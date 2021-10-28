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DNF阿拉德每日计划活动奖励汇总 阿拉德每日计划活动详情

2021-10-28 10:39 · 稿源：站长之家

DNF在10月28日开启了阿拉德每日计划，很多朋友还不清楚本次阿拉德每日计划中到底有哪些奖励，下面就来为大家详细的介绍一下。

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活动时间 :2021年10月28日维护后~2021年12月2日维护前

天天任务有好礼

活动期间，冒险家每天都可以在四种每日任务中选择1种完成获得奖励，每日任务获得的奖励累积一定次数后，每个每日任务都

有累积奖励可以获得!在获得一定次数的每日奖励后（四种每日任务均计入次数），还有特别的累积奖励可以获得!每日任务可

以在领取任务奖励前随时进行变更。

可选任务每日奖励累积完成5次后的累积奖励
角色升级[Lv1~99]成长胶囊（30百分比）升级券（Lv1~99）
领取4次地下城特殊奖励绝望矿石礼盒（88个）恐怖之瞳礼盒（3个）
通关5次推荐地下城被封印的古代遗物解封咒书礼盒（5个）
通关5次Lv100深渊地下城[期限]时间引导石礼盒（100个）+8装备增幅券
特别累积任务奖励
完成10次每日任务圣者遗物箱（5个）
完成20次每日任务黄金品级调整箱

奖励详情

奖励名详情交易类型
[Lv1~99]成长胶囊（30百分比）使用后， 可以增加30%的经验值。Lv1~99可以使用。账号绑定
绝望矿石礼盒（88个）开启后， 可以获得88个绝望矿石。账号绑定
被封印的古代遗物在地下城中有一定几率出现。与解封咒书一同使用，可以获得圣者遗物箱。账号绑定
解封咒书礼盒（5个）开启后，可以获得5个解封咒书。Lv100角色可以使用。

解封咒书与被封印的古代遗物一同使用，可以获得圣者遗物箱。

账号绑定
[期限]时间引导石礼盒（100个）开启后， 可以获得100个[期限]时间引导石。

获得的[期限]时间引导石无法交易， 并将于2021年12月2日凌晨6点删除。

账号绑定
升级券（Lv1~99）使用后可以提升Lv1。Lv1~99可以使用。账号绑定
恐怖之瞳礼盒（3个）开启后， 可以获得3个恐怖之瞳。获得的材料无法交易。账号绑定
+8装备增幅券使用后， 可以将所选装备增幅至 +8， 但会覆盖该装备原有的增幅等级。

只能对被赋予异次元属性的装备使用。

账号绑定
圣者遗物箱（5个）开启后，可以获得5个圣者遗物箱。Lv100角色可以使用。

圣者遗物箱中可获得道具与商城中出售的相同。

账号绑定
黄金品级调整箱使用后， 可以调整一次装备的品级和属性， 调整后的品级和属性会选取最高值。

（该道具无法调整魔法封印属性和神话专属属性）

账号绑定

奖励详情

1.以上活动礼盒均为账号绑定，且将于2021年12月2日更新维护后删除，请注意使用。

2.每日任务获得对应的累积奖励后仍可以继续选择，每天可以完成1次，每天凌晨6点重置，累积任务奖励只可以获得1次，每天只能完成1种每日任务，在领取任务奖励前可以随时更换其它任务。

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