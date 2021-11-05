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腾讯申请洛克王国手游商标

2021-11-05 17:27 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月5日 消息:企查查APP显示，近日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册洛克王国手游商标，国际分类涉设计研究、教育娱乐等。目前商标状态为注册申请中。

据悉，2021年5月16日，腾讯官方官宣了《洛克王国》手游，该游戏是《洛克王国》页游正统衍生作品。

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