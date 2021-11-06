微信支付亲属卡升级 增加五张亲属卡、子女卡增至三张

站长之家(ChinaZ.com) 11月6日 消息:今日，微信宣布微信支付亲属卡迎来了重大升级。据悉升级后，在原有的基础上，新增了五张亲属卡可以赠予父母、子女之外的其他亲人，另外子女卡由原先的两张增加为三张。
亲属卡发送流程也很简单，从微信钱包进“亲属卡”，选择“赠送”按钮和对象，按照操作指引就就可以赠送。
另外，页面收到亲属卡的亲人只需要点接受，然后在付款的时候选择亲属卡选项就可以了。
用户需更新微信至最新版本，即刻体验“亲属卡”的新功能吧!
站长之家(ChinaZ.com) 11月6日 消息:今日，微信宣布微信支付亲属卡迎来了重大升级。据悉升级后，在原有的基础上，新增了五张亲属卡可以赠予父母、子女之外的其他亲人，另外子女卡由原先的两张增加为三张。
亲属卡发送流程也很简单，从微信钱包进“亲属卡”，选择“赠送”按钮和对象，按照操作指引就就可以赠送。
另外，页面收到亲属卡的亲人只需要点接受，然后在付款的时候选择亲属卡选项就可以了。
用户需更新微信至最新版本，即刻体验“亲属卡”的新功能吧!
淘特或在月内接入微信支付。目前，淘特商家已开始批量签约开通多元化支付协议。根据协议，淘特将拓展多元化商品销售和支付渠道，将在特定场景支持淘特App多样化支付方式，通过引入第三方支付机构提供代收账款等服务。
10月9日消息，阿里旗下性价比电商平台淘特宣布，上线微信扫码付功能，目前部分用户开始测试，双11前完全开放。值得一提的是，淘特并非和微信支付直连。微信扫码付是淘特通过和微信有合作关系的第三方支付机构合作，实现与微信的互联互通。简单来说是，消费者选择微信扫码付方式后，自动生成付款二维码。需要保存图片后可以通过微信扫码进行支付或者发送好友代付。淘特产品负责人邹衍介绍，微信扫码付是在直连微信支付进展缓慢的背?
近日，有媒体报道称，淘特商家已经开始批量签约开通多元化支付协议，或在月内接入微信支付。按照协议，淘特将拓展多元化商品销售和支付渠道，引入第三方支付机构提供代收账款等服务。如果淘特接入微信支付和小程序，将是腾讯体系首次向阿里的核心电商板块开放。
微信支付方面宣布联合视频号打造“品牌视频号”，实现运营场景的打通。微信支付成功页面可直接跳转至品牌视频号主页等功能，帮助品牌商更好的触达用户，提高用户粘性，提升商家品牌曝光度与流量聚焦。
昨天（10月15日），视频号和微信支付的运营场景实现打通。微信支付成功页面可直接跳转至品牌视频号主页，并支持设置视频号直播预约。这是继视频号彻底打通企业微信以来，又一次将对私域运营带来较大影响的功能升级。
1858年，莫比乌斯和约翰·李斯丁发现，把一根纸条扭转180°后，两头再粘接起来做成的纸带与普通纸带不同。这样纸带只有一个面（单侧曲面），一只小虫可以爬遍整个曲面而不必跨过它的边缘!这一神奇的单面纸带被称为“莫比乌斯环”。
近段时间，在有关部门的协调整顿下，国内各大平台都在逐渐解开限制，实现互通，比如此前腾讯旗下的QQ、微信已经开放了外链。同时，各个支付平台也将进一步打通，此前支付宝、微信支付已经与银联云闪付达成合作，甚至还能支持部分付款码扫码互认，一个二维码就能在双平台支付，用户和商家都更加便利。不过，此前微信和阿里巴巴方面的互通进度都较为缓慢，迟迟未能覆盖大多数用户，仅在一些小众的大麦、考拉海购、书旗等应用接入了微
出门发现手机欠费停机了，你会怎么办？找Wi-Fi？现金充值？找陌生人充话费还是跑回家？以后不用这么麻烦了。今日，据微信派公众号消息，联通腾讯王卡”联合微信支付分近期已上线欠费不停机”服务，用户可通过微信公众号王卡助手-个人中心-业务办理-欠费不停机”申请使用。据介绍，腾讯王卡用户开通后，即可享有一定额度的欠费额度”，能够避免因月初忘缴或漏缴话费，导致手机欠费停机的情况发生。目前，欠费不停机”服务主要面向国
凤凰网科技讯 10月9日消息，阿里旗下性价比电商平台淘特宣布，上线微信扫码付功能，目前部分用户开始测试，双11前完全开放。这意味着，消费者在淘特购物可以使用微信付款了。值得注意的是，淘特并非和微信支付直连。微信扫码付是淘特通过和微信有合作关系的第三方支付机构合作，实现与微信的互联互通。在消费者下单页面，新增了微信扫码付的支付方式，消费者点击后自动生成付款二维码。保存图片后可以通过微信扫码进行支付或者发送
有网友反馈称，自己在切换微信账号时，可以在原有的绑定了手机号的微信账号外，辅助注册新微信号，无需新手机号。目前，该功能仅部分用户拥有，或还处于测试阶段。具体的操作过程为:设置——点击切换账号——注册新账号——选择通过当前微信号辅助注册——滑片验证。
每年的双十一狂欢购物节，都可以说是电子产品消费市场的“春节”，因为用户总能够以全年最优惠的价格，买到热门畅销的新款电子产品。最近很多想要..
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今年10月-11月，原本是马拉松赛事的密集赛程期，结果因为疫情的冲击而被迫延期。原定于10月31日的北京马拉松已宣布延期，而在此前，武汉马拉松，重..
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11月3日-4日，2021腾讯数字生态大会在武汉启幕。大会以汇聚全球智慧洞察产业发展新机遇，展现了腾讯对于产业数字化的转型思考，展示了产业互联网的..
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