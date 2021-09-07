小米投资工匠派，后者为手工打造创意改装车自媒体

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > 小米最新资讯 > 正文

小米投资工匠派，后者为手工打造创意改装车自媒体

2021-09-07 17:40 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月7日 消息:企查查APP显示，近日，天津工匠派汽车科技有限公司发生工商变更，新增小米关联公司瀚星创业投资有限公司为股东。

image.png

信息显示，工匠派是一个手工打造创意改装车自媒体，其公司成立于2016年，法定代表人为冯晓彤，注册资本125万元人民币，经营范围包含:摄影服务、机电设备维修、图文设计、劳务服务、企业管理咨询等。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 小米投资蜂巢能源，后者为电动电池研发生产商

    8月18日，蜂巢能源科技有限公司发生工商变更，新增湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)等多名股东，同时注册资本由20.14亿元人民币增加至28.11亿元人民币，增幅为39.54%。

    小米 资本 基金

  • 小米投资健身服务APP“e健身”，后者提供健身课程的开发及培训等

    8月16日，福建野小兽健康科技有限公司发生工商变更，新增小米关联公司瀚星创业投资有限公司为股东，同时公司注册资本由2000万元人民币增加至2384.62万元人民币，增幅为19.23%。

    小米 虚拟现实 投资

  • 首期投资100亿！武汉官方要引进小米汽车项目

    今年三月，雷军在一场发布会上正式宣布进军汽车领域，将造出一台打上小米LOGO的汽车出来，并且宣布将会在未来10年内投入100亿美元（约为647亿人民币）。同时，小米还宣布将在首期投入100亿元人民币，这也表达了小米的决心，但至今过去了四个月的时间，小米汽车项目还迟迟未有真正的动作出现。不过，从最新传出的消息来看，小米汽车的落户地可能即将确定。前不久，小米宣布为自动驾驶部门招人，有网友向武汉市提议将小米汽车团队引?

    小米 雷军 自动驾驶

  • 小米申请小米汽车商标被驳回

    近日，多个小米汽车商标状态变更为驳回复审中，商标国际分类涉运输工具、广告销售等。据悉，小米2021年共申请79个小米汽车相关商标，包括小米车联网、小米造车等。

    小米 小米汽车 商标申请

  • 苏炳添谈代言小米：我喜欢小米 成为小米代言人很自豪

    今天，小米公司宣布苏炳添成为小米品牌代言人。小米公司表示，苏炳添以9秒83的成绩刷新男子100米的亚洲纪录。他是跑得最快的中国人，也是跑得最快的亚洲人，是中国最耀眼的短跑明星，苏炳添表示，我喜欢小米，成为小米代言人我很自豪。小米创办人、小米集团董事长兼CEO雷军表示，苏炳添成了第一个跑进男子百米决赛的亚洲人。这位大学副教授依然奋战在最激烈的男子百米赛场。这样拼搏、不服输、追求极致的精神，深深打动我，他是中?

    小米 雷军 王腾

  • 雷军回忆小米股价破发：像小学生一样 被投资者训了1个多小时

    昨晚的发布会上，小米创始人、CEO雷军花了一个多小时回忆了小米过去几年的发展，其中雷军重点提及的两件事中，一个是说超越苹果被嘲笑，另一个就是小米上市之后破发，导致他非常关注小米股票。从雷军的演讲来看，小米股价暴跌对他的影响非常大，特别是2019年的时候小米股价只剩下8块多，相比发行价几乎腰斩。雷军表示，当时跌到几乎所有人都快崩溃了，甚至有人认为还会跌到4港元。在那段时间里，我特别不愿意见投资者。”雷军说不?

