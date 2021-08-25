王者荣耀8月25日累计充值活动进度异常处理说明公告

王者荣耀在8月25日发布了关于针对8月24日累计充值活动出现进度异常的问题的情况，很多玩家都遇到了还不知道怎么办，下面就来为大家详细的介绍一下。

亲爱的召唤师:

针对8月24日累计充值活动出现进度异常的问题，目前该问题我们已经修复，针对奖励领取异常的玩家也已处理补发，出现异常的玩家可以在游戏内邮箱查看领取，针对活动问题若需帮助欢迎咨询官方客服。

我们对给各位召唤师带来的影响感到非常抱歉，感谢您对《王者荣耀》的持续理解与支持。