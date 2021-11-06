首页 > 部落 > 关键词  > s11最新资讯  > 正文

S11全球总决赛EDG vs DK比赛直播地址 S11总决赛比赛在哪看

2021-11-06 08:54 · 稿源：站长之家

2021年11月6日，在今天，英雄联盟的S11全球总决赛的最终决战在今晚的8点就要打响了，EDG和DK到底谁能笑到最后还是未知数，很多玩家还不清楚在哪可以看直播，下面就来为大家分享一下。

image.png

2021年11月6日晚上8点正式开始。

LPL官方网站：https://lpl.qq.com/es/worlds/2021/

B站直播：https://live.bilibili.com/6

和去年的全球总决赛与2021季中冠军赛一样，两支来自 VCS 的队伍由于旅行限制的原因无法参赛。我们将会和我们的合作伙伴一起，竭尽全力帮助VCS的队伍参与2022季中冠军赛。

小组赛阶段共有16支参赛队伍，包括4支通过入围赛晋级的队伍和12支新的参赛者:

●韩国赛区（LCK）一号、二号和三号种子队伍:DWG KIA、Gen.G、T1

●LPL赛区一号、二号和三号种子队伍:EDward Gaming、FunPlus Phoenix、Royal Never Give Up

●欧洲赛区（LEC）的一号、二号和三号种子队伍:MAD Lions、Fnatic、Rogue;

●北美赛区（LCS）的一号和二号种子队伍:100Thieves、Team Liquid

●东南亚赛区（PCS）的一号种子队伍:PSG.Talon Esports

这16支队伍将分为四组，每组4支队伍，每支队伍须与组内其他所有队伍进行两场比赛。每个分组的前两名队伍将会进入淘汰赛阶段。

淘汰赛阶段的8支队伍将采取五局三胜、单场淘汰的赛制，依次进行四分之一决赛、半决赛和决赛。最终进入冠亚军决赛的两支队伍将进行五局三胜的对决，胜者将斩获2021英雄联盟全球总决赛的桂冠。

淘宝天猫双11热门会场淘宝天猫双11优惠力度
天猫双11超级红包主会场最高领8888元
预售玩法会场每付一笔订单，开一次红包
天猫超市领券满减更优惠
进口超市进口超市-爆款不只5折
流行女装限时付定享立减
大牌美妆会场大牌美妆，付定抢买1享10！
大牌男装大牌男装付定立减
大牌手机大牌手机限时直降，24期分期免息
全球尖货全球尖货付定立减百元
母婴亲子大额券限时抢，付定最高减900
苏宁爆款苏宁手机家电爆款，抢限时5折
品质家电抢24期免息
潮流小家电抢24期免息
国际直营时尚馆折上立减更优惠！
大牌男装大牌男装付定立减
直营个护大牌个护会场享潮流爆款
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • S11英雄联盟比赛依然火热 手游联赛或许也不远了

    对于LOL爱好者与LOL比赛观众来说，S赛举办的期间无疑是最活跃的，今年虽然已经是S赛的第十一个年头，但是S11英雄联盟比赛也依然火热，深受观众们的支持与讨论。而在近段时间，关于英雄联盟备受关注的不仅仅只有S11比赛，英雄联盟手游的热度也水涨船高。想必很多网友都知道，就在前几天LOL手游国服不删档测试吸引了大量的玩家涌入其中，也正是因为大家的热情，让LOL手游热度稳稳的登上了热度榜第一，在ios榜登顶。其实不仅仅如此，?

    ​外星人AW510H游戏耳机

  • EDG晋级S11决赛 EDG vs GEN半决赛五场比赛视频回顾

    2021年英雄联盟全球总决赛在11月1日这天开启了半决赛EDG对阵GEN的比赛，最终鏖战5场，EDG最终以3比2的比分拿下决赛的门票，很多玩家还没看过这五场比赛的，下面就来为大家分享一下视频。

    ​EDG晋级S11决赛

  • 英雄联盟S11总决赛什么几月几号开始 EDG对阵DK总决赛比赛时间

    英雄联盟S11总决赛的半决赛已经在10月31日这天正式的结束了，EDG和韩国的DK战队进入到了总决赛中，很多玩家还不清楚EDG和DK战队的比赛到底什么时候开始，下面就来为大家分享一下。

