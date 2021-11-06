微信支付亲属卡升级 增加五张亲属卡、子女卡增至三张

站长之家(ChinaZ.com) 11月6日 消息:今日，微信宣布微信支付亲属卡迎来了重大升级。据悉升级后，在原有的基础上，新增了五张亲属卡可以赠予父母、子女之外的其他亲人，另外子女卡由原先的两张增加为三张。

亲属卡发送流程也很简单，从微信钱包进“亲属卡”，选择“赠送”按钮和对象，按照操作指引就就可以赠送。

另外，页面收到亲属卡的亲人只需要点接受，然后在付款的时候选择亲属卡选项就可以了。

用户需更新微信至最新版本，即刻体验“亲属卡”的新功能吧!