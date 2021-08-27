腾讯惠聚小程序正式上线“名品”栏目 可直达品牌官网小程序

站长之家（ChinaZ.com）8月27日 消息:腾讯旗下惠聚小程序正式上线了“名品”栏目。据了解，该栏目覆盖产品及活动资讯、互动体验等名品官方内容，可直达品牌官网小程序。
目前，腾讯惠聚已在华南、华北、东北等地区上线，路易威登成为全球首个接入“惠聚名品”的奢侈品牌。
据悉，腾讯惠聚于去年12月上线，集合了大部分品牌提供销售服务的小程序，主打官方正品、平台优惠。今年7月，微信支付页面更新后，腾讯惠聚在购物消费板块上线，并且出现在第一位。
站长之家（ChinaZ.com）8月27日 消息:腾讯旗下惠聚小程序正式上线了“名品”栏目。据了解，该栏目覆盖产品及活动资讯、互动体验等名品官方内容，可直达品牌官网小程序。
目前，腾讯惠聚已在华南、华北、东北等地区上线，路易威登成为全球首个接入“惠聚名品”的奢侈品牌。
据悉，腾讯惠聚于去年12月上线，集合了大部分品牌提供销售服务的小程序，主打官方正品、平台优惠。今年7月，微信支付页面更新后，腾讯惠聚在购物消费板块上线，并且出现在第一位。
微信小程序客服是用微信公众后台的原生客服功能，还是选择第三方客服产品？这可能是困扰许多小程序运营者的问题。今天我们来分析一下微信原生客服功能与第三方客服产品的优缺点以及适用场景。微信平台提供了原生客服功能，访客可通过该功能与在微信公众后台提前设置好的客服人员发起会话，客服人员可通过PC端/客服小程序与访客沟通，完成与客户的简单沟通。市面上的第三方客服产品有很多，比较知名的品牌包括环信、芝麻小客服、米
从6月24日至8月17日，微信平台已核查违规小程序85个，封禁了小程序支付能力，并针对部分应援打榜小程序引导至H5等渠道进行支付的行为进行上线拦截措施。
昨日，字母榜发现，北京地区的微信九宫格增加了一个新产品腾讯惠聚，入口位于“支付-购物消费”板块，排在京东购物、拼多多之前。今年6月，曾有广东等华南地区用户发现，腾讯惠聚已加入九宫格，如今这一入口内测范围正在扩大。
今天是全国低碳日，为提升全民低碳意识，微信支付宣布联合腾讯碳中和实验室、腾讯金融研究院，投入亿级流量资源和千万级公益金，正式发起科普公益活动“碳中和问答”。
今天是低碳日，为提升民众低碳意识，微信支付联合腾讯碳中和实验室正式发起科普公益活动“碳中和问答”。用户进入“碳中和问答”小程序，每天有3道碳中和科普题目可解答。
宠呦呦从2018年进入宠物行业，在全网布局了涵盖宠物公益、医疗、健康检测等138个相关小程序，每天自然新增3万新用户，迄今已超1200万，占私域来源7成。
站长之家近日发现，支付宝首页新增一个名为「有点东西」的服务频道，相当于在首页为商家小程序提供单独展示的入口，用户在首页可一步直达服务。这是支付宝在首页新增的又一小程序入口。
导语2021年8月4日，视灯研究院正式发布《2021年上半年视频号发展白皮书》，本白皮书由视灯数据提供视频号大数据分析，综合对视频号生态代表从业者的访谈形成。据白皮书数据统计，2021年上半年视频号DAU达到3亿，环比增长7.1%，视频号正在加速发展中。经过半年的更新迭代，视频号在产品功能、品牌营销、商业交易等方面获得了充分发展与完善，特别是近半年以来与小程序、公众号、企业微信的相互跳转和连接，进一步完善生态环境，扩展
荣耀在微信上线了一款名为“星耀商城”的小程序，开发团队为荣耀终端有限公司。根据官方介绍，星耀商城是HONOR旗下新零售电商平台，涵盖移动办公、智能家居等场景的高端智能产品，为专属VP用户打造万物互联的智慧新世界。
8月5日，十荟团的支付宝小程序数据显示，“收藏”正在成为主要复访入口之一。过去一个月，通过“收藏”进行复访的用户占比同比涨了2倍。数据显示，已收藏用户的重复消费意愿也更高。
8月6日，支付宝开放平台发布便利店行业夏季指数榜，数据显示，便利店商家业绩近日迎来整体上涨。其中，“地方队”山西便利店表现尤为抢眼，唐久便利小程序一周访问增长涨超15倍，成为搜索量、收藏量、访问量增幅的“三料冠军”。
随着苹果在其零售网络中推出 Apple Store App Clips，消费者们也迎来了一项功能更新。Apple Insider 报道称：新版 Apple Store 应用已允许用户通过 App Clips“小程序”来快速扫描条码，以在无需与店内工作人员互动的情况下购买相关配件。目前这项便捷“非接触式”购物功能，已在有限数量的 Apple Store 门店推出。9to5Mac 指出，其在纽约第五大道的门店中，看到了放在某些配件（比如手机壳）旁边的 App Clips 宣传标语。在扫描了?
