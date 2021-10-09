淘特上线微信扫码付 预计将在双11前完全开放

站长之家（ChinaZ.com）10月9日 消息:今日，淘特宣布向部分用户开放微信扫码付功能，该功能预计将在双11前完全开放。
据了解，微信扫码付是淘特通过和微信有合作关系的第三方支付机构合作，实现与微信的互联互通，用户需保存二维码后通过微信扫码支付。
此前，有消息称，淘特或在月内接入微信支付，不久前微信支付已接入阿里旗下饿了么、优酷、大麦、考拉海购、书旗等应用。
对此，阿里方面回应称，会继续与其他平台一起面向未来，相向而行。目前正积极进行技术筹备，将分阶段、分步骤实现接入多种支付方式。
站长之家（ChinaZ.com）10月9日 消息:今日，淘特宣布向部分用户开放微信扫码付功能，该功能预计将在双11前完全开放。
据了解，微信扫码付是淘特通过和微信有合作关系的第三方支付机构合作，实现与微信的互联互通，用户需保存二维码后通过微信扫码支付。
此前，有消息称，淘特或在月内接入微信支付，不久前微信支付已接入阿里旗下饿了么、优酷、大麦、考拉海购、书旗等应用。
对此，阿里方面回应称，会继续与其他平台一起面向未来，相向而行。目前正积极进行技术筹备，将分阶段、分步骤实现接入多种支付方式。
近日，有媒体报道称，淘特商家已经开始批量签约开通多元化支付协议，或在月内接入微信支付。按照协议，淘特将拓展多元化商品销售和支付渠道，引入第三方支付机构提供代收账款等服务。如果淘特接入微信支付和小程序，将是腾讯体系首次向阿里的核心电商板块开放。
淘特或在月内接入微信支付。目前，淘特商家已开始批量签约开通多元化支付协议。根据协议，淘特将拓展多元化商品销售和支付渠道，将在特定场景支持淘特App多样化支付方式，通过引入第三方支付机构提供代收账款等服务。
互联网巨头之间长期以来的壁垒终于慢慢在打破：微信逐步解除外链访问，支付宝、微信支付也不再形同水火。在淘宝的阿里新社区电商品牌淘菜菜”中，支付方式已经不再仅限于支付宝，新增了找好友微信代付”的支付入口。不过，目前也只有好友代付，还不支持直接使用自己的微信账户来支付。
近段时间，在有关部门的协调整顿下，国内各大平台都在逐渐解开限制，实现互通，比如此前腾讯旗下的QQ、微信已经开放了外链。同时，各个支付平台也将进一步打通，此前支付宝、微信支付已经与银联云闪付达成合作，甚至还能支持部分付款码扫码互认，一个二维码就能在双平台支付，用户和商家都更加便利。不过，此前微信和阿里巴巴方面的互通进度都较为缓慢，迟迟未能覆盖大多数用户，仅在一些小众的大麦、考拉海购、书旗等应用接入了微
目前，微信支付正在与阿里旗下应用互联互通。据36氪消息，阿里旗下饿了么、优酷、大麦、考拉海购、书旗等应用均已接入微信支付。而淘特、闲鱼、盒马等App也已申请接入微信支付，正在等待微信审核。
企查查APP显示，近日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册多个“微信支付刷脸通”“微信人脸通”“微信一脸通”等相关商标。商标国际分类涉及餐饮住宿、设计研究等，当前商标状态均为申请中。
之前工信部有关业务部门召开屏蔽网址链接问题行政指导会”，提出有关即时通信软件的合规标准，要求限期内各平台必须按标准解除屏蔽。会上，工信部提出有关即时通信软件的合规标准，要求限期内各平台必须按标准解除屏蔽，否则将依法采取处置措施。此举意味着，微信或将很快解封淘宝；抖音，淘宝也有望接入微信支付。据最新消息，淘宝App自8月接入银联云闪付以来，目前已覆盖全量用户。同时，阿里旗下饿了么、优酷、大麦、考拉海购、
自9月初，工信部召开会议，要求各平台必须按照标准解除屏蔽后，互联网巨头们先后承诺将逐渐开放生态，连阿里和腾讯都已经开始“世纪和解”。
