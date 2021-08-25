三星Exynos2200性能曝光 多项参数超过苹果A14

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三星Exynos2200性能曝光 多项参数超过苹果A14

2021-08-25 09:08 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月25日 消息:三星预计在明年推出的旗舰手机Galaxy S22系列上将首次使用三星自研芯片Exynos2200，该芯片还将使用与AMD合作的mRDNA GPU。最近，有测试信息显示，在测试版驱动程序上运行的Exynos2200早期版本GPU测试数据曝光，其中有部分数据已经远超苹果的A14Bionic。

芯片

在曼哈顿3.1测试中，Exynos2200运行速度达到了170.7fps，而A14Bionic的测试速度为120fps。这一优势延续到了 Aztec Normal测试，其中Exynos2200达到121.4fps，而A14为79.9fps。Aztec High 测试中也存在类似的结果，Exynos2200的记录速度为51.5fps，而 A14Bionic 的记录速度为30fps。

这些数字显示了两个芯片大约有45%的性能差异，其中Exynos2200在三个测试中的数据都占有绝对领先地位。据 Front Tron 称，这些数字是在今年6月份记录的，运行 AMD 提供的开发测试版驱动程序。因此，当在 Galaxy S22手机上正式使用时，性能参数可能会与测试结果有一些不同。但至少从这次的测试结果来看，在使用了AMD的GPU之后，确实给三星芯片带来了极大的性能提升。

在过去几年发布的三星芯片，几乎每一代的性能都落后于苹果和高通，甚至最近几年还不如联发科的芯片受厂商欢迎。如果明年开始，三星的旗舰级芯片能有好的变现，或许在智能手机处理器市场，三星有可能分得一杯羹。

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