奶茶品牌的竞争，正从性价比、线下开店速度蔓延至对线上数字化运营手段的运用。继今年门店总量突破10000家后，蜜雪冰城正加速布局线上渠道，保持持续增长。8月16日，来自支付宝开放平台的数据显示，蜜雪冰城通过引导搜索、收藏等一系列自运营，4个月新增支付宝小程序会员2400万，小程序日均访问量、日均搜索量、单日新增收藏量均位列奶茶行业第一。
近日，凡泰极客在华为云商城正式上线。作为金融行业小程序生态解决方案领航者，凡泰极客将不断加强与巨头云计算厂商的合作，用自身优秀产品与解决方案向更多合作伙伴与更多类型的机构组织赋能，并将更加紧密的与华为云为代表的云计算头部厂商联结共同致力于行业科技普惠。华为坚持开放、合作、共赢的云生态，给自身定位为“智能世界”的黑土地，从这一定位出发，华为云不仅可以帮助合作伙伴快速共享触达更多客户，同时还通过有效聚
7月30日，上线仅90天的十荟团支付宝小程序日订单量突破200万单，并在小程序收藏量榜单连续多周霸榜第一。十荟团由此成为又一款社区团购领域的现象级的爆款小程序。
为继续贯彻落实有关部门组织开展的“反诈拒赌 安全支付”集中宣传活动，全面打击治理电信网络诈骗、跨境赌博，切实保护消费者权益，蚂蚁集团消费者权益保障专项“蚂蚁315”近日推出公益反赌平台“反赌先锋”小程序。
8月5日，腾讯安全正式对外发布战略新品——腾讯安心平台。该平台基于腾讯在一物一码、区块链等前沿技术领域的积累和探索，结合二十多年的黑灰产对抗经验和安全能力沉淀，致力于帮助企业实现从商品生产过程、流通过程、营销过程的全链路数字化管理，为每一件商品定制专属“身份证”，让商品全流程“来源可追、去向可查”，增溢品牌价值，降低消费者鉴别甄选商品门槛，助力市场监管升级。
夏秋之交，普通人开启服装换季模式，而对电竞爱好者、电脑DIY发烧友，以及即将开学的学生族来说，则大多做好了升级电脑装备的打算。为满足大家的需要， 8 月份德商必酷（be quiet!）特发起“机箱配电源 搭配‘购’合适”为主题的钜惠活动，原价 2418 元的PURE BASE500DX机箱加STRAIGHT POWER111000W 白金电源套装，活动价仅需总价1998，还享 24 期免息。装机高峰期逆“价”而行，只为让你和你的电脑“必酷”。 德商必酷（be quie
8月2日至8月15日，支付宝携百余商户发起“凉爽红包节”活动，向用户发放5000万份消暑红包，活动刺激了消费热情。在支付宝“凉爽红包节”活动的助力下，十荟团小程序最高日单量从200万单增加到了超过300万单。从4月底上线，到最高日单量300万，十荟团支付宝小程序仅用了100天。
2021 年8 月19 日聚好全球股份有限公司（以下简称“聚好全球”）通过旗下电商平台聚好商城宣布，将与厚朴生物科技（苏州）有限公司（以下简称“厚朴生物科技”）开展合作，并与其关联公司苏州吴江厚朴生物医药科技有限公司（以下简称“厚朴生医”）正式签署战略合作框架协议。根据战略合作协议内容，双方将合作研发新型免疫细胞、细胞护肤品、化妆品、保健品并且在尖端细胞技术领域达成深度合作。 近年来，基于《健康中国》《国民
继中通、圆通、申通、百世、韵达之后，昨日，极兔速递也发布公告称，将从自9月1日起，快递员派费每票上涨0.1元。极兔速递在公告中表示，本次派费上..
