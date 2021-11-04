微软 GitHub 首席执行官卸任：由产品主管接任 CEO

站长之家(ChinaZ.com) 11月4日消息:据TheVerge报道，GitHub首席执行官Nat Friedman在公司工作三年后即将卸任。Friedman最初是在微软收购Xamarin后加入的，弗里德曼帮助创立了该公司。然后在三年前微软收购GitHub时，他接任了GitHub的负责人。

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GitHub的首席产品官Thomas Dohmke现在将于11月15日接任GitHub的首席执行官，GitHub将继续作为独立的微软所有企业运营。Dohmke将向Julia Liuson报告，后者将被提升为微软开发者部门的总裁。

Friedman今天在GitHub的一篇博文中说:「考虑到我们所取得的所有成就，以及我在微软工作了五年多的时间，我决定是时候回到我的创业根基了。我将继续我的下一次冒险:支持、建议和投资那些用技术创造未来和解决我们这个时代的一些最大机会的创始人和开发者。」

GitHub 于2008年创建，2009年Dohmke成为 GitHub 注册用户。他曾是 App 测试软件创业公司 HockeyApp 的联合创始人、CEO，2014年这家公司被微软收购。2018年微软完成对 GitHub 的收购，于是Dohmke加入 GitHub。