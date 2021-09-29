苹果可能会为Mac引入新的“高性能模式”

站长之家（ChinaZ.com）9月29日 消息:苹果最新的macOS Monterey测试版出现了对“高功率模式”的描述，当MacBook未连接电源适配器时，理论上该模式会提高性能。

2020年初，在macOS Catalina测试版中发现的代码表明，苹果正在为MacBook硬件开发一种新的以性能为中心的操作模式。所谓的“专业模式”附带的代码串警告用户，应用程序可能运行得更快，但电池续航可能会减少，风扇噪音可能会增加。

苹果尚未发布具有“专业模式”或任何与性能优先选项相媲美的macOS版本，但在今天发布的macOS Monterey测试版中发现的代码重燃了人们希望在不久的将来看到苹果推出这种模式的希望。

然而除了名称之外，目前外界对该功能一无所知，尽管苹果的标签表明它将与即将推出的低功耗模式形成鲜明对比。

macOS Monterey中的低电量模式首次在Mac上可用，通过进行系统调整，例如调暗屏幕和降低处理器频率来提高电池效率。该功能专为在拔下插头时使用而设计，但可以在连接到电源适配器时激活。

虽然尚未得到证实，但“高功率模式”可以以牺牲电池续航为代价，提供更高性能的Mac体验。例如，打开该选项可以让用户一直保持屏幕亮度，并在使用电池供电时保持最大处理能力。

苹果公司是否打算发布“高功率模式”尚不清楚，尽管该公司可能会选择在今年秋季推出该功能以及预期的14英寸和16英寸MacBook Pro机型。苹果将在未来几周内发布 macOS Monterey。