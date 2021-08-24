王者荣耀8月24日更新维护公告 专属梦境英雄修炼开启

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王者荣耀8月24日更新维护公告 专属梦境英雄修炼开启

2021-08-24 09:52 · 稿源：站长之家

王者荣耀在8月24日开启了更新维护，此次的更新内容主要是专属梦境英雄修炼开启等活动，下面就一起来看看吧。

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亲爱的召唤师:

      我们计划在2021年8月24日8:30-9:30对全服进行不停机更新。

【更新时间】8月24日8:30-9:30

【更新方式】不停机更新

由于此次为不停机更新，维护完毕后即可正常进入【维护期间会有短暂入口维护的情况】;

维护时已经登入游戏的召唤师不受任何影响。

【更新范围】全服

本次更新大小安卓约21MB，iOS约23MB，建议您在wifi环境下进行更新操作。

【更新内容】

活动相关

峡谷初秋多欢畅，赵云世冠皮肤即将登场

一、专属梦境英雄修炼开启，得点券优惠卡

活动时间:8月24日更新后-9月13日23:59

活动入口:活动面板-【专属梦境】英雄修炼

活动奖励

英雄梦境修炼礼盒

打开礼包可任意选择以下奖励之一:金币*5000，100点券优惠卡*1（满788可用，2021年9月20日后过期），皮肤碎片*5，铭文碎片*800。

活动特权:

修炼过程中可获得英雄试用资格（全模式可用）、部分皮肤使用资格(直售的史诗(英雄修炼活动开启前3个月内新上架的皮肤除外)及以下等级皮肤)、满级系统铭文试用(仅修炼英雄可用);修炼达到2000能量可得英雄梦境修炼礼盒。

活动详情:

召唤师们可以通过完成任务获取星光值，进行筑梦完成修炼，在选择修炼英雄时，活动页面会提供3位推荐英雄，召唤师们也可以在其他（除艾琳、韩信、武则天、嬴政、赵云、不知火舞、橘右京、娜可露露和夏洛特外）英雄中选择1位进行修炼，部分熟练度过高的英雄，无法参与修炼。

修炼任务:

对局模式（5v5匹配、5v5常驻娱乐模式、排位、巅峰赛、全民电竞模式、5v5人机）

二、斗转星移神枪重铸，赵云-淬星耀世皮肤即将上架

2021年世界冠军杯纪念皮肤，赵云-淬星耀世即将登场!

长枪所向，无所不往。我们围绕“星宿、星君”的设定，结合世冠“淬炼、无双”的主题:采用了古代星图、星轨元素，在展示动画中展现仙家弟子以人类之躯对抗大妖相柳，最终觉醒诸星之力的故事，在技能特效中设计了星辰重铸的神枪撼动乾坤的效果，勾勒出“苍生有难，命星为引，断枪重铸，永佑神州”，于万千磨砺之中，铸成无双的星君。

上架时间:8月24日更新后

首周时间:8月24日更新后-8月30日23:59

首周价格:1350点券（首周结束后价格为1688点券）解锁皮肤赠送皮肤专属头像框

1.拥有淬星耀世，得专属动作

活动时间:8月24日更新后-8月30日23:59

全新世冠皮肤赵云-淬星耀世上线!活动期间购买皮肤免费领取皮肤专属个性动作:星火炼枪-赵云

2.赵云英雄点券价格限时优惠

活动时间:8月24日更新后-8月30日23:59

优惠价:488点券（价格588点券）

3.飞龙在天礼包上架

上架时间:8月24日更新后-8月27日23:59

购买红蓝对决（1日），可额外随机获得以下之一:赵云专属击败和回城特效-飞龙在天(永久)、白执事、未来纪元、皮肤碎片*2、荣耀积分*20、新品皮肤抽奖券*1。

价格:20点券

每日限购:200个

礼包每开启75次必随机获得其中一个未拥有的局内特效

概率公示:

三、夏末初秋，送荣耀播报

活动时间:8月24日更新后-8月30日23:59

参与夏末初秋活动，兑永久荣耀播报、亲密道具等好礼!

兑换活动详情:

兑换活动时间:8月24日更新后-8月30日23:59

荣耀播报自选宝箱:打开后可任意选择以下奖励之一:牛运亨通荣耀播报（永久）、铭文碎片*180

收集活动详情:

1.初秋挑战

通过初秋挑战活动总共可获得枫叶*17

活动时间:8月24日更新后-8月30日23:59

对战模式:5V5匹配、排位、常驻娱乐模式、5V5人机模式、全民电竞模式

2.每日对战

通过每日对战活动总共可获得枫叶*14+铭文碎片*105

活动时间:8月24日更新后-8月30日23:59

对战模式:5V5匹配、排位、常驻娱乐模式、5V5人机模式、全民电竞模式

四、世冠决赛应援得好礼

活动时间:8月24日更新后-8月27日23:59

王者荣耀2021世界冠军杯总决赛将在8月28日开战，登录领取应援道具可预测总决赛冠军、FMVP，参与活动得好礼!

