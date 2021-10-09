淘特上线微信扫码付 预计将在双11前完全开放

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淘特上线微信扫码付 预计将在双11前完全开放

2021-10-09 15:14 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月9日 消息:今日，淘特宣布向部分用户开放微信扫码付功能，该功能预计将在双11前完全开放。

据了解，微信扫码付是淘特通过和微信有合作关系的第三方支付机构合作，实现与微信的互联互通，用户需保存二维码后通过微信扫码支付。

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此前，有消息称，淘特或在月内接入微信支付，不久前微信支付已接入阿里旗下饿了么、优酷、大麦、考拉海购、书旗等应用。

对此，阿里方面回应称，会继续与其他平台一起面向未来，相向而行。目前正积极进行技术筹备，将分阶段、分步骤实现接入多种支付方式。

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