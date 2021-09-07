小米投资工匠派，后者为手工打造创意改装车自媒体

今天，小米公司宣布苏炳添成为小米品牌代言人。小米公司表示，苏炳添以9秒83的成绩刷新男子100米的亚洲纪录。他是跑得最快的中国人，也是跑得最快的亚洲人，是中国最耀眼的短跑明星，苏炳添表示，我喜欢小米，成为小米代言人我很自豪。小米创办人、小米集团董事长兼CEO雷军表示，苏炳添成了第一个跑进男子百米决赛的亚洲人。这位大学副教授依然奋战在最激烈的男子百米赛场。这样拼搏、不服输、追求极致的精神，深深打动我，他是中?