特斯拉或提前还清中国工厂贷款 总计14亿美元

据外媒报道，特斯拉为建设中国上海超级工厂所借的贷款已经全部偿还。
2019年12月，特斯拉宣布获得了这笔贷款，称将主要用于偿还特斯拉现有债务、扩建特斯拉上海超级工厂以及支撑其在中国的业务发展。
而截至2021年第二季度的财务文件，这份贷款似乎已经没了踪影。
一网友发推特表示特斯拉已经偿还了14亿美元的贷款。
而马斯克随后的回复，进一步证实特斯拉确实已经还完了贷款。
据外媒报道，特斯拉为建设中国上海超级工厂所借的贷款已经全部偿还。
2019年12月，特斯拉宣布获得了这笔贷款，称将主要用于偿还特斯拉现有债务、扩建特斯拉上海超级工厂以及支撑其在中国的业务发展。
而截至2021年第二季度的财务文件，这份贷款似乎已经没了踪影。
一网友发推特表示特斯拉已经偿还了14亿美元的贷款。
而马斯克随后的回复，进一步证实特斯拉确实已经还完了贷款。
9月26日，2021世界互联网大会开幕。特斯拉CEO埃隆马斯克发表视频演讲时表示，特斯拉已经在中国建立数据中心，所有数据都会储存在中国。马斯克称，数据安全是智能联网汽车成功的关键，特斯拉乐见相关法律法规出台，加强数据管理。他表示，特斯拉已经在中国建立了数据中心，用来存储中国业务产生的所有数据，包括生产数据、销售数据、服务数据和充电数据等。所有个人身份信息都安全地存储在中国国内，不会转移到海外。只有在需要从海
马斯克近日通过推特否认了将要在俄罗斯建设工厂的传闻，但他同时也暗示，特斯拉的确正在寻找新的建厂地址。
凤凰网科技讯 北京时间9月9日消息，8月份特斯拉上海工厂销售44264辆汽车，其中包括出口31379辆。乘联会星期三发布的数据显示，8月份特斯拉中国市场销量为12885辆，比7月份的8621辆增长49.5%。通常情况下，每个季度第一个月特斯拉中国市场销量通常会低于之前的两个月。在此消息拉动下，盘前交易中特斯拉股价涨幅一度超过2%。根据特斯拉官网和职业社交网站LinkedIn.com上的信息，特斯拉计划招聘从事能源交易的岗位，支持其电池和再生
今日，特斯拉在官方宣布，从9月18日起，取消车主引荐计划奖励。此前，新购车用户如使用老用户的引荐码双方都可获得1500公里超充的奖励，而目前，如引荐朋友购车，老用户将不可获得1500公里超充额度。
今天，“世界互联网大会乌镇峰会”在浙江嘉兴的乌镇开幕，本届大会集中呈现了互联网技术最新成果，聚焦数字赋能、共创未来。
9月29日晨间，根据《福布斯》实时富豪榜数据，埃隆·马斯克以2003亿美元净资产成为世界首富。之后马斯克在回应媒体时，还不忘拿贝索斯开刷，称将给他的老对手颁发一枚银牌和送他一个大大的“2”的雕像。
众所周知，中国新能源汽车的快速发展，离不开政策的支持。在行业发展的早期，大力补贴作为重要的推动力，极大地促进了行业的发展。
据国外媒体报道，近日，特斯拉CEO埃隆·马斯克在2021年世界互联网大会开幕式上证实，特斯拉将加大在中国的投资和研发力度。
配备可旋转式中控大屏的Model S近日现身野外，暗示该公司未来将重点打造这项技术，全面提升车载娱信体验。
据国外媒体报道，当地时间周四晚上，特斯拉举行了年度股东大会。会上，该公司CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）表示，公司尚未考虑拆股，也不打算分红。股票分拆是企业让散户投资者更容易获得股票的一种方式，可能会吸引进行小额交易的个人投资者。
据国外媒体报道，今日马斯克在特斯拉股东大会上宣布，公司将把总部从加州搬到得克萨斯州奥斯汀，不过特斯拉仍然计划增加在加州弗里蒙特工厂的电动车产量。
