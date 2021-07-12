农夫山泉注册商标农夫三拳 该商标此前曾被其他公司抢注

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农夫山泉注册商标农夫三拳 该商标此前曾被其他公司抢注

2021-07-12 17:17 · 稿源：站长之家

天眼查App显示，7月7日，农夫山泉股份有限公司申请注册多个“农夫三拳”商标，状态均为“商标申请中”。据悉，此前“农夫三拳”商标曾被多家公司及自然人注册。

农夫山泉

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