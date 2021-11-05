腾讯申请洛克王国手游商标

站长之家(ChinaZ.com) 11月5日 消息:企查查APP显示，近日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册洛克王国手游商标，国际分类涉设计研究、教育娱乐等。目前商标状态为注册申请中。
据悉，2021年5月16日，腾讯官方官宣了《洛克王国》手游，该游戏是《洛克王国》页游正统衍生作品。
站长之家(ChinaZ.com) 11月5日 消息:企查查APP显示，近日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册洛克王国手游商标，国际分类涉设计研究、教育娱乐等。目前商标状态为注册申请中。
据悉，2021年5月16日，腾讯官方官宣了《洛克王国》手游，该游戏是《洛克王国》页游正统衍生作品。
近日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册鹅厂特产商标，国际分类涉地毯席垫、健身器材等，目前商标状态为注册申请中。
近日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册鹅厂特产商标，国际分类涉地毯席垫、健身器材等，目前商标状态为注册申请中。
近日，阿里巴巴新加坡控股有限公司申请注册NB商标。商标国际分类涉35类广告销售，商标图案为点赞手势外加字母NB，目前商标状态为注册申请中。
近日，北京字节跳动网络技术有限公司新增“皮皮神评论”商标申请信息，国际分类为健身器材，目前商标状态为“注册申请中”。
近日，北京字节跳动网络技术有限公司新增多项“字节商城”商标申请信息，国际分类涉及广告销售、通讯服务、设计研究等，目前商标状态均为“注册申请中”。<br/> <br/>
近日，阿里巴巴新加坡控股有限公司申请注册NB商标，从形状来看，该商标图案为点赞手势，还是挺吸睛的。资料显示，商标国际分类涉35类广告销售，商标图案为点赞手势外加字母NB，目前商标状态为注册申请中。对此，有网友表示，这样的商标有点意思，至于能否申请成功就不好说了。
近日，B站关联公司申请注册阿婆主商标，国际分类涉30类方便食品、32类啤酒饮料，目前商标状态为注册申请中。<br/> <br/> 据悉，阿婆主为up主谐音梗，指投稿发视频发帖的人。
近日，快手关联公司北京达佳互联信息技术有限公司新增“兜来玩”商标申请信息，国际分类为科学仪器，目前商标状态为“注册申请中”。
杭州微念公司申请的李子柒商标均被驳回，商标流程状态变更为无效、等待驳回复审等，国际分类涉材料加工、餐饮住宿等。
近日，“小米元宇宙”商标被深圳市鹏业区块链科技有限公司申请注册，商标国际分类为教育娱乐，当前商标状态为“注册申请中”。
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