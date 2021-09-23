用户升级iOS15被提醒无储存空间 苹果目前暂未回应

据外媒The Verge报道，随着今天iOS 15的发布，一些iPhone用户将可以选择通过电子医疗记录跟他们的医生直接分享他们的健康应用中的数据。六家医疗记录公司参与了这一功能的首次推出，其中一些公司表示，他们系统上的医生和医疗机构都渴望开始使用这一功能。使用该选项的人可以使用Health应用上的新共享功能让他们的医生看到他们的心率和锻炼时间等数据，这些可以帮助医生更密切地关注可能跟患者健康相关的指标而无需患者采取额外的?