DNF阿拉德每日计划活动奖励汇总 阿拉德每日计划活动详情

DNF在10月28日开启了阿拉德每日计划，很多朋友还不清楚本次阿拉德每日计划中到底有哪些奖励，下面就来为大家详细的介绍一下。
活动时间 :2021年10月28日维护后~2021年12月2日维护前
天天任务有好礼
活动期间，冒险家每天都可以在四种每日任务中选择1种完成获得奖励，每日任务获得的奖励累积一定次数后，每个每日任务都
有累积奖励可以获得!在获得一定次数的每日奖励后（四种每日任务均计入次数），还有特别的累积奖励可以获得!每日任务可
以在领取任务奖励前随时进行变更。
|可选任务
|每日奖励
|累积完成5次后的累积奖励
|角色升级
|[Lv1~99]成长胶囊（30百分比）
|升级券（Lv1~99）
|领取4次地下城特殊奖励
|绝望矿石礼盒（88个）
|恐怖之瞳礼盒（3个）
|通关5次推荐地下城
|被封印的古代遗物
|解封咒书礼盒（5个）
|通关5次Lv100深渊地下城
|[期限]时间引导石礼盒（100个）
|+8装备增幅券
|特别累积任务
|奖励
|完成10次每日任务
|圣者遗物箱（5个）
|完成20次每日任务
|黄金品级调整箱
奖励详情
|奖励名
|详情
|交易类型
|[Lv1~99]成长胶囊（30百分比）
|使用后， 可以增加30%的经验值。Lv1~99可以使用。
|账号绑定
|绝望矿石礼盒（88个）
|开启后， 可以获得88个绝望矿石。
|账号绑定
|被封印的古代遗物
|在地下城中有一定几率出现。与解封咒书一同使用，可以获得圣者遗物箱。
|账号绑定
|解封咒书礼盒（5个）
|开启后，可以获得5个解封咒书。Lv100角色可以使用。
解封咒书与被封印的古代遗物一同使用，可以获得圣者遗物箱。
|账号绑定
|[期限]时间引导石礼盒（100个）
|开启后， 可以获得100个[期限]时间引导石。
获得的[期限]时间引导石无法交易， 并将于2021年12月2日凌晨6点删除。
|账号绑定
|升级券（Lv1~99）
|使用后可以提升Lv1。Lv1~99可以使用。
|账号绑定
|恐怖之瞳礼盒（3个）
|开启后， 可以获得3个恐怖之瞳。获得的材料无法交易。
|账号绑定
|+8装备增幅券
|使用后， 可以将所选装备增幅至 +8， 但会覆盖该装备原有的增幅等级。
只能对被赋予异次元属性的装备使用。
|账号绑定
|圣者遗物箱（5个）
|开启后，可以获得5个圣者遗物箱。Lv100角色可以使用。
圣者遗物箱中可获得道具与商城中出售的相同。
|账号绑定
|黄金品级调整箱
|使用后， 可以调整一次装备的品级和属性， 调整后的品级和属性会选取最高值。
（该道具无法调整魔法封印属性和神话专属属性）
|账号绑定
奖励详情
1.以上活动礼盒均为账号绑定，且将于2021年12月2日更新维护后删除，请注意使用。
2.每日任务获得对应的累积奖励后仍可以继续选择，每天可以完成1次，每天凌晨6点重置，累积任务奖励只可以获得1次，每天只能完成1种每日任务，在领取任务奖励前可以随时更换其它任务。