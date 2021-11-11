IDC：2021年第三季度中国平板电脑市场出货量约765万台 同比增长10.6%

站长之家(ChinaZ.com) 11月11日消息:据国际数据公司（IDC）发布的最新数据，2021年第三季度，中国平板电脑市场出货量约765万台，同比增长10.6%，再创近7年单季度出货量新高。
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其中消费市场出货约632万台，同比增长19.7%。商用市场出货量约131万台，同比下降19.1%。与此同时，全球平板电脑市场自「新冠疫情」爆发以后，首次出现出货同比下降9.3%，总出货量约为4241万台。
IDC报告称，稳定的用户需求以及行业参与者的不断增多，使得中国平板电脑市场成为2021年第三季度全球各个国家地区中，唯一保持2位数同比增幅。出货量的稳步提升，帮助中国平板电脑市场的份额不断扩大，已经成为全球第二大市场。相比其它国家地区，中国平板电脑市场在未来一段时间内依然会延续增长势头。
IDC 中国高级分析师郭天翔表示:2020年「新冠疫情」的爆发重新激发了用户对于平板电脑的热情。「后疫情」 时代，平板电脑作为大屏终端的良好使用体验感和产品力的提升使得的中国消费者的使用频次和时长并未明显下降。再加上行业各方面的重视参与，预计2021年中国平板电脑市场出货量将创2014年以来新高。对于即将到来的2022年，IDC 预计，中国平板电脑市场依然具备一定增长空间。