微软 GitHub 首席执行官卸任：由产品主管接任 CEO

2021 年 10 月 15 日,历时 1 年多的打磨和耕耘后,Go+即将迎来全新的 1.0 版本。Go+ Together!Go+ 1.0 发布会暨 Go+ 开发者基金会启动仪式,将于10 月 15 日在上海举行。会上将正式对外发布 Go+ 1.0 的相关特性和 Go+ 的发展路线图,并启动 Go+ 开发者基金会。知名院士、开发者领域资深专家将在本次发布会中与大家共同探讨开发者的成长方向、路径,以及对于开发者生态的思考与探究。“贡献一行代码,让改变发生”,Go+团队期待与