农夫山泉注册商标农夫三拳 该商标此前曾被其他公司抢注

日前，有媒体报道称，农夫山泉拂晓白桃风味苏打气泡水在宣传时引用了日本福岛”等字样。有媒体称，这一描述，让消费者认为其产品原料取材于日本福岛。但自2011年日本福岛发生严重核泄漏后，周边水土遭受大量污染。鉴于核泄漏事故对食品、农产品质量安全的影响，我国就禁止从包括日本福岛县在内的多个县城采购进口食品、食用农产品及饲料。据浙江建德市监局发布的关于农夫山泉拂晓白桃味苏打气泡水原料来源有关情况的调查通报，2021