据外媒报道，更多的特斯拉车主有机会要求进入该公司的“全自动驾驶（Full Self-Driving，以下简称FSD）”测试版，这要归功于其最新更新中增加的一个选择按钮。然而对于那些希望尽快获得驾驶辅助软件的人来说，这并不像砸掉那个按钮那么容易。根据Vice周一的一份报告，特斯拉的早期访问计划要求任何测试者签署一份保密协议。该协议禁止这群精心挑选的特斯拉司机向媒体发表讲话和提供试驾服务。由于特斯拉没有一个公共关系部门来处理
特斯拉与车主的“交锋”再升级，据维权车主韩潮表示，自己被特斯拉告上法庭，被诉侵害特斯拉名誉权，被索赔五百零五万元。
特斯拉正在创建一个专注于能源交易和市场运营的团队，近日该公司已宣布招聘一名高级能源交易分析师。
凤凰网科技讯北京时间9月28日消息，特斯拉上周末宣布激活车辆上的“请求”按钮，点击该按钮，车主能申请加入特斯拉FSD软件的测试活动。FSD测试在某种程度上可以说是公关活动，它表现越好，特斯拉在监管机构的印象就越好。这还是一个营销活动，FSD在现实世界的表现越好，乐意掏钱购买的车主就会越多。在周末发送的一封电子邮件中，CEO埃隆马斯克(Elon Musk)称9月份最后一周将是特斯拉“最紧张的交付周”。马斯克对员工为提高交付量?
特斯拉公司CEO埃隆马斯克(Elon Musk)周四在股东大会上宣布，特斯拉将把公司总部从加州帕洛阿尔托迁往得克萨斯州奥斯汀。
本次调整的是双电机全轮驱动车型，其中长续航版的NEDC综合工况续航里程由此前的594km提升至640km，售价保持34. 79 万元不变；Performance高性能版的NEDC综合工况续航里程由此前的554km提升至566km，售价保持38. 79 万元不变。售价为27. 60 万元的标准续航版并不在此次调整之列，其NEDC综合工况续航里程为525km。
【TechWeb】9月27日，在2021年世界互联网大会上，特斯拉(TSLA.O)副总裁陶琳谈及如何帮助特定人群消除数字鸿沟时表示，特斯拉一直坚持通过技术手段来提升用户的数字素养。对于智能汽车的产品设计，陶琳称越“白痴”、“傻瓜”越好。今年5月，陶琳在特斯拉车主维权风波后的采访中表示：“我们现在其实需要去跟驾校、交通部门去合作，让大家了解新型汽车的使用方法，避免在使用环节当中的误操作，或者说因为功能上不太了解而带来的一?
作为全球销量最高的电动车企，特斯拉在全球都已展开布局。目前特斯拉已经建设四大超级工厂，分别位于美国内华达州、纽约，以及中国上海和德国柏林。不过即便如此，特斯拉在全球的销量依然是供不应求，中国上海工厂，在满足不了中国市场需求的情况下，仍然向海外出口。为此，特斯拉还可能将会建设新工厂扩大产能。日前，有马斯克的粉丝在推特上向马斯克询问，特斯拉计划在俄罗斯建设超级工厂的媒体报道。该报道援引俄罗斯政府未具名
凤凰网科技讯 北京时间10月5日消息，美国加州一家联邦陪审团周一裁定，特斯拉公司使前黑人员工欧文迪亚兹(Owen Diaz)遭受了种族敌意工作环境，未能采取合理措施来防止他受到种族骚扰，命令该公司向迪亚兹赔偿近1.37亿美元。原告迪亚兹在2015年6月至2016年5月在特斯拉担任电梯操作员。他在诉状中称，自己在特斯拉加州弗里蒙特工厂遇到了种族主义虐待、歧视以及骚扰，包括“黑鬼”等“日常种族主义修饰词”。迪亚兹在诉讼中称，工人?
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据媒体报道，日前，在特斯拉2021年股东大会上，特斯拉上海超级工厂作为其首个海外工厂，获得CEO埃隆马斯克（Elon Musk）的高度评价。马斯克表示，..
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