前不久，3dfx神奇回归引发DIY圈子不小的震动，但背后真相依然扑朔迷离。没想到一波未平一波又起，名为ATI Technologies的账号宣称，将在10月1日发..
前不久，三星正式推出全新一代Galaxy Z Fold3和Galaxy Z Flip3两款折叠屏旗舰，同时还带来了Galaxy Buds2耳机、Galaxy Watch4智能手表两款新品。今..
今天（8月29日）是中国飞人苏炳添的生日，1989年出生的他32岁了。雷军特意在微博向苏神”送出生日祝福。雷军还透露，小米工程师们为苏炳添准备了一..
不久前，华为推出了全新的P50系列旗舰，凭借着强大的相机实力再度在DXO霸榜。而除此之外，华为又有一款新机也正在赶来的路上，它就是全新的华为no..
据灯塔专业版数据显示，由孙红雷、张艺兴、刘奕君领衔主演的热播电视剧《扫黑风暴》累计播放量突破30亿大关，该剧在灯塔热度持续排名TOP1。距离突..
8月行将结束，这意味着苹果秋季发布会的步伐也越来越近。本周的最新消息是，iPhone 13系列将于9月14日发布、17日开启预购，24日首批发货，AirPods..
继中通、圆通、申通、百世、韵达、百世之后，极兔也表示，将全网上调派费。据报道，极兔速递于8月28日晚在内网发布公告，宣布自9月1日起，全网快递..
【TechWeb】8月11日晚间，三星举办发布会，一口气带来了四款新品，包括Galaxy Z Fold3 5G、Galaxy Z Flip3 5G折叠屏手机、Galaxy Buds2蓝牙耳机、..
今日，小鹏汽车宣布小鹏P5将于9月15日上市，预售价格16-23万元。4月11日，小鹏汽车发布了，旗下第三款车型P5，官方称这是全球首款量产激光雷达的智..
荣耀召开了新机发布会，正式推出了全新的荣耀50、荣耀50 Pro以及荣耀50 SE三款新机，其中荣耀50和荣耀50 Pro首发搭载了高通骁龙778G 5G，并带来了..
经过大半年的预热，全球首款搭载激光雷达量产车小鹏P5上市时间终于确定了。今天，小鹏汽车官方宣布，将于9月15日举办小鹏P5超级发布会，届时这款新..
近日，中央网信办发布《关于进一步加强“饭圈”乱象治理的通知》，通知明确要求取消所有涉明星艺人个人或组合的排行榜单。昨日下午，微博管理员表..
自 6 月以来，SpaceX 就再没有发射过任何 Starlink 互联网卫星了。而导致项目发射中止的原因是，公司希望为这些卫星整合激光通信系统。本周二在第..
就目前的情况来看，NVIDIA收购ARM正遭遇前所未有的阻力。媒体最新报道称，知情人士称，全球最大的电动汽车制造商之一、马斯克创办的特斯拉已经表达..
商汤来了!8月28日，超级AI独角兽商汤科技，向香港联交所提交招股书，正式冲刺IPO上市。商汤有何不同?..
随着中国代表团在东京奥运会璀璨谢幕，作为代表「中国装备科技」支撑奥运健儿们在奥运舞台夺金的安踏，在近日也发布了2021上半年业绩公告。如同奥..
这一届90后不想生孩子了?在社交媒体的相关问答下，几乎充斥着相似的回答:育儿成本太大，担心给不了子女好的教育，想生二胎三胎的母婴人群则受政策..
“这是我见过最狂的带货主播，别人都是生怕自己不够火，而她起名雪梨，清热去火，生怕自己太火。”晚上六点钟，脱口秀演员王建国用段子开始炸场..
陈磊接班黄峥一年后，拼多多的“一号工程”正式上马。8月24日，拼多多发布2021财年第二季度业绩。其中最引人注目的是，拼多多计划拿出100个亿，..