店业务？
企查查显示，思聪狗”商标已被一位自然人成功注册，国际分类为健身器材，当前商标状态为已注册。这个商标很容易联系到王思聪和他的爱犬王可可”。王思聪出生于1988年，毕业于伦敦大学学院哲学系，担任北京普思投资有限
企查查APP显示，网易严选运营公司杭州网易再顾科技有限公司于18、19年申请注册多个九九六商标，目前部分已注册成功。
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司于5月17日申请注册多个茅粉商标，国际分类包含25类 服装鞋帽、6类 金属材料、21类 厨房洁具、41类 教育娱乐等。企查查显示，目前有关茅粉商标申请记录共46条，其中多条申请记录为其他公司抢注。
企查查APP显示，欧某于6月16日申请注册我命油我不油天商标，国际分类为25类 服装鞋帽，商标注册号为 56927809，商标状态为注册申请中。企查查显示，欧某与王思聪无任何商业关联。
凤凰网科技讯 6月16日消息，天眼查App显示，近日，饿了么关联公司拉扎斯网络科技（上海）有限公司申请注册多个“饿了团”“饿好团”“饿了么拼团”相关商标，国际分类含广告销售、餐饮住宿等，目前商标状态均为申请中。
7月5日消息，企查查APP显示，近日北京交个朋友数码科技有限公司申请注册了多个交个朋友严选”商标，国际分类涵盖了家具、乐器、啤酒饮料、日化用品、材料加工、医药、烟草烟具等，目前状态均为商标申请中。交个朋友公关部负责人吴加录表示，我们已经开始准备做自有品牌了。此前交个朋友公司主播、锤子科技CEO罗永浩在接受采访时表示，我们目前更多的精力放在深挖供应链上，我们准备对大量类目的生活用品通过直接合作一线代工大厂，
受疫情影响，平板电脑市场回暖。以2020年为例，根据IDC公布的信息，2020年第四季度全球平板电脑市场同比增长19.5%，出货量5220万台，达到了自2017年第四季度4990万台以来的最高水平。分析师表示，由于在家办公和在线教育促使消费者和教育领域出现了前所未有的需求，从而推动了全球平板电脑市场的复苏。在这种背景下，vivo有意入局平板电脑领域。6月19日消息，据GSMArena报道，vivo在欧洲低调注册了vivo Pad商标，该名称已经出现在?
企查查APP显示，网易严选运营公司杭州网易再顾科技有限公司于18、19年申请注册多个九九六商标，目前部分已注册成功。
凤凰网科技讯 7月5日消息，近日，一加在欧盟知识产权局上申请了“OnePlus Pad”的商标。多年以来，安卓平板都是不温不火的状态，似乎只存在于低端市场。在某电商平台上搜索平板电脑，销量前五名都是iPad系列。商标申请界面平板电脑销量榜今年多家厂商均传出有平板电脑产品规划，锋潮评测室此前报道：据IDC报告，2020年，全球平板电脑市场总出货量，相较上年增长13.6%。其中三星和联想分别实现了44.4%和66.4%的增幅。困境重重的华为
据企查查数据显示，早在2019年，快手关联公司北京达佳互联信息技术有限公司申请注册了多个“快手汽车”商标，国际分类涉及网站服务、科学仪器、教育娱乐等，目前商标状态多为已注册。
网易严选关联公司杭州网易再顾科技有限公司已申请注册多个“九九六”“996”文字及图形商标，国际分类含方便食品、啤酒饮料、医药等，申请日期多为2018年12月，当前商标状态多为已注册和等待实质审查。
国内互联网从发展之初到现在，历经几代革新，从论坛、博客、微博，再到当下火热的短视频赛道，多少网红骤起骤落，昙花一现，唯有罗永浩依旧拥有姓名，他不仅重新定义了网红的生命力，名气甚至超过其最早成名之时。
此前早有消息称荣耀会在今年推出折叠屏手机，据悉折叠屏手机会划分在Magic系列下，现在有信息显示，荣耀申请注册了Honor Magic Fold和Honor Magic Flip，将作为折叠屏手机的名称来使用。
由于LCD面板从去年下半年开始涨价，国内面板行业的公司的业绩也因此大涨。昨晚京东方发布上半年业绩预告，归母净利125.00亿元-127.00亿元，同比增..
