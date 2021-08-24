LOL云顶之弈全民幸运赛享通行证活动地址 公开赛宝典活动入口

英雄联盟的云顶之弈在最近开启了云顶之弈全民幸运赛享通行证活动，很多玩家还不清楚活动的地址，下面就来为大家详细的介绍一下。

LOL云顶之弈全民幸运赛享通行证活动地址

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游玩pvp模式峡谷、大乱斗、云顶之奔均可获得通行证积分

活动时间:2021年8月5日-9月12日23:59期间开启（包含服务器维护时间）

奖励领取、购买通行证等级截止时间为:2021年8月5日-2021年9月26日23:59

亲爱的召唤师:

全民幸运赛自开赛以来反响热烈，为回馈全民的竞技热情，我们对幸运赛相关部分作出如下调整，使各位召唤师能够加速获取TOC2通行证积分:

（1）自2021年8月23日起至2021年9月5日，积分任务“每日幸运赛”的完成条件由“当日参加幸运赛并在幸运赛期间完成3场对局”变为“当日参加幸运赛并在幸运赛期间完成1场对局”;任务的完成奖励由“15积分”提升至“30积分”。此前参与幸运赛的召唤师也将收到积分补发，预计本周内完成。

（2） 在2021年8月22日23:59前领取了任意TOC2通行证等级奖励(含免费奖励)的召唤师将额外获得一张幸运赛门票。

（3）在全民幸运赛结束(2021年9月6日00:00:00)后，玩家未消耗的幸运赛门票可以兑换为星之碎片（1张幸运赛门票=20枚星之碎片），兑换入口将在后续上线客户端【全民通行证】“活动规则”界面与通行证专题站页面。