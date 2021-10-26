中兴通讯第三季度营业收入307.5亿元 同比增长14.2%

站长之家（ChinaZ.com）10月26日 消息:中兴通讯于10月25日发布第三季度财报，2021年7-9月，公司单季度实现营业收入307.5亿元，为近三年最高，同比增长14.2%，环比增长14.6%。
2021年1-9月，中兴通讯实现营业收入838.3亿元，同比增长13.1%;归属于上市公司普通股股东的净利润58.5亿元，同比增长115.8%;归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润33.4亿元，同比增长130.9%;基本每股收益为1.26元。
2021年7-9月，公司单季度实现营业收入307.5亿元，为近三年最高，同比增长14.2%，环比增长14.6%，其中运营商网络营业收入环比增长约25%。2021年7-9月，公司单季度归属于上市公司普通股股东的净利润17.7亿元，同比增长107.6%，单季度归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润12.3亿元，同比增长125.4%。
运营商网络方面，中兴通讯表示在国内市场上，公司将致力于实现从主流供应商向核心供应商的转变，从产品创新、敏捷研发、高效交付等方面持续提升自身能力。在下半年陆续公布的运营商规模集采项目中，中兴通讯高端路由器、高端交换机、服务器及存储等产品取得较好进展，5G无线、核心网、承载等关键产品市场份额持续提升。海外市场借助4G现代化改造、5G新建、固网的光纤化转型、承载网升级以及家庭宽带产品升级换代等市场机会，持续进行优势产品的格局优化，实现健康经营。