魔兽世界9.2永恒的终结更新内容前瞻 wow9.2更新内容一览

魔兽世界9.2版本在不久的未来就要更新了，很多朋友还不清楚本次9.2版本永恒的终结要更新什么内容，下面就来为大家分享一下。

准备迎接“永恒的终结”

神出鬼没的典狱长、暗影界的噬渊主宰佐瓦尔开始了他的下一步行动，企图改写现实世界的法则。在“永恒的终结”中，你将直面典狱长，拯救艾泽拉斯和暗影界，以免它们落入比死亡更为凄惨的境地。“永恒的终结”内容包括:

全新区域:扎雷殁提斯

初诞者们创造了扎雷殁提斯，在这里打造冥世的国度。其中的自动体住民们创造了暗影界、艾泽拉斯乃至其他国度中存在的一切。这个古怪的异世之所颠覆了所有物理与现实世界的法则。典狱长企图使用扎雷殁提斯的力量，按照自己的意图重构万物。

结识开悟者

开悟者是一群在很久以前来到扎雷殁提斯的掮灵。他们不再以交易和世俗的眼光来看待世界，而是将自己的居所奉为圣地，希望能够响应一项崇高的使命——求索知识。只有与开悟者达成共识，才有机会成功保卫扎雷殁提斯。

破解初诞者的密文

扎雷殁提斯的自动体使用着一种凡人所无法理解的音律语言。在全新的培养系统中与好奇的自动体助手结伴同行，学习失落的元尊语言，深入探究扎雷殁提斯的秘密，解锁一系列全新的区域活动、每日任务、事件和奖励。

全新团队副本:初诞者圣墓

初诞者圣墓的深处埋藏着典狱长实现计划的关键。收集初诞者们的力量，在圣墓中追击典狱长，击破他的大军——但首先，你必须面对安度因，并探索能够抵御典狱长那可怕的统御魔法的方法。

职业套装回归

驾驭初诞者的力量，在团队副本、PvP或史诗钥石地下城中收集独一无二的职业护甲套装。每个套装都带有强大的2件和4件套装加成，能够增强你的独特技能。

“永恒的终结”的其他内容

史诗钥石地下城和PvP第3赛季

塔扎维什加入史诗钥石地下城轮换

注:塔扎维什将在赛季内容中拆分成两个独立的地下城。

全新坐骑与宠物

专业技能、灵魂羁绊和导灵器更新

暗月马戏团加入全新跳舞小游戏

还有更多精彩!

希望大家喜欢“永恒的终结”的早期前瞻。更多内容将在未来公布，随着北美公开测试与正式上线的临近，我们还将分享更多内容前瞻和深度解析。

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