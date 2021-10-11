大众点评回应王思聪怒怼 相关账号已保护性冻结

站长之家（ChinaZ.com）10月11日 消息:10月10日，沉寂一段时间的王思聪，在微博上开启了怒怼模式。而被怼方为美团旗下大众点评。
原因是王思聪发现自己的大众点评账号被别人改绑了手机，导致无法登录。
王思聪直指其存在安全问题，称其不把安全法放在眼里。
随后，大众点评在评论区道歉，称相关账号已保护性冻结，问题核查会私信同步。对此，你怎么看?
站长之家（ChinaZ.com）10月11日 消息:10月10日，沉寂一段时间的王思聪，在微博上开启了怒怼模式。而被怼方为美团旗下大众点评。
原因是王思聪发现自己的大众点评账号被别人改绑了手机，导致无法登录。
王思聪直指其存在安全问题，称其不把安全法放在眼里。
随后，大众点评在评论区道歉，称相关账号已保护性冻结，问题核查会私信同步。对此，你怎么看?
昨日晚间，王思聪在微博怒怼美团旗下大众点评APP称，自己的大众点评账号在未经自己操作的情况下被别人改绑手机号。王思聪怒斥:“这就是上万亿市值公司的安全系统吗?莫名其妙我自己的号就能被别人改绑手机?你们大众点评除了会恰烂钱做虚假分数还会点啥?”
凤凰网科技讯 10月10日消息，今日，王思聪在社交平台表示，自己的账号被别人改绑手机。王思聪还对该公司的安全系统表示质疑。王思聪微博截图据截图显示，王思聪需要用新的手机号重新登录。
10月10日，国名老公”王思聪在微博发文称，自己的大众点评被别人改绑手机号。对此，王思聪@大众点评，并质问道：这就是上万亿市值公司的安全系统吗？莫名其妙我自己的号就能被别人改绑手机？你们大众点评除了会恰烂钱做虚假分数还会点啥？”从王思聪发布的截图中可以看到，系统提示：由于你在2021年10月9日通过美团将大众点评账号王思聪”绑定的手机号更新为：137****2797，因此你需要使用新手机号重新登录。在动态发布没过多久，?
10月10日消息，王思聪罕见更新微博，这次不是点评娱乐或者电竞圈，而是开喷大众点评APP。王思聪晒图反馈称，自己的账号莫名其妙被别人改绑了手机，导致无法登录。他言辞犀利地指出这就是上万亿市值公司的安全系统吗？你们大众点评除了会恰烂钱做虚假分数还会点啥？震惊！国家数据安全法实施后市值万亿的美团点评依旧我行我素！ ”据悉就在10月8日，市场监管总局依法对美团做出行政处罚决定，责令其停止违法行为，退还二选一”保证?
10月10日，国名老公”王思聪在微博发文称，自己的大众点评被别人改绑手机号。对此，王思聪@大众点评，并质问道：这就是上万亿市值公司的安全系统吗？莫名其妙我自己的号就能被别人改绑手机？你们大众点评除了会恰烂钱做虚假分数还会点啥？”从王思聪发布的截图中可以看到，系统提示：由于你在2021年10月9日通过美团将大众点评账号王思聪”绑定的手机号更新为：137****2797，因此你需要使用新手机号重新登录。在动态发布没过多久，?
凤凰网科技讯 9月22日消息，9月20日下午，中秋节前一天，搭载天舟三号货运飞船的长征七号遥四运载火箭，在文昌航天发射场成功发射，向太空送出中秋礼包。9月17日，神州十二号载人飞船的“太空出差三人组”，结束90天的出差之行，顺利回到地球过中秋节。跟随航天人逐月追星的步履，今年中秋佳节，年轻人掀起了一波“航天热”。天文馆成为仰望星空，近距离体验“登月”，探索宇宙奥秘的好去处。“中秋去天文馆感受宇宙级的浪漫”，大
天眼查信息显示，近日，大众点评关联公司海汉涛信息咨询有限公司、青岛简易付网络技术有限公司等不正当竞争纠纷一审民事判决书公开。
对于喜欢追星”的同学来说，愿望之一莫过于与偶像聊天或是见面，但如果一天，你的偶像突然添加你为微信好友，并和你畅聊，你会相信吗？日前，据媒体报道，浙江萧山一位迷恋王思聪的胡女士，在今年9月初被一名男子添加微信，并申请与其语音聊天，作为王思聪铁粉，胡女士听到熟悉的声音起初还心存警惕，但在她再三追问下，对方放弃伪装”，承认自己就是王思聪”。报道称，在经过一段时间聊天后，王思聪”突然以同意见面甚至结婚为由?
