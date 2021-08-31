快手调整小店商家客户服务管理规则 9月正式生效

站长之家（ChinaZ.com）8月31日 消息:昨日快手发布了《快手小店商家客户服务管理规则》修订公告，本次修订主要对服务质量考核、违规处理方面进行调整。新规则将于2021年9月1日生效。

在服务质量考核方面：

将原来的“店铺5分钟回复率不得低于80%”调整为“商户客服3分钟回复率不应低于70%。”

“店铺服务满意度不得低于80%。”调整为“商户客服好评率不得低于80%。”

“店铺服务满意度以一个自然月为考核周期。评价量数据包括消费者主动评价量、商户邀请评价量、系统推送评价量。”调整为“商户客服好评率以一个自然月为考核周期，考核的评价包括消费者主动评价、商户邀请评价、系统推送评价。商户使用智能机器人等工具提供服务的，同样纳入商户客服好评率考核。”

具体如下:

在违规处理方面，也调整了多条规定：

比如店铺入驻时间大于60天、自然月咨询人数大于1500人且自然月店铺交易总额大于50000元的，应支付违规自然月交易总额的0.5%违约金，最多不超过50000元。

店铺入驻时间大于60天、自然月咨询人数大于1500人、自然月店铺交易总额大于50000元的且连续3个自然月违反本规则相关规定的，平台将采取限制流量、限制营销活动等限制措施。

具体如下: