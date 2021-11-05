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英雄联盟优惠券延迟上线处理公告 双城之战活动优惠券什么时候上线

2021-11-05 15:11 · 稿源：站长之家

英雄联盟最近的活动双城之战有的是需要优惠券的，可以以更加优惠的价格买到自己喜欢的东西，不过官方在11月4日发布了英雄联盟优惠券延迟上线处理公告，将延迟上线本次的优惠券。

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亲爱的召唤师:

因技术问题，导致11月4日限定皮肤限时销售活动优惠券延时生效。现问题已经解决，优惠券已可以正常使用

为表达对各位召唤师的歉意，“庆双城之战 · 限定皮肤限时销售” 活动将可额外领取1张99元-20元优惠券，这张优惠券预计于11月5日15点前生效

感谢召唤师们对英雄联盟的大力支持!

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