2021年8月25日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于豆浆的，问题是“绿豆不能像黄豆一样打出豆浆，原因与什么有关?”这个问题的选项其实是很好选择的，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。

绿豆不能像黄豆一样打出豆浆原因与什么有关 8月25日蚂蚁庄园今日答案

今天问题：绿豆不能像黄豆一样打出豆浆，原因与什么有关?

A、淀粉和脂肪含量

B、水分含量

正确答案:淀粉和脂肪含量

绿豆（学名:Vigna radiata）是一种豆科、蝶形花亚科豇豆属植物。别名“青小豆”、“植豆”、“交豆”。

一年生草本;植物高度20-150厘米。茎截面圆形，幼茎紫色或绿色，成熟茎灰黄或褐色。主根不发达，侧根多而细长，根上有根瘤。叶卵圆或阔卵圆形，子叶出土后枯死，两片单叶上生三出复叶，叶片长6-12厘米，宽5-10厘米。茎分支多，根据形态可分为直立丛生型、半蔓生型、蔓生型。总状花序，花黄色，生于叶腋和顶端，每花梗上有10-25朵花，自花授粉。果实为细长圆筒形或扁圆筒形的荚果，一般每株30-50个。荚果长5-10厘米，宽0.4-0.6厘米，内有12-14粒隔膜隔开的种子，种子有绿、黄、褐、蓝等颜色，可呈圆柱形或球形。

因为黄豆中含40%蛋白质，富含脂肪高达25%，有很高的营养价值和出浆率。而绿豆却属于高淀粉类豆子。它含有50%—60%的淀粉，而蛋白质和脂肪较少，能做成粉丝、豆沙和各种小点心，但做豆浆就不行。为了弥补这个缺点，可以把绿豆、红豆等跟黄豆一起做豆浆。这样增加了脂肪和蛋白质，又达到了营养成分相互补充，更有益于身体健康。