苹果回应与 Epic Games 官司：商业模式不会改变

站长之家(ChinaZ.com) 9月13日消息:据MacRumors报道，Epic Games对其起诉苹果的案件的裁决提出了上诉，进一步延长了两家公司之间已经长达一年的法律斗争。

日前美国联邦法官就苹果公司与 Epic Games 的法律诉讼中作出了裁决，在总共10项诉讼中苹果赢得了9项，但法官Yvonne Gonzalez Rogers发布了一项禁令，称将不再允许苹果禁止开发者提供链接或其他通信，这一禁令将于12月9日生效。

这也意味着Epic可以通过电子邮件等方式与用户沟通，告知第三方的支付方式，从而绕开苹果支付。但这一判决又没有支持EpicGames要求把第三方支付直接接入AppStore应用商店这一诉求。Epic Games在周日晚些时候提出的上诉，但鉴于裁决的结果，它很可能会重新尝试说服法官，苹果应该允许第三方应用程序商店，终止其开发者账户是非法的，《堡垒之夜》应该恢复上架到AppStore。

虽然Epic Games已经提出上诉，表明其对裁决的不满，但苹果称这是一个「巨大的胜利」。苹果公司没有表示它计划对该判决提出上诉，根据目前的法院命令，该公司在90天内必须允许所有应用程序链接到外部网站进行应用内购买。

另外据WSJ报道，近日苹果回应与Epic Games官司称，苹果的商业模式不会改变，该商业模式已经被核准是合法的，法院已经裁定苹果与开发者之前签订的协议都是有效的。