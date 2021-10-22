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腾讯华为等20多家企业签署承诺书 承诺不监听个人隐私

2021-10-22 15:49 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月22日 消息:据深圳商报报道，今天，由中共深圳市委网信办联合深圳市公安局、市市场监管局、市通管局主办的深圳市APP个人信息共护大会在深圳中心书城举行。大会上，腾讯、华为等20余家重点APP运营企业签署《深圳市APP个人信息保护自律承诺书》，作出不监听个人隐私等承诺。

APP 应用 互联网 社交

参与本次大会的的有来自网络社交、直播、游戏、金融、电商、社区服务等多个领域的运营主体，相关主体负责人签署了《深圳市APP个人信息保护自律承诺书》，向社会公开作出“不超范围采集信息，不强制索要用户授权，不利用大数据杀熟、不滥用人脸识别数据，不监听个人隐私”等承诺。

深圳市APP个人信息保护自律承诺书

为保护网民个人信息安全，切实维护网民合法权益，推动互联网行业健康可持续发展，特向社会作出如下承诺:

一、严格遵守国家法律、法规及相关政策，切实加强个人信息保护的合规建设。

二、坚持最小必要原则，根据APP提供服务所必需，合规设置收集个人信息范围。

三、保护用户公平交易权，不利用大数据“杀熟”。

四、未经用户单独同意，不利用敏感个人信息进行线上精准营销和线下推销。

五、严守个人隐私边界，绝不以监听监视等非法方式获取个人信息。

六、为用户访问、更正、删除其个人信息或撤回授权提供便捷的途径。

七、为用户注销账户提供便捷的方式，用户账户注销后不存储和处理其敏感个人信息。

八、为用户提供个人信息保护的申诉渠道，在APP内醒目位置公布申诉方式。

九、在接入SDK等第三方服务前对其严格审查，确保符合本APP个人信息处理规则。

十、强化网络安全防护，采取充分有效的安全技术和管理措施，防止个人信息泄露。

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