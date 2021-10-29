2021年10月29日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于水浒传的，问题是“水浒传中假冒黑旋风李逵的人叫什么?”这个算是比较为大家所熟知的趣味小知识了，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园最新答案。

水浒传中假冒黑旋风李逵的人叫什么 10月29日蚂蚁庄园最新答案

今天问题：水浒传中假冒黑旋风李逵的人叫什么?

A、李鬼

B、李旋

正确答案:李鬼

李鬼，男，出自古典名著《水浒传》第四十三回，冒用“江湖上有名目，提起好汉大名，神鬼也怕”的黑旋风李逵名号，拦路抢劫，索要李逵买路钱，后遇到李逵，被他杀死后割肉烧熟食用。

在古典名著《水浒传》第四十三回中，有个人物李鬼，冒名顶替李逵大名，拉大旗作虎皮，冒用“江湖上有名目，提起好汉大名，神鬼也怕”的黑旋风李逵名号，剪径劫单人，强行要求李逵留下买路钱。他脸上搽墨，手持两把板斧打劫，一般客人扔了行李，望风而逃，李鬼劫点不义之财。无巧不成书。

这天，假李鬼遇到真李逵，露出李鬼原形。他谎称“家中有九十几岁的老母，无人赡养”被李逵放走，并赠十两银子，让他改业自新。但李鬼不思悔改，又欲用麻药加害李逵，结果被李逵活捉杀死，坏了自家性命，李逵还从李鬼腿上割下两块肉烤着吃了。