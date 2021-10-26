首页 > 业界 > 关键词  > 罗永浩最新资讯  > 正文

​杭州市辟谣聘罗永浩为形象大使 后者：媒体误传导致

2021-10-26 17:08 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月26日 消息:刚刚，针对“杭州市辟谣聘罗永浩为形象大使”的报道，罗永浩直播间“交个朋友”回应称，罗永浩并未担任任何城市的形象大使。部分媒体在传播此新闻时，标题或者话题写成了“杭州市形象大使”。造成公众误解。发现后，第一时间联系相关媒体进行了澄清和沟通。

昨日，一则“杭州市聘罗永浩为形象大使”的新闻登上热搜。

今日下午，杭州网针对“网传杭州市聘罗永浩为形象大使”的消息，发布辟谣声明称，信息不实，经核实，杭州市并未聘请其为形象大使，请广大网民不信谣、不传谣。

QQ截图20211026171025.jpg

以下为交个朋友回应全文:

10月24日，第二届世界会长大会分论坛，在滨江区直播产业展示中心（云狐科技园）举行。

交个朋友直播间首席好物推荐官罗永浩被组委会聘为“世界会长大会宣传大使”。

同时，三农工作发展委员会，也将罗永浩聘为“数字乡村·中国农文旅直播活动走进百城千村形象大使”。

罗永浩对加速数字经济发展、积极宣传和参与农村文化旅游直播事业，一直报以真挚的热情和务实的付出，也十分感谢相关部门的信任与肯定。

但部分媒体在传播此新闻时，标题或者话题写成了“杭州市形象大使”。造成公众误解。

我们发现后，第一时间和我们能找到的相关媒体进行了澄清和沟通。

罗永浩并未担任任何城市的形象大使。

谢谢大家。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 交个朋友创始人黄贺：交个朋友并非只有罗永浩的网红工作室

    9 月初，罗永浩和黄贺共同到福建出差，为交个朋友自有品牌考察产品供应链，前脚刚走，后脚仙游县就爆发了 6 例新冠疫情确诊病例，头部主播和创始人因此被隔离。《脱口秀大会》录制的颁奖环节，作为嘉宾的罗永浩都只能视频出席，继续直播更是无望，交个朋友因此迎来不小的挑战。今年 4 月，交个朋友搬至杭州，他们的隔壁是薇娅、雪梨的公司。这些头部主播无论多忙，每天尽量会在直播间露脸，李佳琦需要动一个小手术，但坚持到 618 ?

    ​交个朋友

  • 杭州市聘罗永浩为形象大使？交个朋友：假的

    杭州媒体网站联合辟谣平台发布公告称，网传杭州市聘罗永浩为形象大使为不实信息。公告原文:杭州网消息，近日，网上流传“杭州市聘罗永浩为形象大使”，经核实，杭州市并未聘请其为形象大使，此为不实信息。请广大网民不信谣、不传谣。

    ​交个朋友 ​罗永浩

  • 交个朋友罗永浩担任“大局官”：小米双十一狂发补贴

    一年一度的双11战役”已经打响，小米手机的多款机型大幅度的优惠，给消费者带来了不少利好。不仅如此，今年小米更是邀请罗永浩担任小米大局官”共同为小米11.11助力。10月22日，@小米商城 官方微博放出消息，10月22日-10月27日期间，登录小米商城App搜索关键词大局官”即可参与抽奖活动，其中包含30台新品手机、1万件定制渔夫帽及满减券等惊喜福利。据了解，今年小米11.11的主题是为新生活充电”，从10月20日到11月11日，小米将在?

    ​小米 ​微博 ​罗永浩

  • 罗永浩任杭州市形象大使系假消息 交个朋友：部分媒体断章取义

    今天下午，交个朋友官方微博对网传锤子科技CEO罗永浩任杭州市形象大使”一事辟谣，称部分媒体断章取义。交个朋友官方表示，10月24日，第二届世界会长大会分论坛在滨江区直播产业展示中心（云狐科技园）举行。交个朋友直播间首席好物推荐官罗永浩被组委会聘为世界会长大会宣传大使”。同时三农工作发展委员会也将罗永浩聘为数字乡村中国农文旅直播活动走进百城千村形象大使”。对于这两项荣誉，部分媒体在传播的时候把内容做了断章?

    ​交个朋友 ​直播 ​罗永浩

  • 直播卖货超100亿：朱萧木盘点说交个朋友只因做好一件事

    ​现在，交个朋友直播卖货流水越过100亿。这个公司的故事早已为大家所知:从手机到电子烟再到直播，活脱脱是一个创业者的巨变史和努力奋斗史。借着直播，罗永浩也实现从“行业冥灯”到“真还传”的跃升。从去年4月1日启动至今，今天“交个朋友”已成为直播头部。站在这个节点上，罗永浩拍档朱萧木在参加一刻Talks活动时，回顾了整个过程。

    ​直播带货 ​罗永浩 ​交个朋友

  • 直播占领朋友

    9月10日，格十三在“八点一刻”微信视频号直播活动上，和观众聊起了“无性婚姻”，直播间在线人数从30万瞬间涨到50万。

    ​视频号 ​直播 ​朋友圈

  • 杭州市聘罗永浩为形象大使 推动直播带货

    今天，在杭州举办的第二届世界会长大会分论坛上，罗永浩被组委会聘为“世界会长大会宣传大使”和“数字乡村形象大使”。据悉，本次大会是由世界休闲组织，杭州市政府主办，中国国际科技促进会三农发展工作委员会等联合会承办。

    ​罗永浩 ​杭州 ​电商直播

  • 罗永浩“复制”罗永浩

    ​14日，#李佳琦开网课 这个话题火速冲上微博热搜榜前列，随之流传的还有一份“李佳琦双十一攻略导航”文件。目前，该话题在微博的阅读达到1.1亿次，讨论2.1万次，在双十一大战前夕，各平台、主播都使出浑身解数预热时，李佳琦用这样独树一帜的方式，又一次将“佳琦直播间”带进大众视野。

    ​罗永浩 ​直播带货 ​直播电商

  • 俞敏洪能成为罗永浩吗？

    据晚点LatePost报道，本月中旬一场高管会议上，新东方创始人兼董事长俞敏洪宣布，下半年将停止小学和初中线下学科培训的招生，并在年底前裁员4万人。

    ​俞敏洪 ​罗永浩 ​直播带货

  • 罗永浩将重返科技行业

    昨日，有网友@罗永浩，称锤子科技的各类产品正在逐渐消失，希望罗永浩可以重燃锤子科技的火苗。据悉，10月15日，锤子论坛宣布，将于2021年11月15日00:00起停止运营，关闭服务。对此，罗永浩回应该网友称，火苗一直都在，明年

    ​罗永浩 ​锤子 ​锤子科技

这篇文章对你有价值吗？

  • 热门标签
人生重开模拟器 显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 单反相机天梯图 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

京东双11红包

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM