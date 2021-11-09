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腾讯申请鹅民商标 此前已注册鹅厂、鹅民公社等商标

2021-11-09 14:59 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月9日 消息:天眼查App显示，11月3日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册“鹅民”商标，国际分类为教育娱乐，目前商标状态为申请中。

QQ截图20211109144113.jpg

此前，腾讯已成功注册鹅厂、鹅民公社等商标。

据悉，腾讯注册商标为卡通企鹅形象，故被广大网友称为鹅厂。

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