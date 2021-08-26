腾讯视频《扫黑风暴》超前点播被批 上海消保委：涉嫌捆绑销售

站长之家(ChinaZ.com) 8月26日 消息:最近热播的电视剧《扫黑风暴》，因超前点播被上海消保委点名批评。据了解，腾讯视频在电视剧《扫黑风暴》的超前点播中，规定必须按顺序解锁剧集。
上海市消保委认为，既然是按集收费的，那消费者就有权选择他要看的那一集。所谓“按顺序解锁观看”，涉嫌捆绑销售，是对消费者选择权的漠视。
一直以来，超前点播颇多争议。此前，爱奇艺还因为超前点播《庆余年》被消费者告上法庭，最终被判向原告连续15日提供爱奇艺平台黄金VIP会员权益并赔偿损失1500元。
站长之家(ChinaZ.com) 8月26日 消息:最近热播的电视剧《扫黑风暴》，因超前点播被上海消保委点名批评。据了解，腾讯视频在电视剧《扫黑风暴》的超前点播中，规定必须按顺序解锁剧集。
上海市消保委认为，既然是按集收费的，那消费者就有权选择他要看的那一集。所谓“按顺序解锁观看”，涉嫌捆绑销售，是对消费者选择权的漠视。
一直以来，超前点播颇多争议。此前，爱奇艺还因为超前点播《庆余年》被消费者告上法庭，最终被判向原告连续15日提供爱奇艺平台黄金VIP会员权益并赔偿损失1500元。
上海消保委点名扫黑风暴超前点播。据“上海市消保委”微信公众号消息，腾讯视频在电视剧《扫黑风暴》的超前点播中规定必须按顺序解锁剧集。上海市消保委认为，消费者依法享有选择权。腾讯视频在《扫黑风暴》的超前点播中，既然是按集收费的，那消费者就有权选择他要看的那一集。所谓“按顺序解锁观看”，涉嫌捆绑销售，是对消费者选择权的漠视。
8月25日晚间，微博CEO王高飞发文表示，腾讯视频《扫黑风暴》超前点播每天都要支付一次，就不能一次性付费每天都看么？有网友给王高飞支招：你把腾讯买下来随便看。近期随着电视剧《扫黑风暴》的热播，有关这部电视剧的话题一直不断。网上甚至流传出了《扫黑风暴》的盗版全集，有多位用户声称手握27集《扫黑风暴》资源，以6元左右价格售卖。网络流传的截图显示，泄露到全网的版本为送审样片版本。对此腾讯视频第一时间报案，追查盗?
最近热播的电视剧《扫黑风暴》大家看了吗？这次在腾讯视频上依然要超前点播，上海消保委今天点名《扫黑风暴》，认为超前点播涉嫌捆绑销售。据上海市消保委消息，腾讯视频在电视剧《扫黑风暴》的超前点播中，规定必须按顺序解锁剧集。上海市消保委认为，既然是按集收费的，那消费者就有权选择他要看的那一集。所谓按顺序解锁观看”，涉嫌捆绑销售，是对消费者选择权的漠视。在此之前，腾讯、爱奇艺等视频平台多次因为超前点播一事引
今日，针对抖音搬运剪切《扫黑风暴》腾讯视频起诉索赔1亿一事，抖音相关法务负责人回应称，尚未收到法院通知。抖音表示，《扫黑风暴》此前已与抖音建立合作，与腾讯合作承制该剧的第三方在抖音开通作品官方账号，目前仍在更新。合作要求抖音为该剧策划热点话题等运营活动。抖音对腾讯此前关于该剧的投诉已及时处理下线，将依腾讯起诉具体情况积极应对。
近期，大热电视剧《扫黑风暴》在腾讯视频网络独家播出，但腾讯视频的超前点播更新方式遭到了用户吐槽，不少腾讯视频老会员觉得已经买了会员还要花钱超前点播，不够厚道。
影视剧口碑爆火，紧接着超前点播模式上线。然后泄露资源，开始在网盘疯狂传播。平台主创一边斩断传播链，一边呼吁大家尊重正版、抵制盗版。但无论如何，这肯定不是最后一次。抛开这种宿命论不谈，我反而对超前点播的设计更感兴趣。
近日孙红雷主演的电视剧《扫黑风暴》在腾讯视频热播。8月21日消息，腾讯公司将抖音起诉至法院，称其独播电视剧《扫黑风暴》在抖音上存在侵权视频。今天，抖音方面作出回应，表示《扫黑风暴》官方与抖音有合作关系，且对用户上传的侵权视频，抖音已及时处理，详情如下：1、《扫黑风暴》官方主动与抖音合作宣传传播2021年1月7日，腾讯工作人员主动联系抖音，就电视剧《扫黑风暴》在抖音上的宣发事宜展开沟通。此后，与腾讯合作承制《
