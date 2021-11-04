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苹果在招聘信息中再次暗示未发布的“homeOS”

2021-11-04 09:00 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月4日 消息:苹果公司在10月份发布的招聘信息中提到了“homeOS”，这是一种尚未发布的操作系统，可以作为Apple TV和 HomePod等智能家居产品的综合平台。

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在10月12日苹果网站上的Apple Music工程师招聘广告中，出现了homeOS的描述。苹果后来修改了职位描述，将“homeOS”替换为“HomePod”，最后则是完全删除了该信息。

最初的职位描述是“你将于苹果的系统工程师一起工作，学习iOS、watchOS、tvOS和homeOS的内部工作原理，并以只有苹果才能做到的方式优化你的代码以提高性能”。

苹果此前曾在5月份为几乎相同的方式在广告中透露了“homeOS” 。当时，该公司正在为Apple Music寻找一名高级 iOS 工程师，他将学习“iOS、watchOS、tvOS 和 homeOS 的内部工作原理”，这在10月份的信息中重复。苹果后来修改了工作描述，删除了所有提及“homeOS”的内容，用“HomePod”替换了这个词。

这些都引发大众对于苹果正在秘密开发统一操作系统的猜想，该操作系统将Apple TV、HomePod mini 和未来智能家居产品结合在一起。虽然相关方面的信息暂时还不多，但苹果很明显正在加紧进军智能家居领域。

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