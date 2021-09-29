站长注意！Let's Encrypt根证书将过期 赶紧在9月30日前更新

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站长注意！Let's Encrypt根证书将过期 赶紧在9月30日前更新

2021-09-29 09:30 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月29日 消息:广大的站长朋友们要注意了，全球最大HTTPs证书提供商之一的Let’s Encrypt根证书将在9月30日过期，如果你还未更新那就要抓紧时间了。

近日，安全研究员Scott Helme警告称:Let’s Encrypt即将于2021年9月30日停用旧版根证书（Root CA）。这意味着数百万计依赖它的网站必须在9月30日前及时更新，不然将面临不受计算机、设备或Web浏览器信任的困扰。

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 据悉，Let's Encrypt 是一个由非营利性组织 互联网安全研究小组（ISRG）提供的免费、自动化和开放的证书颁发机构(CA)，简单的说，就是为网站提供免费的 SSL/TLS 证书。数据显示，自2014年成立以来，截止2021年9月初，Let’s Encrypt已经总计已经颁发了超过20亿份证书，目前已经为2.6亿个网站提供 TLS 证书。

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早在2020年，Let’s Encrypt就宣布其服务使用的一个由IdenTrust提供的根证书DST Root CA X3将于2021年9月1日到期，它将用自己命名为ISRG Root X1的根证书为过期做准备。此次，Let’s Encrypt停用旧版根证书将有一大批网站遭到影响。

如果你的网站使用的Let's Encrypt品牌根证书过期的话，就会出现的网站兼容性降低，甚至部分网站不能访问的现象，而这无疑会严重影响用户体验

兼容性见以下列表（信息来源于:Let's Encrypt官网，信任 ISRG Root X1的平台）:

Windows ≥XP SP3（假设没有手动禁用自动根证书更新）

macOS ≥10.12.1

iOS ≥10（iOS9不包含），iPhone5及以上可以升级到 iOS10

Android≥7.1.1（但 Android >=2.3.6由于我们的特殊交叉符号会默认工作）

Mozilla Firefox≥50.0

Ubuntu ≥ xenial /16.04（已应用更新）

Debian≥ jessie /8（已应用更新）

Java8≥8u141

Java7≥7u151

NSS ≥3.26

 因此，站长之家建议网站运维人员快速自查正在使用的 Let's Encrypt品牌证书，务必在9月30日之前完成SSL证书更换，又或尽快更新其他品牌的证书，以避免Let's Encrypt品牌根证书过期带来的困扰。

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