“展现正义与邪恶的较量，风暴之后如何肃朗清正”。8月26日，热门剧集《扫黑风暴》迎来大结局，该剧因取材于扫黑除恶专项斗争的真实案例而备受关注，孙红雷、江疏影、张艺兴等流量明星的加入，也让该剧迅速蹿红，目前在腾讯平台点击率已突破12亿。
近段时间，腾讯视频独家网络传播剧集《扫黑风暴》在网络上爆火，这部由孙红雷、张艺兴等人主演的剧集被认为可与《人民的名义》相媲美，不过在火遍全网的同时遭遇了一些侵权事件。根据相关媒体报道，近日腾讯视频发现抖音上持续存在大量未经授权搬运剪切《扫黑风暴》的侵权视频。对此，腾讯视频将抖音诉至北京知识产权法院，请求判令抖音的运营主体北京微播视界科技有限公司立即采取有效措施，删除、过滤、拦截抖音平台中的侵权视频
?最近几天，游戏圈和影视圈的两起“黑天鹅”事件，引发了不少网友的关注。一是近期热播的电视剧《扫黑风暴》遭遇泄露。8月21日开始在网上突然出现有人售卖《扫黑风暴》27集全集的消息，号称是拿到的送审样片，且销售价格不到6元;二是EA旗下“战地”系列的大作《战地2042》，在上市前一个多月遭遇“外挂”风波，日前有外媒报道一家黑客网站正在出售《战地风云2042》的外挂程序，网站的黑客宣称外挂程序不会被封，其功能包括自瞄透视
在近期热播的电视剧中，《扫黑风暴》算得上是最受观众欢迎的作品之一，这部根据真实案例改编，由孙红雷、张艺兴、刘奕君等演员联袂主演的电视剧，一经播出就收获到大量观众的好评，随着剧情的不断深入，许多观众纷纷表示看上头了，每天都等着新剧集的更新。
8月23日消息，近期孙红雷主演的《扫黑风暴》在腾讯视频热播。在第13集中，演员使用的坚果Pro吸引了数码爱好者的关注。公开资料显示，坚果Pro是锤子科技于2017年5月9日在深圳发布的手机。坚果Pro采用5.5英寸屏幕，厚度约6.98毫米，重量约158克。有碳黑色、酒红色、浅金色、巧克力色、细红线特别版五种颜色。核心配置上，坚果Pro搭载高通骁龙626八核处理器，后置1300万像素双摄，光圈f/2.0，支持ArcSoft实时美颜算法；前置1600万像素
8月17日，腾讯视频以侵犯著作权及不正当竞争为案由，将抖音诉至北京知识产权法院。腾讯视频请求判令抖音方面删除、过滤、拦截平台上的侵权《扫黑风暴》的视频，停止通过抖音传播涉案侵权视频谋取不正当利益的行为，同时要求抖音赔偿经济损失及维权支出共计1亿元。
【TechWeb】8月8日消息，据多家媒体报道，腾讯视频与微视正在进行新一轮整合。整合之后重复职能的员工将被迫转岗或者离职，腾讯微视将进行人员优化，裁员比例近70%。据悉，腾讯视频与微视的前端产品团队将融合，建立业务中台。调整后，原腾讯视频产品团队所在的综合视频部与微视所在的短视频产品部合并为在线视频产品部。今年4月，有报道称腾讯平台与内容事业群（PCG）进行了组织架构和人事调整，腾讯视频、微视、应用宝整合成立“
今日晚间，大批网友在微博反映，腾讯视频无法打开，自己追的剧无法观看。随后，腾讯视频崩了”登上热搜。对此，有网友表示，还以为是自己的网络不好。怪不得我说找不到选集了！！我还把手机和腾讯视频都重启了一遍！”还有网友表示：我刚充完会员要看电视发现电视剧怎么也打不开了，我还以为是网络不好关了又开还是不得！结果崩了！就有点无语了！”目前，许多网友都在催促腾讯赶紧修复bug。刚刚，腾讯视频官方回应称，目前后台正?
今日，工信部公布了2021年第8批关于APP违规调用通信录、位置信息以及开屏弹窗骚扰用户等问题的通报。工信部称，近期，针对用户反映强烈的APP违规调用通信录、位置信息以及开屏弹窗骚扰用户等三方面突出问题，组织开展了“回头看”
《扫黑风暴》是由五百担任导演、王斯阳联合执导，孙红雷、张艺兴、刘奕君领衔主演的电视剧。这部电视剧在腾讯视频热播，近期腾讯视频发现《扫黑风暴》的部分片段被搬运到了抖音平台上，腾讯视频以此为由起诉抖音平台。8月18日消息，据媒体报道，由于热播剧《扫黑风暴》被抖音未经授权搬运剪切，腾讯视频日前以侵犯著作权及不正当竞争为案由，将抖音诉至北京知识产权法院。腾讯视频请求判令抖音方面删除、过滤、拦截平台上的侵权《?
