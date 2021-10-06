超迪士尼、环球影城，这个国产乐园才是国庆最热门游乐场

今年“十一”黄金周，国内消费有多热?支付宝开放平台发布国庆报告显示，在有序防疫的背景下，长假推动经济火爆，景区、商超、便利店、免税店消费全部上涨，主题乐园、博物馆和不夜城等景区、商圈人气十足。同时，数字化也带来“宅家消费”崛起，奶茶、撸宠等假日服务走俏，进一步释放年轻人内需潜力。

数字化引领旅游新国潮 方特乐园和河南博物院火了

黄金周点燃了消费者的出行热情，加速旅游消费复苏，景区消费人次对比上个月增长超9倍，国内主题乐园消费最为活跃，在支付宝发布的国庆消费热门景区榜中占据前五，华强方特、上海迪士尼和北京环球影城分列前三。

另外，旅游也刮起“国潮”风，承载和记录华夏文明的博物馆火了，云游博物馆成年轻人度假新趋势。国庆假期，河南博物院在支付宝地下室推出“在线考古盲盒”，博物院小程序吸引超200万人打卡抢购，其访问量和收藏量在景区小程序榜上双双领先。

数字化激发城市活力 西安大唐不夜城亮了

国庆长假一方面扩大了境外消费回流，海南离岛免税店消费金额连续两年上涨，今年“十一”比2019年同期增长87%。

另一方面，假期对内需的拉动作用也持续扩大，全国商超卖场消费金额较上月增长近40%。其中，西安大唐不夜城商圈消费增速最快，太原、郑州、武汉、合肥、青岛等地的商圈消费热度加快，城市活力突显。据了解，节前为迎接国庆消费季，西安、长沙等热门城市均推出了商家数字化经营助力计划，当地商家也早早备好了付款码、支付宝赚钱红包等数字化运营工具。

数字化助力便利店崛起 安徽邻几登顶

国庆期间，作为不少人假期消费的主要场景之一，便利店行业同样迎来集体爆发，安徽邻几便利店更是一举登上支付宝便利店搜索榜首，江西的乐豆家、四川的红旗、山东的友客和山西的金虎紧随其后。进店手机支付、扫码领券等数字化服务普及，让本土便利店发展迅速，更方便了国庆期间游客享受目的地生活服务。

出门亮码、在家补觉，数字化服务方便快捷

数字化防疫深入人心，国庆前，由工信部指导，中国信通院、中国电信、中国移动、中国联通共同推出的“通信大数据行程卡”小程序已上线支付宝，首页点击“健康码”，健康码、行程卡一页可查，一次验证后14天内免验证登录。作为国庆出行必备，通信行程卡收藏量最高。此外，支付宝开放平台上，奶茶、租机、补眠和宠物相关小程序也成为国庆期间的收藏热门。