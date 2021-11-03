IDC：中国4G智能手机出货量近两年首次增长

站长之家（ChinaZ.com）11月3日 消息:上周Counterpoint Research发布了2021年第三季度中国智能手机市场报告，荣耀手机强势回归，第三季度排名第三，将小米挤到了第四名。现在IDC也发布了他们的数据报告，其中4G手机在第三季度出货量是两年内首次增长。

根据IDC的数据，2021年第三季度中国智能手机市场出货量为8080万部。虽然数字看起来很大，但整体出货量实际上同比下降了4.7%。根据研究公司的说法，出货量下降是由于平均单价上涨以及缺乏引起消费者兴趣的产品导致。Counterpoint还指出，除了零部件短缺之外，缺少有影响力的新品是销量下降的主要原因。

IDC也表示5G手机在上个季度非常受欢迎。事实上，2021年第三季度，5G智能手机占国内总出货量的77%。IDC补充道，4G智能手机的销量在过去两年中首次出现增长。这是由于新的仅限4G的华为手机以及对入门级4G手机的持续需求，导致本季度4G手机出现增长。

品牌方面，第三季度vivo领跑，OPPO、荣耀、小米、苹果紧随其后。就增长而言，由于iPhone13系列的推出，苹果同比增长49.7%，占公司出货量的40%。

另一方面，由于供应紧张，小米的增长率最低，为0.1%。该公司的Redmi Note10系列在较长时间内一直处于缺货状态。但得益于小米MIX4和红米9系列，该品牌成功稳定了市场份额。随着荣耀50系列、X20系列和Magic3系列的推出，荣耀轻松击败小米获得第三名。荣耀手机目前是增速第二块的品牌，同比增长31.7%。

（中国智能手机市场2021年第三季度出货量 | 资料来源:IDC）