电视剧《扫黑风暴》自2021年8月9日起，登陆网络独家播出平台腾讯视频以及电视播出平台央视八套、北京卫视、东方卫视以来，受到了广大网友、观众的喜爱与支持，播放量与口碑一路走高。
8月18日上午，有消息称腾讯因抖音平台侵权传播《扫黑风暴》剧集，将抖音告上法庭，腾讯称发现抖音上持续存在大量未经授权搬运剪切《扫黑风暴》的侵权视频。对此，腾讯视频将抖音诉至北京知识产权法院，请求判令抖音立即采取有效措施，删除、过滤、拦截抖音平台中的侵权视频，并赔偿经济损失及维权支出，共计1亿元。根据媒体报道最新消息称，抖音相关法务负责人对此回应：尚未收到法院通知，《扫黑风暴》此前已与抖音建立合作，与腾
今日晚间，“腾讯视频崩了”话题冲上微博热搜，大量网友反馈，好多剧突然都打不开。对此，有网友表示，还以为是自己的网络不好，结果是崩了，并催促腾讯赶紧修复bug。腾讯视频官方则回应称，目前后台正在紧急扩容，将尽快恢复正常。
从9月1日起，申通、圆通两家公司全网派费将上调0.1元/票。前一天，中通也发布了同样的规定。为保障这一派费的上调能直接进入快递员手中，申通快递..
8月28日消息，据媒体报道，微博、抖音、快手等多平台相继下架明星榜，QQ音乐当晚对数字专辑的购买数量进行了限制。对此，QQ音乐回应称确实对数字专..
刷脸支付已经走入我们的生活，人们将脸对准普通的智能手机的摄像头完成支付交易的身份识别与授权，就可以完成刷脸支付的全过程。虽然刷脸支付非常..
这段时间显卡行情虽然有所缓和，但是想正常买一块显卡仍然不是容易的事儿，更别说合理的价格了。7月份一度看到了矿难”的希望，结果没多久又涨上去..
近期，安全公司Wiz发现了微软云服务Azure的旗舰数据库Cosmos存在超过2年的安全漏洞。这个漏洞被称为ChaosDB”。利用它，网络入侵者能够读取、删除..
NVIDIA的GeForce RTX 30系列显卡，尤其是主流型号RTX 3060 Ti和RTX 3060由于在2021年9月之前产量有限，将变得更难买到。RTX 30系列显卡的供应最近..
今天下午，小米手机官方微博宣布，小米11青春版降至1999元，这是小米11系列中一款定位中端的机型。小米11青春版首发骁龙780G处理器，而且小米独占..
8月27日晚，有米粉在小米集团中国区总裁、Redmi品牌总经理卢伟冰微博下留言，小米商城Redmi Note 10缺货了。卢伟冰回复：缺芯了”。此前卢伟冰曾谈..
微博对外发布公告称，为贯彻落实国家网信办“清朗”系列专项行动要求，进一步规范网络传播秩序，即日起，微博将开展财经违规内容专项整治行动。..
据“快手黑板报”发布的消息，为落实清朗·商业网站平台和“自媒体”违规采编发布财经类信息专项整治的工作要求，快手自8月28日起开展专项行动，将..
三星近日更新了One UI 3.1.1，除了新的就寝模式、新的天气应用程序、更快的动画和相机拍照效果增强外，又被网友发现多了一个小功能。这就是在Gala..
近日，有网友发现，三星为970 EVO Plus SSD更换了主控。为了求证，就有视频博主拿到了两款不同批次的970 EVO Plus，发现不光包装不一样了，原有的..
继B站、微信之后，今日，优酷、百度、微博等也陆续发布公告称将开展财经内容违规专项行动，将重点打击以下8类违规问题:1. 胡评妄议、歪曲解读财经..
昨日，有网友发现，QQ音乐对已购用户再购专辑/单曲作了限制，部分已购用户不可再进行购买(只在购买一次的情况下也不行）。对此，QQ音乐方面向Tech..
为照顾想要升级 Windows 11，但又不确定当前硬件和固件是否支持的客户，微软已经重新发布了 Windows 11 兼容性检查工具。据悉，微软于 2021 年 6 ..
Linux 定于本周日（8 月 29 号）发布大版本更新，从而为接下来几个月的企业与云应用程序奠定良好的安全与性能基础。由官方公告可知，Linux 5.14 将..
百度百家号发布关于开展财经内容违规专项行动的公告，称百度百家号积极响应国家网信办开展的整治专项行动的要求，对照专项要求，第一时间组建工作..
日前，优酷发布《关于开展清朗·商业网站平台和“自媒体”违规采编发布财经类信息专项整治行动的公告》称，针对近期网上屡屡发生的“自媒体”歪曲..
昨天中通宣布快递派费每单上调0.1元，是给快递小哥提升收入的。今天圆通也跟进了，同样上调派费0.1元，并强调各网点不能截留。据圆通快递加盟网点..
自从小米MIUI 12系统饱受吐槽开始，官方就成立了专项修复组，专门针对每周反馈的问题进行修复和解答，小米负责人每周都会与用户能直接对话。8月27..