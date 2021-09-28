韩国苹果开发者学院将于2022年开放 将提供免费培训

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韩国苹果开发者学院将于2022年开放 将提供免费培训

2021-09-28 15:05 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月28日 消息:一个新的苹果开发者学院和制造研发支持中心将于2022年在韩国开放，这个项目是作为苹果与韩国公平贸易委员会达成的反垄断调查达成和解协议的一部分。

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苹果周一宣布，苹果开发者学院和制造研发支持中心将于2022年在韩国庆尚北道浦项的浦项科技大学内开设。该学院将在为期九个月的项目中为19岁以上的韩国居民提供免费培训。参加该计划的申请将在未来几个月内开放。

据苹果称，该学院旨在帮助企业家、开发人员和设计师在iOS应用程序生态系统中寻找和创造工作机会。仅在韩国，App Store就帮助创造了超过20万个工作岗位。

虽然Apple Developer Academy将是世界其他地方现有计划的扩展，但制造研发支持中心将是其第一个此类设施。它将通过将苹果专家和设备与当地公司联系起来，帮助中小型企业升级其技术和流程。苹果表示，该中心将支持尖端培训，并使用最新的智能和绿色技术协助生产。

作为同一公告的一部分，苹果还将向全国各地的学校和低收入家庭提供数千台 iPad，并提供持续支持。从2022年开始，人人能编程和人人能创造的教育计划将以韩语提供，并向教育工作者提供免费资源。

对开发者学院和制造支持中心的投资是苹果与公平贸易委员会达成和解协议的一部分，该协议于今年2月获得批准。该和解结束了针对苹果公司强迫当地电信公司支付保修服务和电视广告费用的反垄断调查。

和解计划涉及投资1000亿韩元（5.46亿人民币），以支持消费者和小企业。大约400亿韩元用于制造支持中心，250亿韩元用于消费者 iPhone 维修和保修的折扣，100亿韩元用于投资学校和公共设施。

韩国联邦贸易委员会还在3月份对苹果公司处以罚款，原因是据报道称其妨碍调查。这包括阻止互联网访问、拒绝提交相关文件以及针对2016年对 Apple 当地办事处的突袭采取措施。

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