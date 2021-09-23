用户升级iOS15被提醒无储存空间 苹果目前暂未回应

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用户升级iOS15被提醒无储存空间 苹果目前暂未回应

2021-09-23 11:45 · 稿源：站长之家

近日，不少网友在社交网络上发帖称，自己升级新系统后，手机出现了误报提醒。明明iPhone还有很多储存空间，但手机却提示“iPhone储存几乎满了”。且误报提醒无法被删除，点击后只能查看iPhone储存状态页面。目前，苹果方面还没有回应。

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