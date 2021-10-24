小鹏飞行汽车2024年量产售价100万以内 会开车就可驾驶

站长之家（ChinaZ.com）10月24日 消息:小鹏汽车今日在广东肇庆正式举办了第三届1024科技日，重点介绍了小鹏在超级补能、智能辅助驾驶、生态链企业方面的最新进展。

在飞行汽车方面，小鹏也还没有止步，在推出了旅航者X2之后，小鹏还在研发一款空陆两用的飞行汽车，而对于这款产品，何小鹏给出的量产时间是2024年，并且承诺售价将会在100万元以内。

小鹏汽车官方视频截图

据了解，第6代飞行汽车是可陆地行驶的汽车同时也是安全的低空飞行器，通过螺旋桨叶折叠机构以实现飞行和陆地的融合，因采用轻量化设计，重量仅为小鹏P7的50%。

小鹏表示，第6代飞行汽车的上手程度十分容易，即每个会开车的人都可轻松掌握。

此外，在今年7月，小鹏汇天正式发布第五代飞行器X2，该飞行器最大起飞重量为560kg，裸机重量为360kg，可搭载2位乘客，最大载重200公斤;同时采用纯电动设计，续航时间35分钟，飞行高度1000米内，最大飞行速度130公里/。

安全设计部分，其拥有八组独立电池，可实现冗余供电，4轴8桨也是多电机的动力备份。

小鹏汽车官方视频截图

飞行器拥有自主飞行路径规划能力，通过多个传感器，该飞行器可实现对地监控、无死角环境感知、自助返航降落、百公里双向实时通信。

据悉，小鹏汇天是由小鹏汽车和广东汇天航空航天科技有限公司共同创立，创始人是赵德力，其本人拥有丰富的飞行摩托经验。