今日，腾讯官方宣布，为促进支付服务市场发展，基于用户交易安全与互信可靠的合作，腾讯微信支付正与银联云闪付在支付、服务两个层面推进更深入的互联互通，目前相关进展如下：1、支付互通微信支付已与银联云闪付App正式实现线下条码的互认互扫，用户可于全国省会城市通过云闪付App扫描微信收款码完成支付；2、服务互通云闪付App全面支持Q币、QQ音乐和腾讯视频的充值服务；微信小程序逐步支持云闪付支付，首批上线包括微信读书、腾
据微信发布的消息，为促进支付服务市场发展，基于用户交易安全与互信可靠的合作，腾讯微信支付正与银联云闪付在支付、服务两个层面推进更深入的互联互通，目前相关进展如下：
今日，微信官方发布《腾讯微信支付与银联云闪付深化支付合作与互联互通的声明》称，腾讯微信支付正与银联云闪付在支付、服务两个层面推进更深入的互联互通。
商城又新增了一款可用于外卖的“餐具套装”商品。据悉，每套餐具套装包含粥桶、打包盒、一次性餐具包、木筷子一双、纸巾一个、牙签一个，50套起售。
目前，阿里旗下饿了么、优酷、大麦、考拉海购、书旗等应用均已接入微信支付。用户在确认下单的页面中，支付方式可选择微信支付。而淘特、闲鱼、盒马等App也已申请接入微信支付，正在等待微信审核。
28日，阿里巴巴表示，旗下应用陆续接入微信支付消息属实。目前，饿了么、优酷、大麦、考拉海购、书旗等应用均已接入。淘特、闲鱼、盒马等App还在等待微信审核中。
【TechWeb】9月19日消息，微信支付正式上线“中秋花灯会”活动，解锁节日新玩法。用户打开“微信支付有优惠”小程序即可进入专区参加“中秋花灯会”活动，点亮各式花灯，解锁节日祝福，还能领取节日专属提现免费券。据悉，“中秋花灯会”活动将于9月19日至9月21日限时开放，用户在活动期间内进入“微信支付有优惠”小程序，即可参与游戏。用户可长按屏幕下方按钮控制火柴点亮各式花灯，在指定30秒时间内点亮的花灯越多，获得的免费
今日，针对“阿里旗下多个App已接入微信支付”的报道，阿里方面回应称，消息属实，会继续与其他平台一起面向未来，相向而行。
有消息称，工信部有关业务部门在9月9日召开屏蔽网址链接问题行政指导会”后，相关进展正在磋商进行中。当日，工信部提出有关即时通信软件的合规标准，要求限期内各平台必须按标准解除屏蔽，业内人士对记者确认这一情况。据一财报道称，当日参会企业包括阿里、腾讯、字节跳动、小米、网易等，记者致电采访多位与会企业人士，均对此事不发表观点评论。会上，工信部提出有关即时通信软件的合规标准，要求限期内各平台必须按标准解除屏
阿里、腾讯系互通再迎重大进展。9月初，工信部召开了屏蔽网址链接问题行政指导会”，要求从9月17日起，各平台必须按标准解除屏蔽。9月28日消息，据媒体报道，淘宝App自8月接入银联云闪付以来，目前已覆盖全量用户。同时，阿里旗下饿了么、优酷、大麦、考拉海购、书旗等应用均已接入微信支付。日前，淘特、闲鱼、盒马等App也已申请接入微信支付，正在等待微信审核。对此，阿里巴巴表示，旗下应用陆续接入微信支付的消息属实。阿里称
据上海市场监管微信公众号消息，近日，微信、支付宝接连宣布，与银联云闪付深化互联互通，阿里巴巴旗下应用也陆续接入微信支付。相关话题引发关注。
近段时间，在有关部门的协调整顿下，国内各大平台都在逐渐解开限制，实现互通，比如此前腾讯旗下的QQ、微信已经开放了外链。现在，支付方式也将进一步相互融合。据报道，10月2日上午支付宝今日发布消息称，正在与中国银联开展合作，在安全有序的原则下，推动线上、线下的多场景支付互联互通。根据声明，支付宝与中国银联互联互通目前已取得如下进展：1、向银联云闪付开放线上场景，首批覆盖85%淘宝商家今年8月，支付宝已完成接入银
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