首页 > 业界 > 关键词  > 天猫最新资讯  > 正文

天猫双十一向老用户发520和1314红包

2021-11-01 17:03 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月1日 消息:据中国网科技报道，11月1日，是天猫双十一的首个售卖日。今日，淘宝向所有双十一12年老用户赠送大额红包，红包分为101元、520元、1314元三档。

据天猫此前公布数据显示，共有3.2万人连续12年参加了天猫双11，这意味着，今年赠送红包活动预计将覆盖3.2万名用户。

QQ截图20211101165546.jpg

数据显示，今日开售首小时，天猫超2600个品牌的成交额超过去年全天。

今年天猫双十一，将从10月20日20点启动第一波预售，11月4日20点开启第二波预售。两个售卖期时间分别是11月1-3日和11月11日。

淘宝天猫双11热门会场淘宝天猫双11优惠力度
天猫双11超级红包主会场最高领8888元
预售玩法会场每付一笔订单，开一次红包
天猫超市领券满减更优惠
进口超市进口超市-爆款不只5折
流行女装限时付定享立减
大牌美妆会场大牌美妆，付定抢买1享10！
大牌男装大牌男装付定立减
大牌手机大牌手机限时直降，24期分期免息
全球尖货全球尖货付定立减百元
母婴亲子大额券限时抢，付定最高减900
苏宁爆款苏宁手机家电爆款，抢限时5折
品质家电抢24期免息
潮流小家电抢24期免息
国际直营时尚馆折上立减更优惠！
大牌男装大牌男装付定立减
直营个护大牌个护会场享潮流爆款
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

这篇文章对你有价值吗？

  • 热门标签
人生重开模拟器 显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 单反相机天梯图 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

京东双11红包

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM