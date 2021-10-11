大众点评回应王思聪怒怼 相关账号已保护性冻结

站长之家（ChinaZ.com）10月11日 消息:10月10日，沉寂一段时间的王思聪，在微博上开启了怒怼模式。而被怼方为美团旗下大众点评。

原因是王思聪发现自己的大众点评账号被别人改绑了手机，导致无法登录。

王思聪直指其存在安全问题，称其不把安全法放在眼里。

随后，大众点评在评论区道歉，称相关账号已保护性冻结，问题核查会私信同步。对此，你怎么看?