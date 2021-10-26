​杭州市辟谣聘罗永浩为形象大使 后者：媒体误传导致

站长之家（ChinaZ.com）10月26日 消息:刚刚，针对“杭州市辟谣聘罗永浩为形象大使”的报道，罗永浩直播间“交个朋友”回应称，罗永浩并未担任任何城市的形象大使。部分媒体在传播此新闻时，标题或者话题写成了“杭州市形象大使”。造成公众误解。发现后，第一时间联系相关媒体进行了澄清和沟通。

昨日，一则“杭州市聘罗永浩为形象大使”的新闻登上热搜。

今日下午，杭州网针对“网传杭州市聘罗永浩为形象大使”的消息，发布辟谣声明称，信息不实，经核实，杭州市并未聘请其为形象大使，请广大网民不信谣、不传谣。

以下为交个朋友回应全文:

10月24日，第二届世界会长大会分论坛，在滨江区直播产业展示中心（云狐科技园）举行。

交个朋友直播间首席好物推荐官罗永浩被组委会聘为“世界会长大会宣传大使”。

同时，三农工作发展委员会，也将罗永浩聘为“数字乡村·中国农文旅直播活动走进百城千村形象大使”。

罗永浩对加速数字经济发展、积极宣传和参与农村文化旅游直播事业，一直报以真挚的热情和务实的付出，也十分感谢相关部门的信任与肯定。

但部分媒体在传播此新闻时，标题或者话题写成了“杭州市形象大使”。造成公众误解。

我们发现后，第一时间和我们能找到的相关媒体进行了澄清和沟通。

罗永浩并未担任任何城市的形象大使。

谢谢大家。