北京环球度假区将开园 持票游客上支付宝搜可预约入园

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北京环球度假区将开园 持票游客上支付宝搜可预约入园

2021-08-30 16:29 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月30日 消息:今日，北京环球度假区官方微博正式宣布，9月20日北京环球影城将正式开园，接待广大游客。此前北京环球度假区曾宣布，将于9月1日正式开启试运行，参与试运行测试体验的受邀客人需提前绑定身份信息，在主题公园入口处完成门票及身份核验，通过疫情防控的相关检查后方可入园。

作为全球开园规模最大、也是全世界的第五家，北京环球影城主题公园终于在大家的翘首以盼中即将开业迎客，这座以电影世界为主题的度假胜地有太多神秘感，一直以来引了太多关注，开园的火热可以预想。记者观察了解到，目前北京环球度假区支付宝程序已经启动运营，游客可以打开支付宝搜“北京环球度假区”，进支付宝环球影城小程序，关注收藏后可以便捷地在支付宝首页找到。

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登录支付宝“北京环球度假区”小程序看到，小程序包括主要娱乐项目介绍、地图、游客服务、预约等功能。其中，游客服务可提供交通、急救处、问询处、婴儿车轮椅租赁、物招领等信息及服务。持有北京环球影城门票的游客，可以在小程序上预约入园。

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针对七大主题景区提供玩乐攻略，包括主要娱乐项目、餐厅等，支付宝小程序可以一并显示相关项目的等待时间。

为了方便大家游园规划，游客在园区可以在支付宝小程序自定义环球影城游玩行程，按照自己的喜好定制个性化游玩路线，打卡每一位游客心中的必玩项目。支付宝小程序也支持向游客推荐环球影城经典热门行程，满足每一位游客的游玩安排，尽情游玩环球影城。

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