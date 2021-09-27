乐视宣布手机业务正式回归并发布新品S1 内置华为HMS服务

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乐视宣布手机业务正式回归并发布新品S1 内置华为HMS服务

2021-09-27 21:10 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月27日 消息:今日，乐视在北京召开媒体沟通会，宣布旗下乐视手机业务正式回归，并推出首款产品S1。

据悉，今年的5月18日乐视生态发布会上，PPT中预告了一款即将到来的乐视超级手机，宣布其手机业务正在整合，即将回归。而亮相的乐视新品手机S1内存统一为256G，内置华为系统（HMS服务）及华为应用。但配置和设计上都很像一款过时的产品，与5月18日乐视生态发布会上亮相的不一样。

配置上，S1采用虎贲T5710芯片，支持5G网络连接，正面采用一块720P级别的水滴屏，背面则有三摄镜头模组和一颗实体指纹识别按键，电池则是搭载了一块4900mAh的大电池。

乐视智能生态执行副总裁李晓伟表示，这次要发布的乐视手机S1不是518发布会上的那个预告款，那个型号还在准备中。“只是乐视手机业务时隔多年后重启，特别是受国内外疫情影响的手机原材料，尤其是芯片供应短缺，乐视回归遇到的各种困难是难以想象的，但是能回来比什么都好，也希望市场能给我们一些时间，我们在努力中。”

李晓伟还回应，S1是基于乐视目前手机研发和供应链、生产能力下，能保证其目标用户群体验和质量保证的一款产品。比如像网约车司机、外卖小哥，以及我们父母一辈等，他们对手机的要求是续航时间长，系统可靠，大存储，屏幕尺寸大，而对屏幕分辨率、屏下指纹等发烧友喜欢的参数反倒不敏感，而乐视S1诞生的背景正是如此。

这款手机将在国庆节左右上线乐视商城，价格暂未公布。接下来，乐视会陆续的推出适合不同用户，不同消费人群的手机产品。

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