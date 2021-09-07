小米投资工匠派，后者为手工打造创意改装车自媒体

站长之家(ChinaZ.com) 9月7日 消息:企查查APP显示，近日，天津工匠派汽车科技有限公司发生工商变更，新增小米关联公司瀚星创业投资有限公司为股东。
信息显示，工匠派是一个手工打造创意改装车自媒体，其公司成立于2016年，法定代表人为冯晓彤，注册资本125万元人民币，经营范围包含:摄影服务、机电设备维修、图文设计、劳务服务、企业管理咨询等。
站长之家(ChinaZ.com) 9月7日 消息:企查查APP显示，近日，天津工匠派汽车科技有限公司发生工商变更，新增小米关联公司瀚星创业投资有限公司为股东。
信息显示，工匠派是一个手工打造创意改装车自媒体，其公司成立于2016年，法定代表人为冯晓彤，注册资本125万元人民币，经营范围包含:摄影服务、机电设备维修、图文设计、劳务服务、企业管理咨询等。
8月18日，蜂巢能源科技有限公司发生工商变更，新增湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)等多名股东，同时注册资本由20.14亿元人民币增加至28.11亿元人民币，增幅为39.54%。
8月16日，福建野小兽健康科技有限公司发生工商变更，新增小米关联公司瀚星创业投资有限公司为股东，同时公司注册资本由2000万元人民币增加至2384.62万元人民币，增幅为19.23%。
今年三月，雷军在一场发布会上正式宣布进军汽车领域，将造出一台打上小米LOGO的汽车出来，并且宣布将会在未来10年内投入100亿美元（约为647亿人民币）。同时，小米还宣布将在首期投入100亿元人民币，这也表达了小米的决心，但至今过去了四个月的时间，小米汽车项目还迟迟未有真正的动作出现。不过，从最新传出的消息来看，小米汽车的落户地可能即将确定。前不久，小米宣布为自动驾驶部门招人，有网友向武汉市提议将小米汽车团队引?
近日，多个小米汽车商标状态变更为驳回复审中，商标国际分类涉运输工具、广告销售等。据悉，小米2021年共申请79个小米汽车相关商标，包括小米车联网、小米造车等。
今天，小米公司宣布苏炳添成为小米品牌代言人。小米公司表示，苏炳添以9秒83的成绩刷新男子100米的亚洲纪录。他是跑得最快的中国人，也是跑得最快的亚洲人，是中国最耀眼的短跑明星，苏炳添表示，我喜欢小米，成为小米代言人我很自豪。小米创办人、小米集团董事长兼CEO雷军表示，苏炳添成了第一个跑进男子百米决赛的亚洲人。这位大学副教授依然奋战在最激烈的男子百米赛场。这样拼搏、不服输、追求极致的精神，深深打动我，他是中?
昨晚的发布会上，小米创始人、CEO雷军花了一个多小时回忆了小米过去几年的发展，其中雷军重点提及的两件事中，一个是说超越苹果被嘲笑，另一个就是小米上市之后破发，导致他非常关注小米股票。从雷军的演讲来看，小米股价暴跌对他的影响非常大，特别是2019年的时候小米股价只剩下8块多，相比发行价几乎腰斩。雷军表示，当时跌到几乎所有人都快崩溃了，甚至有人认为还会跌到4港元。在那段时间里，我特别不愿意见投资者。”雷军说不?
昨天上午，小米集团创始人、董事长兼CEO雷军激动的在微博宣布，小米汽车正式完成了工商注册，公司名称为小米汽车有限公司”，注册资金100亿元人民币，雷军被人担任法人。此前曾多次传闻各地都在争抢的小米汽车落户地也终于明确，并不是此前爆料中提到的合肥、武汉等地，而是在首都北京。小米汽车落户北京根据国家企业信用信息公示系统显示，小米汽车有限公司注册地址为北京，登记机关为北京经济技术开发区市场监督管理局。需要注意
8月24日晚间消息，小米集团中国区总裁、Redmi品牌总经理卢伟冰秀出了新小米手机。此前卢伟冰使用的机型是小米MIX 4，关于新小米手机的具体型号卢伟冰尚未透露。有米粉猜测可能是Redmi K40S，也有米粉猜测可能是小米11T。据悉，小米将于9月23日举行全球新品发布会，这次发布会可能会发布小米11T系列，包含小米11T和小米11T Pro。值得注意的是，去年小米10T系列被Redmi引入国内市场，机型命名为Redmi K30S至尊版。由此猜测，小米11T?
