腾讯惠聚小程序正式上线“名品”栏目 可直达品牌官网小程序

微信小程序客服是用微信公众后台的原生客服功能，还是选择第三方客服产品？这可能是困扰许多小程序运营者的问题。今天我们来分析一下微信原生客服功能与第三方客服产品的优缺点以及适用场景。微信平台提供了原生客服功能，访客可通过该功能与在微信公众后台提前设置好的客服人员发起会话，客服人员可通过PC端/客服小程序与访客沟通，完成与客户的简单沟通。市面上的第三方客服产品有很多，比较知名的品牌包括环信、芝麻小客服、米