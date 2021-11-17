浙江消保委公布腾讯视频、PP视频会员服务整改措施

站长之家（ChinaZ.com）11月17日 消息:此前，因视频平台会员存在对会员广告特权事前事后告知不充分、取消自动续费操作繁琐、会员观看部分影视剧要另外花钱，观影时间有限制、不能按影片价格充值，充值金额固定等问题，浙江省消保委约谈了爱奇艺、优酷、腾讯视频、搜狐视频、PPTV、芒果TV、乐视等平台。

而就在今日，浙江消保委公布了腾讯视频与PP视频相关整改方案。

在“会员广告特权事前事后告知不充分”问题上，腾讯视频在整改报告中回复称成为会员后，进入播放页将强化已为用户跳过片头广告的说明;PP视频表示强化广告特权在站内的具体展示说明。

在“自动续费退订方法繁琐”问题上，腾讯视频表示苹果公司将于今年12月完成优化，支持用户直接在腾讯视频里关闭自动续费，无需再跳转至苹果界面关闭;PP视频将在“连续包月管理”中新增客服电话，方便客户联系;

在“片内广告，容易误点，难以退出”问题上，腾讯视频将同步自查其他类型广告的关闭键，后续版本中优化，增大取消键操作区。加强相关审核和技术保障，让广告主在广告中添加返回键;PP视频将适当调大浮层，提示消费者点击的同时也调大了整个点击区域。

在“会员观看部分影视剧要另外花钱，观影时间有限制”问题上，腾讯视频表示对已购买未在有效期内观看的用户，增加及时观看提醒功能，与版权方沟通，争取增加有效观影时长。

在“不能按影片价格充值，充值金额固定”问题上，腾讯视频表示已与苹果公司沟通，新增1元充值选项（苹果公司无2元价格选项），供用户按需选择充值，预计于12月上线支持。