    雷军 小米 投资

  • 小米汽车正式落户北京！申请“小米汽车”商标被驳回

    昨天上午，小米集团创始人、董事长兼CEO雷军激动的在微博宣布，小米汽车正式完成了工商注册，公司名称为小米汽车有限公司”，注册资金100亿元人民币，雷军被人担任法人。此前曾多次传闻各地都在争抢的小米汽车落户地也终于明确，并不是此前爆料中提到的合肥、武汉等地，而是在首都北京。小米汽车落户北京根据国家企业信用信息公示系统显示，小米汽车有限公司注册地址为北京，登记机关为北京经济技术开发区市场监督管理局。需要注意

    小米 雷军 微博

  • 替换小米MIX 4！卢伟冰秀出新小米手机

    8月24日晚间消息，小米集团中国区总裁、Redmi品牌总经理卢伟冰秀出了新小米手机。此前卢伟冰使用的机型是小米MIX 4，关于新小米手机的具体型号卢伟冰尚未透露。有米粉猜测可能是Redmi K40S，也有米粉猜测可能是小米11T。据悉，小米将于9月23日举行全球新品发布会，这次发布会可能会发布小米11T系列，包含小米11T和小米11T Pro。值得注意的是，去年小米10T系列被Redmi引入国内市场，机型命名为Redmi K30S至尊版。由此猜测，小米11T?

    小米 卢伟冰 小米mix

  • 小米MIX 4引起友商注意！中兴吕钱浩微博抽奖送手机和小米

    今晚小米将发布年度旗舰MIX 4，这款新品首次采用了屏下摄像头技术。在此之前，中兴屏下摄像头新机Axon 30屏下版已量产上市，首发起售价2198元（6GB+128GB）。中兴通讯吕钱浩今天发文表示，很高兴将有第三款屏下摄像手机发布并上市，期待今晚友商新品能给大家更多惊艳的全面屏体验，让我们共同进化。值得注意的是，吕钱浩还在这条微博下搞了一波抽奖，待小米MIX 4发布会结束后抽选一位同学送出Axon30屏下摄像手机一部，再加送两袋小

    摄像头 小米 中兴

  • 小米MIX 4与小米平板5一同回归！尽显极致科技精神

    8月4日，小米MIX4正式官宣回归。这部承载了小米新里程的旗舰机，除了必不可少的亮眼性能外，更是首次采用了小米第三代屏下相机技术，实现了消费者长久以来的全面屏梦想，想知道这项技术有何黑科技那就快随笔者看看吧!自小米MIX首代打出全面屏概念后，手机厂商就在全面屏形态上做了很多尝试。创造出水滴屏、刘海屏、挖空屏这些折中方案，但有关真正全面屏的答卷却迟迟不见踪影。这次小米MIX4官宣回归，能否正式激活全面屏市场，还要

    小米MIX4 小米平板5

  • 小米回应雷军卖出逾3亿股小米股票： 并非减持

    【TechWeb】9月3日消息，据港交所披露文件：8月31日小米集团(01810.HK)创始人雷军卖出逾3亿股小米股票；在小米的多头仓位从10.63%降至9.12%。在补充资料中，港交所对雷军持股减少的原因进行了解释。2021年8月31日，雷军不再控制雷军基金会有限公司，而该基金会持有小米公司3.08亿股B类股份。小米集团公关部总经理王化就雷军今日卖出逾3亿股小米股份，通过其个人微博回应称：“雷军不再控制雷军基金会导致可统计份额降低，并非减持?

    小米 雷军 基金

  • 小米平板5太抢手了！小米崔宝秋：现在还是供不应求

    8月30日晚间，小米集团高管崔宝秋转发小米集团董事长兼CEO雷军的微博指出，小米平板5仍然供不应求，太抢手了。小米平板5系列是小米在8月份的雷军年度公开演讲盛会上推出的新品，包括小米平板5和小米平板5 Pro，顶配版支持5G网络。核心配置上，小米平板5 Pro和小米平板Pro 5G搭载了高通骁龙870芯片，电池为8600mAh，支持67W闪充，小米平板5搭载骁龙860芯片，电池为8720mAh，支持33W闪充。此外，小米平板5和小米平板5 Pro均采用一块1

