天猫双十一向老用户发520和1314红包

站长之家（ChinaZ.com）11月1日 消息:据中国网科技报道，11月1日，是天猫双十一的首个售卖日。今日，淘宝向所有双十一12年老用户赠送大额红包，红包分为101元、520元、1314元三档。
据天猫此前公布数据显示，共有3.2万人连续12年参加了天猫双11，这意味着，今年赠送红包活动预计将覆盖3.2万名用户。
数据显示，今日开售首小时，天猫超2600个品牌的成交额超过去年全天。
今年天猫双十一，将从10月20日20点启动第一波预售，11月4日20点开启第二波预售。两个售卖期时间分别是11月1-3日和11月11日。
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