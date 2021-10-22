SA：人们对大多数车厂语音助手的兴趣远落后于亚马逊等大型科技公司产品

站长之家(ChinaZ.com) 10月22日消息:据 Strategy Analytics 车载用户体验（IVX）服务最近发布的研究报告《消费者对车载语音助手的兴趣》，调查了美国、西欧和中国的消费者对车载语音数字助手的兴趣。

图片来自Apple

报告表示，在提供令人信服的语音体验方面，汽车制造商仍然落后于家庭/移动技术供应商。然而，这种看法在不同品牌之间存在显著差异。

Strategy Analytics 用户体验创新实践服务总监 Chris Schreiner 表示:「Android Automotive 操作系统的出现和越来越多的被采用将减少汽车制造商未来在开发定制品牌产品上的投资，让他们能够专注于自己独特的卖点。虽然品牌塑造是一个重要的方面，但使用相同的话语与车内和车外同类产品对话的能力对用户体验是最重要的——基于移动/家庭的技术公司已经在这方面建立了声誉。」

尽管目前的新能源汽车厂商大都配备智能语音助手，但是Strategy Analytics报告表示，相较于目前苹果设备搭载的 Siri 智能语音助手，亚马逊智能音箱 Alexa和谷歌语音助手，总体而言，与大型科技公司的语音助手相比，OEM 开发的数字助手还有些差距。