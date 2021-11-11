IDC：2021年第三季度中国平板电脑市场出货量约765万台 同比增长10.6%

谷歌上周才发布了安卓12，现在它已经宣布了下一个"功能下降"，称之为安卓12L。L代表大屏幕，因为本次发布的重点将是更好地使操作系统适应平板电脑、可折叠和ChromeOS设备安卓12L将于明年初上市，"及时推出下一波安卓12平板电脑和可折叠电脑"。Android 12L的开发者预览版现在可以在模拟器上使用，联想的Tab P12 Pro也将"很快"推出。稍后，像素设备的公测版也将开放，安卓12L也将作为手机的更新版发布，尽管它的大部分功能在较小的屏