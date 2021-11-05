消息称苹果正在与三星显示器谈判将OLED应用于MacBook

站长之家（ChinaZ.com）11月5日 消息:据thelec消息，苹果已开始与其三星显示器公司就在其 MacBook系列中应用OLED屏幕进行谈判。知情人士称，苹果最初计划在2025年推出其首款配备 OLED 面板的 MacBook，但该计划可能会被推迟。

苹果也一直在与三星显示器讨论将 OLED 面板应用于其 iPad 系列，搭载 OLED 面板的平板电脑预计将于2023年末或2024年推出。

苹果将OLED屏幕应用到大屏设备最大障碍一直是成本。它正试图在从三星和 LG 采购的面板上应用两叠串联结构。该结构堆叠了两层红色、绿色和蓝色发射层，使亮度加倍并延长了面板的使用寿命。它还需要用作像素开关的薄膜晶体管 （TFT） 技术。

与智能手机相比，平板电脑和PC的使用寿命更长，因此该技术被认为是必需的。当前智能手机中的 OLED 面板具有单一堆叠结构，其中只有一个红色、绿色和蓝色的发射层。

三星显示目前正在为 iPhone13Pro 机型供应 LTPO TFT OLED 面板，而 LG Display 则为 Apple Watch供应 LTPO TFT OLED 面板，并计划明年为 iPhone 供应。

苹果为其OLED屏幕路线图做出的最终决定将影响三星显示器和 LG 显示器在工厂设施方面的下一步决定。三星显示器目前在其 A2生产线上为平板电脑和笔记本电脑生产 OLED 面板，该产品线使用单粘性结构和 LTPS TFT。

如果 苹果决定在其 IT 产品的 OLED 面板上使用氧化物或 LTPO TFT 或两个串联粘性材料，三星显示器将需要建立一条新生产线来适应这种情况。LG Display 可以生产用于平板电脑和个人电脑的 OLED 面板，但其产能目前非常小。