今晚小米将发布年度旗舰MIX 4，这款新品首次采用了屏下摄像头技术。在此之前，中兴屏下摄像头新机Axon 30屏下版已量产上市，首发起售价2198元（6GB+128GB）。中兴通讯吕钱浩今天发文表示，很高兴将有第三款屏下摄像手机发布并上市，期待今晚友商新品能给大家更多惊艳的全面屏体验，让我们共同进化。值得注意的是，吕钱浩还在这条微博下搞了一波抽奖，待小米MIX 4发布会结束后抽选一位同学送出Axon30屏下摄像手机一部，再加送两袋小
8月4日，小米MIX4正式官宣回归。这部承载了小米新里程的旗舰机，除了必不可少的亮眼性能外，更是首次采用了小米第三代屏下相机技术，实现了消费者长久以来的全面屏梦想，想知道这项技术有何黑科技那就快随笔者看看吧!自小米MIX首代打出全面屏概念后，手机厂商就在全面屏形态上做了很多尝试。创造出水滴屏、刘海屏、挖空屏这些折中方案，但有关真正全面屏的答卷却迟迟不见踪影。这次小米MIX4官宣回归，能否正式激活全面屏市场，还要
【TechWeb】9月3日消息，据港交所披露文件：8月31日小米集团(01810.HK)创始人雷军卖出逾3亿股小米股票；在小米的多头仓位从10.63%降至9.12%。在补充资料中，港交所对雷军持股减少的原因进行了解释。2021年8月31日，雷军不再控制雷军基金会有限公司，而该基金会持有小米公司3.08亿股B类股份。小米集团公关部总经理王化就雷军今日卖出逾3亿股小米股份，通过其个人微博回应称：“雷军不再控制雷军基金会导致可统计份额降低，并非减持?
8月30日晚间，小米集团高管崔宝秋转发小米集团董事长兼CEO雷军的微博指出，小米平板5仍然供不应求，太抢手了。小米平板5系列是小米在8月份的雷军年度公开演讲盛会上推出的新品，包括小米平板5和小米平板5 Pro，顶配版支持5G网络。核心配置上，小米平板5 Pro和小米平板Pro 5G搭载了高通骁龙870芯片，电池为8600mAh，支持67W闪充，小米平板5搭载骁龙860芯片，电池为8720mAh，支持33W闪充。此外，小米平板5和小米平板5 Pro均采用一块1
【TechWeb】据36氪消息，8月20日晚间，@小米公司发言人发博否认之前网络传言小米将接手恒大造车一事。原博文如下：昨日晚间有关小米造车事宜有不实传言，现就该传言做出以下澄清：截至目前小米集团的确接触了来自各方面造车团队进行交流洽谈，但本集团并未作出任何合作意向的决议。本集团不再对市场传言做任何回应，请一切以官方公告为准。昨日恒大集团有限公司也发布声明称，近日网传“中国恒大集团正在与小米集团洽谈出售恒大汽?
就在刚刚，小米宣布小米汽车正式完成了工商注册，公司名:小米汽车有限公司，注册资金100亿元人民币，小米集团创始人、董事长兼CEO雷军亲自出任法人代表。
昨日，小米公布了2021年第二季度财报，财报显示，该季度小米总营收877.9亿元，同比增长64%。净利润82.7亿元，同比增长83.9%。上半年，小米营收1647亿元，同比增长59.5%;净利润160.6亿元，同比增长141.3。
今日，小米之家宣布上线到店自取服务，消费者可在线上下单线下取货，还可选购米家各类产品。消费者只需在下单时选择到店自提，凭取货二维码，即可前往小米之家门店取货。同时，还可享受专人接待服务，帮助进行售后答疑、换机信息迁移等专属服务。
昨日晚间，针对即将到来的818，苏宁易购董事长黄明端发布全员信称， 818 不仅是苏宁易购的主场大促，还是全新的起点。
8月20日消息，小米有品官方微博在线寻找一位中奖人。小米有品官方微博表示，这位昵称为黄嘉航”的同学幸运中得了一台小米MIX 4，再不来领取就要过期了。有哪位同学认识黄嘉航可以通知他，再不领走就要与小米MIX 4失之交臂了。据悉，小米MIX 4是小米本月推出的年度旗舰，这是迄今为止最强大的MIX手机。该机搭载了全新一代屏下摄像头技术。官方介绍，小米MIX 4在CUP区和普通显示区中间增加过渡区，再加上DDIC调教算法与色彩调教策略?