    小米 平板 雷军

  • 恒大和小米双双否认外界谣言，此前有人宣称小米将接手恒大造车

    【TechWeb】据36氪消息，8月20日晚间，@小米公司发言人发博否认之前网络传言小米将接手恒大造车一事。原博文如下：昨日晚间有关小米造车事宜有不实传言，现就该传言做出以下澄清：截至目前小米集团的确接触了来自各方面造车团队进行交流洽谈，但本集团并未作出任何合作意向的决议。本集团不再对市场传言做任何回应，请一切以官方公告为准。昨日恒大集团有限公司也发布声明称，近日网传“中国恒大集团正在与小米集团洽谈出售恒大汽?

    小米 恒大汽车

  • 小米汽车正式注册

    就在刚刚，小米宣布小米汽车正式完成了工商注册，公司名:小米汽车有限公司，注册资金100亿元人民币，小米集团创始人、董事长兼CEO雷军亲自出任法人代表。

    小米 小米汽车 雷军

  • 小米宣布收购深动科技

    昨日，小米公布了2021年第二季度财报，财报显示，该季度小米总营收877.9亿元，同比增长64%。净利润82.7亿元，同比增长83.9%。上半年，小米营收1647亿元，同比增长59.5%;净利润160.6亿元，同比增长141.3。

    小米 深动科技 自动驾驶

  • 小米上线到店自取服务

    今日，小米之家宣布上线到店自取服务，消费者可在线上下单线下取货，还可选购米家各类产品。消费者只需在下单时选择到店自提，凭取货二维码，即可前往小米之家门店取货。同时，还可享受专人接待服务，帮助进行售后答疑、换机信息迁移等专属服务。

    小米 小米之家 小米到店自取

  • 苏宁易购发全员信；武汉推进小米造车项目落户；软银回应将暂停在华投资

    昨日晚间，针对即将到来的818，苏宁易购董事长黄明端发布全员信称， 818 不仅是苏宁易购的主场大促，还是全新的起点。

    苏宁 苏宁易购 小米

  • 米粉喜中小米MIX 4却不去领奖！小米有品官微在线寻找中奖人

    8月20日消息，小米有品官方微博在线寻找一位中奖人。小米有品官方微博表示，这位昵称为黄嘉航”的同学幸运中得了一台小米MIX 4，再不来领取就要过期了。有哪位同学认识黄嘉航可以通知他，再不领走就要与小米MIX 4失之交臂了。据悉，小米MIX 4是小米本月推出的年度旗舰，这是迄今为止最强大的MIX手机。该机搭载了全新一代屏下摄像头技术。官方介绍，小米MIX 4在CUP区和普通显示区中间增加过渡区，再加上DDIC调教算法与色彩调教策略?

    小米 小米mix 微博

  • 小米发布声明：小米MIX 4防丢失模式无卡联网服务将取消

    据小米手机官微消息，小米MIX4防丢失模式无卡联网服务将取消。在此前的小米MIX4发布会上，雷军曾花了不少时间介绍防丢失模式，不过，其提到的所谓内置SIM等，也引发了一些讨论。

    小米 MIX4 虚拟SIM

  • 小米发布一指连伴侣：老版小米电视有福了 一指即可遥控

    小米MIX4搭载新型无线通信技术UWB一指连技术，实现了厘米级精准空间定位，让手机与AIoT智能设备的连接更为安全准确。与此同时，小米还发布了一款配件一指连伴侣”，可驳接早期小米电视，让普通电视拥有UWB控制功能。这款伴侣身材小巧，即插即用，将于8月20日在小米社区APP进行0元公测。小米MIX 4搭载新型无线通信技术UWB一指连。UWB在6 5GHz和8GHz频段支持500MHz超宽频带，通过机身上UWB天线发射纳米级超窄脉冲，实现超精准的空间?

    小米 小米mix aiot

这篇文章对你有价值吗？

  • 热门标签
显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 好物榜 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM