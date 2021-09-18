快手小店新增店铺命名规则 明确多项命名限制

站长之家(ChinaZ.com) 9月18日 消息:日前，快手电商宣布，为规范快手小店各类型店铺（含个人店铺、企业店铺等）的名称，维护平台的经营秩序，保障平台用户的合法权益，新增《快手小店店铺命名规则》。据悉，该规则适用于快手小店的全体商户。





快手小店店铺命名包括旗舰店命名规则、专卖店命名规则、专营店命名规则、卖场型旗舰店命名规则、 普通企业店/个体工商户/个人店命名规则等。

规则对店铺命名有多个限制包括:店铺名不得超过64个字符、店铺名不得包含空格等异型符号、店铺名不得与已经开通的店铺名称重复等等。具体如下:

《快手小店店铺命名规则》第三章 店铺命名限制

3.1店铺名不得超过64个字符。

3.2店铺名不得包含空格等异型符号。

3.3店铺名不得与已经开通的店铺名称重复，如两个店铺同时申请同一店铺名的，则依照申请在先原则审批开通店铺，未通过审批的店铺需更换其他店铺名重新提交申请。

3.4普通企业店的店铺名称不得使用“旗舰”、“专卖”、“专营”、“官方”、“直营”、“官字”、“官方认证”、“官方授权”、“特批”、“授权”、 “特许经营”、“特约经销”或其他带有类似含义的内容。

3.5个体店/个人店的店铺名称不得使用“旗舰”、“专卖”、“专营”、“官方”、“直营”、“官字”、“官方认证”、“官方授权”、“特批”、“授权”、 “特许经营”、“特约经销”、“企业店”、“公司店”以及“品牌名称”或其他带有类似含义的内容。

3.6店铺名称不得带有电话号码、电子邮箱、网址、二维码、即时通讯工具或其他联系信息（如QQ号码、微信号等）。

3.7店铺名称不得包含违法信息，包含但不限于:

（1）有损于国家、社会公共利益，或有损民族尊严。

（2）含有封建文化糟粕、有消极政治影响、违背少数民族习俗或带有民族歧视内容。

（3）可能对公众造成欺骗或者误解，或引起社会公众不良心理反应等情况。

（4）外国国家(地区)名称/国际组织名称。

（5）政党名称、党政军机关名称、群众组织名称、社会团体名称及部队番号或国家领导人及老一辈革命家的名字。

（6）有不文明/格调低级/庸俗等不雅词汇。

（7）出现平台相关的敏感或标志性信息。

（8）未经授权的情况下，使用品牌名称、明星或知名人士姓名。

（9）其他法律行政法规规定禁止的。

3.8店铺名不得包含容易造成消费者混淆的信息: 包含知名人士、地名的品牌;

（1）不得使用“最优” 、“第一”、“最好”、“No.1”、“极品”、“顶级”、“极致”、“最牛”、“最强”或其他带有相同含义的广告法禁用极限词;

（2）使用品牌的变形词或衍生词来描述商品的，包含但不限于错别字、拼音、特殊符号等。

3.9店铺名根据商户商品入驻所在类目、品牌属性等要素生成，一旦通过审核，商户不可自行更改，特殊情形除外（如遇店铺名称已被占用等特殊情况，快手可根据实际情况进行合理适当调整）

本规则于2021年9月17日首次发布，于2021年9月25日生效。