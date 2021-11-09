窃取苹果MacBook Pro原理图的黑客被逮捕

站长之家（ChinaZ.com）11月9日 消息:美国司法部今天宣布，已逮捕乌克兰人Yaroslav Vasinskyi，罪名是他参与了REvil集团，该集团对美国的企业和政府实体实施勒索软件攻击。

REvil在4月针对苹果供应商广达电脑 （Quanta Computer）窃取了14英寸和16英寸 MacBook Pro机型的设计原理图，这些机型后来于10月发布。原理图展示了 MacBook Pro 的功能，如新增外的接口和屏幕缺口设计，如果苹果公司不支付5000万美元的费用，REvil威胁要发布这些文件。

在 REvil 提出要求几天后，赎金要求就小时了，该组织神秘地从其网站上删除了与苹果相关的所有文件和勒索威胁。

但是在今年5月份，REvil对一家公司进行网络攻击，导致美国东海岸的天然气短缺。7月，REvil 利用了为 Kaseya 设计的管理软件中的一个漏洞，影响到全球800到1500家企业。

美国司法部表示，Vasinskyi参与了针对软件公司Kaseya的攻击，目前尚不清楚他是否也参与了对苹果供应商广达电脑的攻击。他在波兰被捕，正在等待引渡到美国。

随着 Vasinskyi 的被捕，美国司法部还扣押了 Yevgeniy Polyanin 收到的610万美元，他也参与了 REvil 并负责对多名受害者的袭击。罗马尼亚还逮捕了另外两人，但细节尚未公布。