2021年第二季度全球智能手表出货量达1800万，同比增长47%

站长之家(ChinaZ.com) 8月31日消息:据 Strategy Analytics 发布的最新研究报告显示，2021年第二季度，全球智能手表出货量达到1800万，比去年同期增长了47%。Apple Watch 以52% 的市场份额保持第一，三星位居第二，佳明位居第三。

Strategy Analytics 高级分析师 Steven Waltzer 表示:「全球智能手表的出货量从2020年 Q2的1230万，增长47%，达到2021年 Q2的1810万。全球智能手表出货量正以2018年以来的最快速度增长。智能手表的增长已经回到了疫情前的水平。支持个人健康的健身设备的线上销售仍然很受欢迎，是智能手表浪潮的主要推动力。」

Strategy Analytics 执行总监 Neil Mawston 补充道:「智能手表市场非常火爆。智能手表在今年剩下的时间和 Q4圣诞季的前景非常乐观。三星新推出的 Galaxy Watch4配备了引人注目的应用程序，比以往任何时候都能更好地跟踪你的整体健康状况。小米和 OPPO 等中国品牌纷纷推出为移动运营商优化的低成本4G 智能手表。与此同时，人们也在翘首以盼 Apple Watch Series7，预计将于9月或10月推出，据传该系列将拥有更大的屏幕，将进一步提升应用体验。」