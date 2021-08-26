腾讯视频《扫黑风暴》超前点播被批 上海消保委：涉嫌捆绑销售

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腾讯视频《扫黑风暴》超前点播被批 上海消保委：涉嫌捆绑销售

2021-08-26 21:10 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月26日 消息:最近热播的电视剧《扫黑风暴》，因超前点播被上海消保委点名批评。据了解，腾讯视频在电视剧《扫黑风暴》的超前点播中，规定必须按顺序解锁剧集。

上海市消保委认为，既然是按集收费的，那消费者就有权选择他要看的那一集。所谓“按顺序解锁观看”，涉嫌捆绑销售，是对消费者选择权的漠视。

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一直以来，超前点播颇多争议。此前，爱奇艺还因为超前点播《庆余年》被消费者告上法庭，最终被判向原告连续15日提供爱奇艺平台黄金VIP会员权益并赔偿损失1500元。

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