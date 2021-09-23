用户升级iOS15被提醒无储存空间 苹果目前暂未回应

近日，不少网友在社交网络上发帖称，自己升级新系统后，手机出现了误报提醒。明明iPhone还有很多储存空间，但手机却提示“iPhone储存几乎满了”。且误报提醒无法被删除，点击后只能查看iPhone储存状态页面。目前，苹果方面还没有回应。
近日，不少网友在社交网络上发帖称，自己升级新系统后，手机出现了误报提醒。明明iPhone还有很多储存空间，但手机却提示“iPhone储存几乎满了”。且误报提醒无法被删除，点击后只能查看iPhone储存状态页面。目前，苹果方面还没有回应。
苹果iOS15系统已经正式推送更新，今年的iOS15对比上一个iOS14加入的新功能并不算多，但对很多功能都进行了优化，并且还有一个文本识别功能，那么iOS15到底值不值得升级呢，我们来一起看下吧。
苹果在iOS15系统中加入了一个全新功能“实况文本”，这个功能是可以使用相机，将拍到的图片上的文字直接转换成可编辑的文字，具体要如何操作呢，这里我没来看下方法。
苹果在iOS15系统中加入的通知摘要功能，让信息通知变得更加的清晰直观，这次的改变具体有哪些不同，用户要如何设置通知摘要，使其让人看得更舒服呢，我们来一起了解下。
苹果在iOS15系统的照片应用变化相当大，加入了不少新功能，这些新功能具体有哪些，用户要怎么快速玩转新的iOS15照片，我们来看下这次新加入的功能有哪些吧。
苹果iOS15正式版将在9月21日正式推送更新，今年的iOS15加入了哪些新功能和玩法，旧款机型升级iOS15是否合适呢，这里我们来看下今年iOS15正式版的新功能介绍。
苹果今天向开发者发布了iOS 15.1和iPadOS 15.1第一个测试版。iOS 15.1可以通过苹果开发者中心下载，或者安装正确的配置文件，进行OTA升级。与此同时，苹果还发布了watchOS 8.1和tvOS 15.1测试版，iOS 15.1 包含了一些原定在iOS 15中推出的功能，比如SharePlay等。作为iOS 15的延伸版，新系统的主要是修复一些系统Bug。除了iOS 15.1，苹果还发布了HomePod 5.1测试版，为HomePod和HomePod mini增加了无损音频和杜比全景声支持。HomeP
本周苹果iOS15正式推送更新，这次的iOS15并不算完全版本，因为还有不少功能未发布。不过在近日又网友反馈，iPhone升级iOS15之后出现“存储空间将满”的提示，且该提示无法消除。目前，苹果方面暂未做出回应。
苹果周一停止签署iOS 14.7.1代码，从而结束了从iOS 14.8和最近发布的iOS 15的降级操作。苹果在7月下旬推送了iOS 14.7.1，作为一个补丁，解决了Apple Watch无法被带Touch ID的iPhone解锁的问题。该补丁还修复了一个安全漏洞，允许攻击者以内核权限执行任意代码。据报道，该安全漏洞被用于NSO集团的Pegasus黑客工具中部署的零点击攻击。在新的iOS系统发布后，苹果公司通常会停止签署传统的代码，以保护客户不受试图利用新发现的漏洞?
继用户升级iOS15搜索不到SIM卡之后，iOS15系统又翻车了!近日，不少网友在社交网络上发帖称，自己升级新系统后，手机出现了误报提醒。
苹果在iOS15系统上加入了专注模式，这一模式可以让用户在学习、工作、私人时间、睡眠等一些特殊场景下，减少手机上信息等干扰的措施，那么这一专注模式具体的有哪些特点和效果呢，我们来一起看下吧。
苹果近日发布了即将推出的iOS15.1和iPadOS15.1测试版的第一个公开测试版，这是在向开发人员发布第一个测试版的一天后，苹果首次更新iOS15.1版本。
小组件是苹果在iOS14系统首次推出的功能，一经推出就获得很多用户的欢迎 。如今iOS15系统又加入了多个小组件的新功能和玩法，具体加入的新功能要怎么使用，下面我们来看下具体的介绍。
苹果公司在本周正式发布了iOS15系统，而最新一份报告称，iOS15的采用率低于去年推出的 iOS14，前两天升级的用户比例仅为8.5%左右。
苹果在iOS15系统中对天气APP进行了不少的改动，包括增加了很多的新特效，那么具体有哪些特效改动和功能变化，下面我们来看下iOS15上的天气APP改变介绍。
苹果在iOS15系统中加入了多个新功能，包括支持NFC门禁卡的添加，因此很多用户想要知道如何将自己的门禁卡添加到iPhone手机中，下面我们来看下具体的操作方法。
按照计划，苹果将于9月20日开启iOS15正式版的推送，由于时差关系，中国用户21日凌晨左右才能收到推送。设备兼容性方面支持iOS13/14的设备同样支持iOS15，也就是最远到初代iPhone SE、iPhone6s等。
苹果周一停止签署iOS 14.7.1代码，从而结束了从iOS 14.8和最近发布的iOS 15的降级操作。苹果在7月下旬推送了iOS14.7.1，作为一个补丁，解决了Apple Watch无法被带TouchID的iPhone解锁的问题。更重要的是，该补丁还修复了一个安全漏洞，允许攻击者以内核权限执行任意代码。据报道，该安全漏洞被用于NSO集团的Pegasus黑客工具中部署的零点击攻击。在新的iOS系统发布后，苹果公司通常会停止签署传统的代码，以保护客户不受试图利用新?
正如苹果公布的那样，今天凌晨iOS 15及iPad OS 15、WatchOS 8等新系统正式推送了，不少人熬夜等待系统升级。iOS 15等系统于今年WWDC大会期间发布，期间已经测试了多个版本，今天是正式版升级，正好也是iPhone 13系列开卖之后，可以全面体验新系统的功能。iOS 15的支持名单如下，包括2016年的多款旧机在内：iPhone 12和12 miniiPhone 12 Pro和12 Pro MaxiPhone SE (2020年)iPhone 11iPhone 11 Pro和11 Pro MaxiPhone XS和XS MaxiPho
据外媒The Verge报道，随着今天iOS 15的发布，一些iPhone用户将可以选择通过电子医疗记录跟他们的医生直接分享他们的健康应用中的数据。六家医疗记录公司参与了这一功能的首次推出，其中一些公司表示，他们系统上的医生和医疗机构都渴望开始使用这一功能。使用该选项的人可以使用Health应用上的新共享功能让他们的医生看到他们的心率和锻炼时间等数据，这些可以帮助医生更密切地关注可能跟患者健康相关的指标而无需患者采取额外的?
对于iOS 15用户，苹果已经开始提示他们同意为他们的Apple ID启用个性化广告，这允许苹果使用你的App Store购买历史和其他一些使用过程中的统计数据，以告知在新闻和股票应用程序中显示什么广告，以及针对App Store搜索广告。苹果的广告定位，或苹果所说的"个性化广告"，以前是默认启用的，没有任何形式的提示。用户必须自己了解这一偏好，并在设置中深入四层菜单来禁用它，这在某种程度上违背了苹果隐私至上的形象。它默
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