特斯拉或提前还清中国工厂贷款 总计14亿美元

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特斯拉或提前还清中国工厂贷款 总计14亿美元

2021-10-08 17:55 · 稿源：站长之家

据外媒报道，特斯拉为建设中国上海超级工厂所借的贷款已经全部偿还。

2019年12月，特斯拉宣布获得了这笔贷款，称将主要用于偿还特斯拉现有债务、扩建特斯拉上海超级工厂以及支撑其在中国的业务发展。

而截至2021年第二季度的财务文件，这份贷款似乎已经没了踪影。

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一网友发推特表示特斯拉已经偿还了14亿美元的贷款。

而马斯克随后的回复，进一步证实特斯拉确实已经还完了贷款。

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