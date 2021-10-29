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抖音公布创作者“作弊行为”实施细则 严禁虚假互动 、虚假交易等行为

2021-10-29 17:47 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月29日 消息:日前，抖音平台正式公布了创作者【作弊行为】实施细则，平台禁止用户各类作弊行为，将采取措施严格打击，对于违规创作者将采取扣除信用分、限制或永久关闭电商权限等处置措施。

据悉，创作者作弊行为指创作者滥用产品功能、规避或恶意利用平台运营政策，以不正当、虚假的手段或行为获取平台资源、谋取带货销量等不当利益的营销行为。

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那么在日常的创作中，哪些行为会被当做作弊呢?抖音给出了常见的创作者作弊行为类型，包括但不限于下述情形:

虚假交易指通过虚构或隐瞒交易事实、规避或恶意利用信用记录规则等不正当方式获取虚假的带货销量、订单量、带货口碑分等不当利益的行为。详情可参考《创作者【虚假交易】实施细则》。

虚假互动指创作者操纵自有或其他帐号、利用第三方炒作团伙或通过与他人协议等不正当方式获取虚假的直播间评论、点赞、打赏等互动的行为。

虚假人气指创作者以不正当方式获取虚假的在线人数、搜索人数、关注人数、分享或榜单排名等人气信息的行为。

提供虚假资料指创作者在注册、开通电商权限、活动报备、违规申诉、纠纷举证等环节向平台提供涉嫌伪造、变造、盗用等不真实的资质、证明材料的行为。

其他作弊行为指通过任何不正当、诱导交易的手段、渠道获取平台资源、交易机会，对平台产生负面影响、扰乱平台公平交易秩序的行为，包括但不限于:

恶意宣传免单、返现等诱导交易信息，如宣称前两单免单，引起大量交易退款、投诉;

恶意宣传发送粉丝福利等信息，对平台产生负面影响的行为。

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