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官方:双十一禁止先提价后打折 同时禁止刷单

2021-11-06 09:47 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月6日 消息:目前双十一大促已经正式开启，很多剁手党们在这个购物节日疯狂下单。为了保护消费权益，市场监管总局明确指出，双十一禁止先提价后打折。

市场监管总局今日发文表示，“双十一”网络集中促销活动在即，市场监管总局向全国互联网平台企业和各地市场监管部门下发《关于规范“双十一”网络促销经营活动的工作提示》，旨在规范促销经营行为，切实维护“双十一”期间网络交易市场秩序，保护消费者合法权益。

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《工作提示》主要包括八个方面内容:一是严格落实主体责任。在促销期间，要把好平台准入关，落实审查核验义务，督促平台内经营者亮照、亮证、亮标经营。

二是严格规范促销行为。要提高促销行为的公开化和透明度，禁止采取“先提价后打折”、虚构原价、不履行价格承诺等违法方式开展促销。

三是严格规范广告发布行为。提升广告审核水平，杜绝虚假宣传、低俗广告，有效拦截虚假违法广告。四是严格禁止不正当竞争行为。不得通过排除、限制竞争及妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务等开展促销。防止虚假交易、刷单炒信、虚假评价等不正当竞争违法行为发生。

五是严格防范经营假冒伪劣商品行为。严格执行问题商品处置规则，对销售假冒伪劣商品及其经营者及时采取禁限措施，加强知识产权保护。

六是严格禁止销售违法违禁商品。开展信息发布审核和实时巡查，做好违法违禁商品清查，及时下架或删除违法违规产品链接。

七是妥善化解网络消费纠纷。完善高效、便捷的投诉受理、处理和反馈机制，畅通消费者投诉举报通道，及时受理、高效处理投诉举报，积极协助消费者维护合法权益。

八是强化政企沟通协作。要积极配合监管部门依法查处平台内经营者相关违法违规行为，形成平台自治与政府监管的良性互动，共同引导平台内经营者提高守法经营意识。

同时，要求属地市场监管部门加强指导，通过线下约谈、线上指导和宣传教育等方式，督促指导平台企业履行法定义务，落实主体责任;强化监测监管，严厉查处违法违规行为，畅通12315投诉举报渠道，保护消费者合法权益，规范网络交易市场秩序。

市场监管部门提示，“双十一”期间，广大消费者应当理性消费，同时提高维权意识，遇到侵权行为应当及时向平台企业或市场监管部门投诉举报，运用法律武器维护自身合法权益。

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