总决赛冠军和FMVP预测规则:

1.活动期间总共可以获得冠军应援音符*1+FMVP应援信物*4

2.使用冠军应援音符可兑换总决赛两支战队的信物

3.使用FMVP应援信物可兑换总决赛两支战队选手的信物，FMVP将在10名选手中只产生一名

4.信物兑换奖励的活动将在下版本更新后开启，猜中冠军队伍和FMVP可获得更多奖励哦!

兑换活动详情:

兑换活动时间:8月24日更新后-8月30日23:59

1）佛山GK

2）重庆QGhappy

收集活动详情:

活动时间:8月24日更新后-8月27日23:59

累计签到4天，总共可获得冠军应援音符*1+FMVP应援信物*4

五、累计充值活动

活动时间:8月24日更新后-8月27日23:59

皮肤碎片&积分自选礼盒:打开礼包可任意选择以下奖励之一:荣耀积分*10或皮肤碎片*1

头像框自选礼包:打开后可任意选择以下奖励之一:万象回春头像框、福寿康宁头像框、真香头像框、紫韵幽梦头像框、红粉佳人头像框、钻石*50

赛季冲刺自选超值礼包:打开后可任意选择以下奖励之一:小case击败（永久）、荣耀战令经验*4000、战令币*60。

六、头像框礼包上架

上架时间:8月27日0:00-8月30日23:59

打开后可随机获得以下奖励之一:速度先锋头像框、夏日乐园头像框、童年记忆纪念头像框、暑假头像框、双倍金币卡:1日、双倍经验卡:1日、铭文碎片*158/128/88/58。

价格:600金币

礼包每开启40次必随机获得其中一个未拥有的头像框

概率公示:

七、【拼出高光】必得专属回城活动补充公告

为世界冠军杯助威，用户参与活动，即有机会获得永久史诗/普通皮肤!现公布至尊奖及幸运奖奖励名单

1、至尊奖:获得至尊奖的用户，可以从以下奖励中选择一项:白起-星夜王子、嬴政-摇滚巨星、墨子-金属风暴、曹操-幽灵船长、张飞-乱世虎臣、皮肤碎片X88

2、幸运奖:获得幸运奖的用户，可以从以下奖励中选择一项:杨戬-埃及法老、项羽-帝国元帅、狄仁杰-锦衣卫、王昭君-精灵公主、裴擒虎-街头旋风、皮肤碎片X28

3、为助力各位召唤师激活世冠礼券，参与世冠决赛抽奖活动。完成活动任务世冠总决赛观看30s后，可获得的信物数量由10个提升至12个，其余条件不变。

4、更多奖励相关规则请查阅活动规则及官网公告。

八、商城更新

1.夺宝更新

更新时间:8月24日更新后

积分夺宝奖池更新:花木兰、嬴政替换为孙悟空、司马懿

钻石夺宝奖池更新:高渐离、刘禅、曹操、芝加哥教父（3天）替换为张良、典韦、孙膑、水果甜心(3天)

2.许愿屋更新

更新时间:8月24日更新后

奖池更新:

兑换更新:

版本相关

一、模拟战调整

（一）羁绊调整

玄雍

玄雍的合纵物理伤害从90/180下调到80/160

玄雍的合纵法术伤害从110/230下调到95/200

（二）英雄调整

芈月

释放技能后能量增长从80下调到60

释放技能能量从120下调到110

嬴政

嬴政技能护盾Ap系数加成300/450/600（+0.89Ap）下调到300/450/600(+0.50Ap)

嬴政被动额外法术伤害加成由（+0.36Ap）下调到(+0.095Ap)

二、问题修复

1、修复了模拟战嬴政技能释放会造成额外伤害的问题

2、修复了模拟战白起技能回复，会额外多回复最大生命值10%的问题

3、修复了模拟战镜分身在回合结算时会额外扣血的问题

4、修复了模拟战群雄加入玄雍，玄雍显示加入成功，实际没有效果的问题

5、修复了模拟战白起技能导致闪屏的问题

6、修复了模拟战嬴政普通攻击导致闪屏的问题

7、修复了模拟战装备玄雍令牌不在人物身上显示的问题

8、修复了模拟战装备魔女斗篷能够重复给多个英雄使用，使多个英雄获得魔女斗篷被动的问题

9、修复了模拟战玄雍阵营描述不准确的问题

10、修复了马超强化普攻在部分情况下攻击距离过大的问题

11、修复了干将、钟馗、典韦击败了复活甲单位后被动异常叠加的问题

12、修复了狄仁杰三技能缺少必要性描述的问题

13、修复了武则天一技能爆炸偶现不造成伤害的问题

14、修复了百里玄策一技能偶现穿越李白二技能不受伤害的问题

15、优化了嫦娥-如梦令二技能特效，在保证战场清晰度的前提下，适当调整了二技能的局内特效;

16、修复了梦奇原皮和梦奇-美梦成真皮肤抬手动作展示界面动作缺失的问题;

17、修复了回城特效-自然之灵，KPL回城和2020ts世冠荣耀回城局内贴图资源丢失的问题。

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