近日，一则女子被假冒王思聪骗走3万”的消息登上热搜，引发网友热议。那么这个假冒王思聪到底有多像呢？警方的一段庭审视频给出了答案。据媒体报道，日前，警方公布了一段审讯假王思聪”的庭审视频，并表示，无论是语音、语调，还是讲话的节奏，光听声音嫌疑人确实挺像王思聪。根据胡女士的说法，自己一共向网上认识的王思聪”转了两次钱，一共三万多元。由于自己说不出口本来没打算报警，但是家里人坚持要报警。警方在接到报案后?
虽然王思聪算不上帅哥，但也有狂热的“粉丝”。前不久，萧山一位疯狂迷恋王思聪的胡女士，称自己得到了“偶像”的垂青。二人在网络上“热恋”一个月后，“王思聪”突然同意见面，甚至说要娶她。但要求胡女士给他路费和彩礼费。
9月13日消息，天眼查App显示，近日苏州钛度教育科技有限公司发生工商变更，股东新增北京普思投资有限公司、宁波盖峰企业管理合伙企业（有限合伙）等。注册资本由约357.14万增至约718.60万，增幅约101.21%，其中北京普思投资有限公司由王思聪全资持股。天眼查还显示，苏州钛度教育科技有限公司成立于2017年9月，法定代表人苏沪杰，公司注册地址是太仓市科教新城健雄路20号。经营范围包括研发教育软件和教具，商务咨询服务，会议及展
前不久，电丸科技受邀，到上海王思聪家，和校长一起搭建服务器，架设网络。整系列视频将有3到4期，第一期视频8月5日上线，主要介绍了王思聪价值百万的服务器以及如何跑分到世界第四，在B站的播放量高达370万。装完电脑后，该拉宽带了。第二期视频现已上线，主要介绍了王思聪的新机房和网络设备。视频中介绍，这次王思聪拉了一根独享光纤，上下行5Gbps，这个带宽可以理解为小型IDC机房了，费用也不贵”，大约一个月20万！为了搭配光
近日，美团关联公司北京三快科技有限公司新增多项“美团医美避雷针”商标申请信息，国际分类涉及医疗园艺、广告销售、科学仪器等，目前商标状态均为“注册申请中”。
近日，美团关联公司北京三快科技有限公司新增“美团收钱”商标申请信息，国际分类涉及设计研究、广告销售，目前商标状态均为“注册申请中”。
今日，除了阿里旗下App接入微信支付等主流支付工具外，拼多多与美团也已支持众多主流支付渠道，包括微信支付、支付宝、银联云闪付、Apple pay等。
国家市场监管总局依法作出行政处罚决定，责令美团停止违法行为，并处以其2020年境内销售收入3%的罚款，计34.42亿元。
10月8日，市场监管总局依法作出行政处罚决定，责令美团停止违法行为，全额退还独家合作保证金12.89亿元，并处以其2020年中国境内销售额1147.48亿元3%的罚款，计34.42亿元。美团被反垄断处罚到底有什么影响呢？知名投行摩通发表了最新报告，指出这次处罚大致符合市场预期，料消除投资者的股票负面情绪的因素。摩通认为，美团可能会在未来几个季度加速推出骑手社会保障福利计划。一旦美团公布首批社保福利计划的政策，投资者应该能够
美团对此表示，将严格按照文件精神，采取更大力度，积极保障不同形态下的劳动者权益。将从保障骑手薪酬发放、科学确定劳动强度、落实安全卫生责任、试点骑手社会保障、骑手申诉机制健全、骑手职业发展成长等六个方面进一步落实《关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的指导意见》的要求，率先响应国家号召推动落实骑手的职业伤害保障计划，完善骑手社会保障。
近日，美团在安卓应用商店推出了美团极简版APP，据官方介绍，美团极简版是美团精简优化的小版本，运行快，省流量，包括了美团优选购生鲜和美团电商团好货等服务。值得一提的是，在美团极简版APP中，用户还可通过看小说、玩游戏、走路等玩法赚金币提现。
今日， iPhone 13 系列正式开售!今日早8点，美团宣布，推出iPhone13现货一小时达服务。9月24日早8点起，美团外卖全国117城市498家Apple授权专营店，限量开售iPhone13现货，一小时送达。
凤凰网科技讯 北京时间10月12日消息，世界首富、美国太空探索技术公司(SpaceX) CEO埃隆马斯克(Elon Musk)周一兑现了承诺，在Twitter上给对手蓝色起..
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10月12日，针对市场关于零跑汽车考虑香港IPO融资10亿美元的传闻，零跑汽车对媒体表示，消息不实。虽然目前官方不对外透露IPO的消息，但是上市之路..
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