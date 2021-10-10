腾讯、360等14家企业整改PC端弹窗问题

站长之家（ChinaZ.com）10月10日 消息:9月14日，因PC端应用软件网络弹窗问题，江苏省消保委约谈了360安全浏览器、360安全卫士、小鸟壁纸、酷我音乐、爱奇艺、暴风影音、搜狗输入法、ACDSee、2345看图王、鲁大师、QQ浏览器、腾讯视频、爱剪辑、迅雷、太平洋下载中心、华军软件园等14家企业。

约谈指出，上述企业存在下列问题:

○网络弹窗存在内容违法情况; ○网络弹窗形式方面问题多发; ○多款软件弹窗无法“一键关闭”; ○部分软件无法设置弹出周期，永久关闭难实现; ○消费者经常遭遇捆绑安装与默认勾选下载问题。

就在昨日，江苏省消保委通报了上述企业的相应整改方案。

1.保证弹窗内容合法合规

“360浏览器”、“360安全卫士”所属北京奇虎科技有限公司回复第一时间对违规广告进行下线处理，相应违规账户永不开通;主要弹窗位置屏蔽商业化医疗、小说等品类广告，并在上线前进行审核。7月20日奇虎公司已正式上线永久免费且没有任何弹窗广告的360安全卫士极速版。“暴风影音”回复针对第三方软件的弹窗存在不良信息问题已下架了目前所有的合作软件;后续会通过合规性、可靠性、健康度以及安全性四项作为合作软件的审核标准，通过更严格的人工核验方式进行准入审核。“小鸟壁纸”表示第一时间进行了整改，包括通知广告平台下线暗示性图片，去除捆绑安装游戏库的行为，常用网址中推广的游戏全部下架等。“鲁大师”表示第一时间暂停新广告的上架和投放，并对线上的广告素材和内容进行排查，下架不符合相关规定的推广行为;审核排查外部流量采买平台是否存在不合规的推广渠道和推广方式，并暂停与问题平台合作。

2.明确标注“广告”字样及内容来源

“迅雷”回复在公司内部活动弹出窗口明确进行标识标注。“腾讯视频”“QQ浏览器”所属深圳市腾讯计算机系统有限公司表示公司严格按照法律法规的要求，对广告形式与内容进行管控。“小鸟壁纸”表示将应用内未标注广告字样的商业性广告替换为功能使用引导。“鲁大师”表示针对问题集中的老版模块在10月中旬前完成标注产品来源、明确弹窗所属产品端等内容的整改。“2345看图王”“爱奇艺”“酷我音乐”“ACDsee”均表示已完成对商业性推广内容明确标注广告字样，告知用户广告来源方面的整改。

3.确保“一键关闭”无障碍实现

“360浏览器”表示将保证全部弹窗的关闭按钮清晰明确，保证用户一键关闭的效果。“爱奇艺”回复已在新版本中增加了弹窗关闭按钮。“爱剪辑”回复针对关闭按钮不明显问题整改为弹窗关闭按钮通过“×”按钮来关闭，并确保“×”按钮的清晰辨识度;将永久性去掉彩蛋弹窗。

4.优化弹窗尺寸大小、弹出频率等形式问题

“搜狗输入法”表示已在所有新老版本中全面取消广告弹窗，并会增加对第三方下载平台的巡查，一旦发现问题版本，积极推动平台修改。“360安全卫士”表示会主动识别用户在游戏模式、全屏模式等沉浸状态下，不进行任何窗口弹出行为。“迅雷”回复即使非商业性广告的弹窗也将提供“今日不再弹出”的周期性控制选项。“暴风影音”表示对自有弹窗和合作软件弹窗频次进行控制。“酷我音乐”回复搜索频繁弹出广告的功能已经优化，将以广告位形式引流。“爱奇艺”表示针对“今日推荐”尺寸过大问题，现已缩小尺寸，同时改版后弹窗内容均为节目信息，不显示任何广告。

5.优化网络弹窗设置，设置弹出周期

“360浏览器”将对“不再弹出”设置项进行功能核校，确保设置有效。“酷我音乐”将确保弹窗关闭按钮明显，且向用户明确展示“近期不再提示”字样。“360安全卫士”“2345看图王”“鲁大师”“ACDsee”表示已增加或突出广告弹窗“不再提醒”（“关闭弹窗推荐”“不再显示弹窗”）功能，让用户主动选择对于广告的接受与否，用户可以选择一键禁用，关闭弹窗。

6.取消下载默认勾选

针对省消保委提出的软件下载时默认勾选安装其他软件问题，“迅雷”“搜狗输入法”“2345看图王”“2345好压”“暴风影音”“爱奇艺”均表示已取消默认勾选安装其他软件，以进一步保障消费者自主选择权。

7.平台加强软件审核机制

腾讯公司表示相关软件上架时，电脑管家除审核软件著作权登记证书等相关资质证书外，还将审核软件是否存在诱导推广、强迫推广等违规行为，不符合的要求修改、拒绝上架。奇虎公司表示将通过扩充违禁词库、提高内容审核力度、提升违规惩罚力度、扩宽用户反馈与投诉渠道等措施持续加强弹窗广告内容的生态治理。“华军软件园”表示针对网站内上架收录的软件建立上架审核标准，同时辅以定期检查;针对后续新上架软件严格遵照标准进行审核;启动高流量软件主动反查工作和建立重点软件监控机制;同时逐步多渠道健全用户投诉方式，完善线下与线上服务。“太平洋下载中心”回复成立自查专项工作组，对侵害消费者权益问题的软件进行下架并通知整改;平台制定了软件上架的相关审核管理办法，加强针对PC端网络弹窗的相关检测技术。

此外，为了进一步保护未成年上网用户合法权益，“360浏览器”、“360安全卫士”上线“360小贝守护”青少年模式;酷我音乐表示在显著位置设置了未成年人举报通道。