据小米手机官微消息，小米MIX4防丢失模式无卡联网服务将取消。在此前的小米MIX4发布会上，雷军曾花了不少时间介绍防丢失模式，不过，其提到的所谓内置SIM等，也引发了一些讨论。
小米MIX4搭载新型无线通信技术UWB一指连技术，实现了厘米级精准空间定位，让手机与AIoT智能设备的连接更为安全准确。与此同时，小米还发布了一款配件一指连伴侣”，可驳接早期小米电视，让普通电视拥有UWB控制功能。这款伴侣身材小巧，即插即用，将于8月20日在小米社区APP进行0元公测。小米MIX 4搭载新型无线通信技术UWB一指连。UWB在6 5GHz和8GHz频段支持500MHz超宽频带，通过机身上UWB天线发射纳米级超窄脉冲，实现超精准的空间?
前不久，有媒体报道称，北京现代或将出售其位于北京的第二工厂，而小米汽车可能要接盘此工厂。今日，据国际金融报消息，北京现代内部人士对此表示..
凤凰网科技讯 9月9日消息，在2021 TCL全球生态合作伙伴大会上，TCL表示在未来5年，将投入超过200亿人民币，在智能终端、半导体显示及材料、半导体..
【TechWeb】企查查APP显示，9月6日，神州优车股份有限公司新增一条股权被冻结信息，股权被执行企业为神州车管家（平潭）信息技术有限公司，股权数..
【TechWeb】企查查APP显示，9月7日，格电新材（马鞍山）科技有限公司成立，法定代表人为袁伟刚，注册资本1亿元人民币，经营范围包含：有色金属压延..
【TechWeb】9月9日下午，李维嘉发布声明称自己与“快乐方程式”合作在2021年8月31日已经终止。李维嘉在声明中称，2021年5月，当了解到“快乐方程式..
在上月预告了 Pixel 6 智能机的外形设计之后，谷歌又于今日放出了 Pixel 6 的首支广告片 ——《For All You Are》。在官方预告视频中，谷歌证实了..
看起来，2022将是NVIDIA的显卡大年。继消息称RTX 30系Super显卡将于明年1月CES大展期间发布后，爆料人Greymon55透露，RTX 40的推出时间大概在一年..
近日，台电推出了一款软萌可爱的宇航员U盘，让人眼前一亮。目前已经在京东自营上架，拥有32GB/64GB/128GB三种容量可选，售价分别为29.9元、49.9元..
【TechWeb】9月9日消息，据国外媒体报道，当地时间周三，苹果公司已发出邀请函，宣布将在太平洋时间9月14日上午10点，也就是北京时间9月15日凌晨1..
【TechWeb】企查查APP显示，9月9日，深圳市鲨鱼文化科技有限公司成立，法定代表人为朱鹏，注册资本为500万元人民币，公司经营范围含动漫游戏开发；..
据国外媒体报道，特斯拉已经成功获得一项关于使用激光充当挡风玻璃雨刷的专利。..
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七夕前夕，古风舞蹈《龙门金刚》的表演视频刷屏朋友圈，舞者在龙门石窟大佛的注视下翩然翻飞，为观众带来了震撼的视觉体验的同时，也为发布者大象..
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9 月 8 日，实时互动云服务商声网Agora 在北京举办主题为“K歌有声 · 想唱就唱”的发布会，正式发布了在线 K 歌房场景化解决方案，开发者与企业可..
思维导图时当下非常热门的软件，学生可以用它来梳理课程知识、帮助巩固记忆；职场打工人可以用它来整理思路、列举待办清单、展示方案等等。但是，..
9月9日，全球航运商业网络（GSBN）宣布推出基于区块链构建的国际贸易运营平台。该平台由GSBN与蚂蚁链、阿里云、甲骨文和微软联合打造，创新地应用..
据传，NVIDIA将在2022年1月的国际消费电子展上对其GeForce RTX30系列"Ampere"显卡家族进行中期更新；该公司还将在2022年第四季度，大概率是10月首..