在2021中国互联网大会上，工信部部长刘烈宏称，中国已建成全球最大光纤网络、4G和5G独立组网网络。目前，我国5G基站相当于全球其他地区综合的2倍，..
凤凰网科技讯 7月14日晚间消息，消息人士称，阿里的初步举措可能包括将微信支付引入淘宝和天猫，而腾讯可能将允许阿里的电商信息在微信分享，或者..
漫威新片《黑寡妇》已经在中国香港、北美等地上映，并且登陆了Disney+在线流媒体平台。有国外细心影迷发现，片中有一个小彩蛋”，大约在影片开场不..
不久前，一篇讲述女主播短时间内获得千万元打赏的文章在网络热传。文章提到，该女主播几年来共直播600多场，累计获得虚拟礼物折合人民币达3000万元..
近日，因IPTV开机广告无法关闭，上海电信被上海消保委约谈。7月14日消息，上海市消保委微信公众号显示，上海移动、上海电信IPTV（交互式网络电视）..
7月14日消息，黑鲨科技CEO罗语周发文表示，黑鲨4 Pro即将开放销售。罗语周指出，三个半月，半导体各种缺货，历经无比艰辛，黑鲨4 Pro终于要开放销..
在5G网络部署上，现在我国建设的5G基站就相当于全球其他地区综合的2倍，现在国内建成91.6万5G基站，占全球的70%。据报道，来自2021（第二十届）中..
7月13日，天际汽车宣布旗下第二款量产车天际ME5正式上市，新车定位低于ME7，是一款紧凑型SUV，共推出两款车型，售价区间14.99-15.99万元。ME5由前..
英国的BT公司将在2028年前把700MHz的5G直接覆盖到全国90%的地方，而人口较少的偏远地区将用无人机 "按需"提供5G服务。在监管机构Ofcom拍卖700Mhz和..
今日，微信iOS端迎来8.0.8版本重大更新。虽然官方在更新说明中依然是解决了一些已知问题”，但实际上却新增了众多实用功能。据了解，在微信iOS 8...
凤凰网科技讯 7月14日消息，继与中环股份完成合计10.3亿元的股票回购计划（用于股权激励）后，TCL科技发布2021年上半年业绩预增公告，预计实现净利..
6月24日，微软发布了最新的Win11系统，今年秋季发布正式版，年底的购物季会有一波升级潮。此外，微软公布的Win11最低硬件要求虽然只比Win10要求高..
为了进一步增强产品实力、打消消费者对续航里程的焦虑，各个车企、电池供应商也是积极投身电池技术的研发，提升电池能量密度从而提高纯电动车型的..
今年初，荣耀发布了新款MagicBook 14/15笔记本，升级Intel Tiger Lake-U 11代低压版酷睿，包括i5-1135G7、i7-1165G7，并搭配MX450独立显卡，价格4..
一款Redmi 10已经通过FCC认证，型号为21061119AG，文件显示，这是一款双SIM卡的4G手机，运行MIUI 12.5，推出时将包含三个版本，分别是4/64GB、6/1..
7月14日晚，荣耀正式发布了MagicBook 14/15 2021款的锐龙版本，性价比更加突出。MagicBook 14/15 2021锐龙版可选8核心16线程的锐龙7 5700U、6核心..
今日有消息人士称，阿里巴巴和腾讯考虑互相开放生态系统，阿里巴巴的初步举措可能包括将腾讯控股的微信支付引入淘宝和天猫；双方都在分别制定放松..
7月14日，荣耀正式发布了荣耀MagicBook 14锐龙版，搭载最新一代锐龙处理器锐龙7 5700U，售价4199元起。新一代锐龙不但相较于上一代在频率方面有所..
“李子柒”正在谋划新一轮跃进。最近，网红李子柒及新消费品牌李子柒背后的操盘手微念品牌（下称“微念”）官宣完成新一轮融资，字节跳动入局。..