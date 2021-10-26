英雄联盟2021排位赛奖励汇总 今年排位赛结算奖励一览

英雄联盟在最近马上就要结算排位赛的奖励了，很多玩家还不清楚今年2021年的排位赛奖励是什么，下面就来为大家分享一下。

又到了收获的季节!2021赛季的努力、汗水、泪水和鲜血，终将得到回报。不过先别光顾着奖励，记得赶在排位赛季于排位赛结束日期是2021年11月17日的23:59:59结束前，抓紧时间再来几局神操作。奖励将在赛季结束后四周内发放。

好了，一起来看看2021年的季末奖励吧。

排位赛奖励

和以往一样，本赛季单排/双排或灵活排位中达到荣耀黄金或更高段位的奖励是【胜利机器人 布里茨】（暂定名）(如果你还没有这个英雄，奖励中也会一并包含)。同时也会根据你在单排/双排和灵活排位中达到的荣耀黄金以上段位情况，发放【胜利机器人 布里茨】(暂定名)的炫彩。这些皮肤尽管相似，但略有不同，特为纪念你在排位赛中单枪匹马或是与好友一起达到的成就!

此外，所有完成了单排/双排或灵活排位，或者两种都有的玩家，都将获得永久的【布里茨 第1系列 永恒星碑】、一个排位赛头像标志和一个排位头像边框。

更多有关排位赛奖励的内容，请参见常见问题。

冠军杯赛奖励

下个月，第二个冠军杯赛赛季也即将结束，也就是说，冠军杯赛的限定奖励也要来啦。冠军杯赛奖励根据赛季中获得的胜利点数（VP）发放，但所有参与冠军杯赛的玩家都将获得冠军杯赛竞争者图标。其他冠军杯赛限定奖励还有:

● 竞争者

○竞争者召唤师图标:100胜利点数

○竞争者对抗徽标:400胜利点数

○竞争者对抗旗帜:1000胜利点数

● 征服者

○征服者召唤师图标:2000胜利点数

○征服者对抗徽标:3000胜利点数

○征服者对抗旗帜:4000胜利点数

● 冠军

○ 冠军召唤师图标:5000胜利点数

○冠军对抗徽标:6000胜利点数

○冠军对抗旗帜:7000胜利点数

荣誉奖励

如果你和我一样，在所有比赛里都堪称文明模范，就会得到我们根据你的最终荣誉等级发放的荣誉锦囊。来看看荣誉锦囊里都装了什么吧:

●3级荣誉引擎

○随机守卫皮肤

○3个钥匙碎片

●4级荣誉引擎

○随机守卫皮肤

○随机永久表情

○3个钥匙碎片

●5级荣誉引擎

○随机守卫皮肤

○随机永久表情

○6个钥匙碎片

周边

最后，今年周边商城不会上架排位赛主题商品。不过希望玩家们别忘了去看看今年后续即将上线的其他精彩周边!

祝贺大家又度过了充满巧妙走位、精彩时刻和新朋友的一年!多保重，祝大家好运，我们2022赛季（排位）峡谷再见!