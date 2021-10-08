特斯拉或提前还清中国工厂贷款 总计14亿美元

据外媒报道，更多的特斯拉车主有机会要求进入该公司的“全自动驾驶（Full Self-Driving，以下简称FSD）”测试版，这要归功于其最新更新中增加的一个选择按钮。然而对于那些希望尽快获得驾驶辅助软件的人来说，这并不像砸掉那个按钮那么容易。根据Vice周一的一份报告，特斯拉的早期访问计划要求任何测试者签署一份保密协议。该协议禁止这群精心挑选的特斯拉司机向媒体发表讲话和提供试驾服务。由于特斯拉没有一个公共关系部门来处理