    ​英雄联盟

  • s11小组赛赛程时间公布！用当贝投影F3超清观赛！

    S11 小组赛正赛将与今晚18: 00 正式开打了，从入围赛脱颖而出的四支战队都已经完成分组，从目前的分组情况来看，本次小组赛的看点还是非常充足的。基本上每一个组都有很多话题存在，下面我们来看看都有哪些精彩看点吧！看点一：FPX VS DK，夺冠热门强强对决S11 小组赛首日的最大看点肯定要属FPX对阵DK了，这两支队伍不仅仅是S赛冠军获得者，而且是本届S11 的夺冠大热门。因此，FPX和DK的对决必然是龙争虎斗，非常精彩。在FPX对阵DK

    ​当贝投影F3

  • EDG进S11总决赛，合创抽Z03使用权打CALL！

    2021 年一定是双十一存在感最低的一年。尾款人的狂欢之夜被一个叫EDG的电竞战队晋级决赛的消息刷屏了。11 月 1 日，在《英雄联盟》 S11 半决赛第二场中，EDG 鏖战五局，最终以3:2 的比分战胜 GEN，挺进 S11 总决赛。这是EDG有史以来的最好成绩，也是离世界冠军最近的一次。所有关注这场比赛的人都不由自主为EDG欢呼，亲身参与这场电竞世界的盛大狂欢。其中，也有不少企业联动，为EDG问鼎世界冠军加码。其中，合创汽车可以说玩的相?

    ​合创抽Z03

  • S11全球总决赛EDG晋级四强：淘汰RNG、赢得中国队“内战”

    据最新报道显示，在《英雄联盟》2021全球总决赛淘汰赛第二日的比赛中，S11四分之一决赛EDG对阵RNG，最终EDG以3:2拿下RNG，恭喜EDG队史首次晋级全球总决赛四强。不过，也有很多网友觉得十分可惜，毕竟这次的抽签结果对于中国战队来说非常吃亏，在四强两支中国实力队伍在半决赛之前就狭路相逢，最终在内战”中率先拼下一队，失去了双四强的机会。另外需要注意的是，从目前的网友反馈来看，大家对于EDG能拿下总冠军并没有太大的信心，

    ​rng ​英雄联盟

  • s11全球总决赛决赛日期出炉！11月6日用当贝投影NEW F3大屏看比赛！

    明天就是S11 全球总决赛了，对于大部分的LPL玩家来说，EDG VS DK，LPL大战LCK的抗韩剧本无疑是大家最期待的。从S11 开赛以来，DK从小组赛就一路碾压，除了面对T1 的四强赛略有惊险之外，基本上没有遇到过对手。反观EDG从小组赛、八强赛、四强赛一路都是惊险出线，与去年的冠军DK相比EDG更像是一匹黑马。虽然对于大部分的loler来说，EDG的实力和DK显然还是有差距的。无论是从BP方面还是团队指挥执行力EDG都有不小的差距。而且EDG的?

    ​当贝投影NEWF3

  • EDG vs GEN半决赛五场比赛视频回顾 S11全球总决赛半决赛战报

    2021年英雄联盟全球总决赛在11月1日这天开启了半决赛EDG对阵GEN的比赛，最终鏖战5场，EDG最终以3比2的比分拿下决赛的门票，很多玩家还没看过这五场比赛的，下面就来为大家分享一下视频。

    ​s11

  • 英雄联盟S11全球总决赛八强赛抽签结果 RNG/EDG抽签结果一览

    英雄联盟S11全球总决赛的小组赛已经正式的结束了，接下来就是更为刺激的小组赛，再此之前对八强赛进行了抽签，很多玩家还不清楚抽签的结果是什么，下面就来为大家分享一下。

    ​英雄联盟 ​s11总决赛

  • 英雄联盟S11总决赛10月16日赛程 EDG小组晋级赛赛程时间

    2021年10月16日，今天是周六，英雄联盟S11总决赛开启了小组赛的晋级赛，今天是EDG的比赛，很多玩家还不清楚具体的赛程时间安排，下面就来为大家分享一下。

    ​英雄联盟

这篇文章对你有价值吗？

  • 热门标签
人生重开模拟器 显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 单反相机天梯图 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

京东双11红包

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM