淘特上线微信扫码付 预计将在双11前完全开放

近段时间，在有关部门的协调整顿下，国内各大平台都在逐渐解开限制，实现互通，比如此前腾讯旗下的QQ、微信已经开放了外链。现在，支付方式也将进一步相互融合。据报道，10月2日上午支付宝今日发布消息称，正在与中国银联开展合作，在安全有序的原则下，推动线上、线下的多场景支付互联互通。根据声明，支付宝与中国银联互联互通目前已取得如下进展：1、向银联云闪付开放线上场景，首批覆盖85%淘宝商家今年8月，支付宝已完成接入银