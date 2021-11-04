海底捞市值年内蒸发3600亿港元 火锅突然不香了？

你又想过在海底捞办一场婚礼吗？日前，#如果海底捞可以办婚礼#冲上微博热搜，不少网友对此表现出极大兴趣，很好奇到时候现场会搞成啥样。对此，海底捞客服表示，如果客人由此需求，可以留下信息，会有专门人对接安排，且该服务并不限于某些特定城市。有网友表示，海底捞办婚宴是不是就用不着跟拍和摄像了，毕竟那么多摄像头。”伴娘伴郎也不用找了呢，服务员直接上”海底捞：钱到位，都好说，气氛组的人咱也不缺”。还有网友好奇，